Türkiye'yi Uzaydan İzlediler: Milyarlarca Canlı Harekete Geçti, Karadeniz'in Rengi Değişti

Karadeniz, yılın belirli dönemlerinde alışılmış koyu renk tonundan uzaklaşarak geniş alanlarda turkuaz rengini alıyor. Uzaydan dahi net bir şekilde gözlenebilen bu dikkat çekici değişim, kirlilik ya da kimyasal bir etkiden kaynaklanmıyor. Değişimin arka planında, deniz yüzeyinde hızla çoğalan milyarlarca mikroskobik canlının faaliyetleri yer alıyor. NASA'nın PACE uydusunda bulunan Ocean Color Instrument (OCI) adlı cihaz tarafından kaydedilen son görüntüler, Karadeniz'deki renk değişimini ayrıntılı şekilde ortaya koyuyor. Bilim insanları, bu doğal olayın her yıl ilkbahar sonu ile yaz başında yaşandığını ve deniz ekosisteminin normal döngüsünün bir parçası olduğunu ifade ediyor.

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