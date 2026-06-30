Çöpe Atılan 8 Bin Şişeden Kendi Başlarına Sahil Evi Yaptılar: Şimdiden Alıcısı Çıktı
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Brezilya’nın Pernambuco eyaletinde yer alan Itamaracá Adası'nda yaşayan Edna Dantas ve kızı Maria Gabrielly Dantas, topladıkları 8 bin adet atık cam şişeyi kullanarak yedi odalı bir ev meydana getirdi. Çevre kirliliğine dikkat çekmek ve sürdürülebilir mimariyi desteklemek amacıyla hayata geçirilen proje, beş yıllık yoğun bir çalışmanın ardından başarıyla tamamlandı. 'Casa de Sal' (Tuz Evi) adı verilen bu yapı, bölgede atık yönetimi ve ekolojik inşaat alanında örnek bir model oluşturdu.
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Projenin temelini pandemi döneminde sahillerde biriken yoğun atık miktarı oluşturdu
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2018’de Aydın Adnan Menderes Üniversitesi’nde başladığım İngiliz Dili ve Edebiyatı lisans eğitimimi 2022’de tamamladım. 2024’te Ege Üniversitesi’nde aynı alanda yüksek lisans eğitimime başladım. İki yılı aşkın süredir Onedio’da yaşam kategorisinde içerik üretiyorum. Yabancı medyanın ve popüler kültürün içinde büyümüş biri olarak, trendleri paylaşmayı ve hikayeleri insanlarla buluşturmayı seviyorum.
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