Çöpe Atılan 8 Bin Şişeden Kendi Başlarına Sahil Evi Yaptılar: Şimdiden Alıcısı Çıktı

Brezilya’nın Pernambuco eyaletinde yer alan Itamaracá Adası'nda yaşayan Edna Dantas ve kızı Maria Gabrielly Dantas, topladıkları 8 bin adet atık cam şişeyi kullanarak yedi odalı bir ev meydana getirdi. Çevre kirliliğine dikkat çekmek ve sürdürülebilir mimariyi desteklemek amacıyla hayata geçirilen proje, beş yıllık yoğun bir çalışmanın ardından başarıyla tamamlandı. 'Casa de Sal' (Tuz Evi) adı verilen bu yapı, bölgede atık yönetimi ve ekolojik inşaat alanında örnek bir model oluşturdu.

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