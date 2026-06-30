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Çöpe Atılan 8 Bin Şişeden Kendi Başlarına Sahil Evi Yaptılar: Şimdiden Alıcısı Çıktı

Çöpe Atılan 8 Bin Şişeden Kendi Başlarına Sahil Evi Yaptılar: Şimdiden Alıcısı Çıktı

Ömer Faruk Kino
Ömer Faruk Kino - Yaşam Editörü
30.06.2026 - 17:07
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Brezilya’nın Pernambuco eyaletinde yer alan Itamaracá Adası'nda yaşayan Edna Dantas ve kızı Maria Gabrielly Dantas, topladıkları 8 bin adet atık cam şişeyi kullanarak yedi odalı bir ev meydana getirdi. Çevre kirliliğine dikkat çekmek ve sürdürülebilir mimariyi desteklemek amacıyla hayata geçirilen proje, beş yıllık yoğun bir çalışmanın ardından başarıyla tamamlandı. 'Casa de Sal' (Tuz Evi) adı verilen bu yapı, bölgede atık yönetimi ve ekolojik inşaat alanında örnek bir model oluşturdu.

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Projenin temelini pandemi döneminde sahillerde biriken yoğun atık miktarı oluşturdu

Projenin temelini pandemi döneminde sahillerde biriken yoğun atık miktarı oluşturdu

İnşaat süreci, 1 Mayıs 2020 tarihinde, COVID-19 pandemisinin küresel etkilerinin sürdüğü bir dönemde başladı. Turizm sezonlarının ardından ada sahillerinde biriken cam atıkların çevreye verdiği zararı gözlemleyen anne ve kızı, bu malzemeleri yapı sektöründe değerlendirme kararı aldı. İlk bir buçuk yıllık süreçte zorlu şartlar altında konutun ana iskeletini kuran ikili, yerel kaynakları ve atık malzemeleri maksimum verimlilikle işleyerek projeyi tamamlamayı başardı.

Mühendislik tekniklerini geliştiren ikili geleneksel biyo-inşaat yöntemlerinin dışına çıktı

Mühendislik tekniklerini geliştiren ikili geleneksel biyo-inşaat yöntemlerinin dışına çıktı

Yapının inşasında, alışılagelmiş yatay şişe dizme teknikleri yerine dikey konumlandırmayı esas alan yenilikçi bir mimari yöntem uygulandı. Duvarların dengede kalmasını sağlamak adına, bir sıra şişe tabanı üzerine yerleştirilirken, bir sonraki sıra ters çevrilerek konumlandırıldı. Şişelerin ağız ve taban kısımları arasındaki boyut farkını nötrleyen bu zekice yöntem sayesinde duvarlarda tam bir seviye eşitliği sağlandı. Taşıyıcı yükün şişelere binmesini engellemek amacıyla geri dönüştürülmüş ahşaptan bir dış iskelet oluşturulurken, şişe araları çimento ve kum karışımıyla dolduruldu. Bölgedeki sert deniz rüzgarlarına karşı mukavemet sağlamak amacıyla da iç bölmelerde paletler, çatıda ise geri dönüştürülmüş diş macunu tüplerinden üretilen ekolojik levhalar tercih edildi.

Doğal ışık geçirgenliği konuta estetik ve işlevsel bir boyut kazandırdı

Doğal ışık geçirgenliği konuta estetik ve işlevsel bir boyut kazandırdı

Tamamen fonksiyonel bir yaşam alanına dönüştürülen yapıda, çevre dostu malzemelerin yanı sıra ileri dönüşüm ürünü mobilyalar yer aldı. Dikey yerleştirilen cam şişelerin doğal birer pencere görevi görmesi, gün ışığının iç mekanlara kırılarak girmesine ve enerji tasarrufu sağlanmasına olanak tanıdı. Bu sürdürülebilir mimari girişim, atık malzemelerin doğru mühendislik çözümleriyle birleştiğinde kalıcı ve dayanıklı yapılara dönüşebileceğini sektörel anlamda gözler önüne serdi. Evin sahile olan konumu sayesinde bölgede daha çok dikkat çekmeye başladı. Evi kendi elleriyle inşa eden anne ve kızı, eve şimdiden alıcı gözüyle bakan kişilerin olduğunu belirtti.

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Ömer Faruk Kino
Ömer Faruk Kino
Yaşam Editörü
2018’de Aydın Adnan Menderes Üniversitesi’nde başladığım İngiliz Dili ve Edebiyatı lisans eğitimimi 2022’de tamamladım. 2024’te Ege Üniversitesi’nde aynı alanda yüksek lisans eğitimime başladım. İki yılı aşkın süredir Onedio’da yaşam kategorisinde içerik üretiyorum. Yabancı medyanın ve popüler kültürün içinde büyümüş biri olarak, trendleri paylaşmayı ve hikayeleri insanlarla buluşturmayı seviyorum.
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