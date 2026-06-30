article/comments
article/share
Haberler
Yaşam
Türkiye'yi Uzaydan İzlediler: Milyarlarca Canlı Harekete Geçti, Karadeniz'in Rengi Değişti

Türkiye'yi Uzaydan İzlediler: Milyarlarca Canlı Harekete Geçti, Karadeniz'in Rengi Değişti

Ömer Faruk Kino
Ömer Faruk Kino - Yaşam Editörü
30.06.2026 - 15:38
google-g-white cross-white onedio-o-white
Onedio’yu Google’da tercih edilen kaynak olarak ekleyin plus-blue

Karadeniz, yılın belirli dönemlerinde alışılmış koyu renk tonundan uzaklaşarak geniş alanlarda turkuaz rengini alıyor. Uzaydan dahi net bir şekilde gözlenebilen bu dikkat çekici değişim, kirlilik ya da kimyasal bir etkiden kaynaklanmıyor. Değişimin arka planında, deniz yüzeyinde hızla çoğalan milyarlarca mikroskobik canlının faaliyetleri yer alıyor. NASA'nın PACE uydusunda bulunan Ocean Color Instrument (OCI) adlı cihaz tarafından kaydedilen son görüntüler, Karadeniz'deki renk değişimini ayrıntılı şekilde ortaya koyuyor. Bilim insanları, bu doğal olayın her yıl ilkbahar sonu ile yaz başında yaşandığını ve deniz ekosisteminin normal döngüsünün bir parçası olduğunu ifade ediyor.

Detaylar 👇

Kaynak

Kaynak: https://science.nasa.gov/earth/earth-...
İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Kalsiyum karbonat kabuklar deniz suyunun rengini maviye dönüştürüyor

Kalsiyum karbonat kabuklar deniz suyunun rengini maviye dönüştürüyor

Renk değişiminin başlıca nedenini, 'kokolitofor' adı verilen mikroskobik fitoplanktonlar oluşturuyor. Deniz yüzeyine yakın bölgelerde yaşamını sürdüren bu canlılar; uygun sıcaklık, güneş ışığı ve besin maddeleriyle birleştiğinde çok kısa sürede milyarlarca sayıya ulaşıyor. Kokolitoforların kalsiyum karbonattan oluşan beyaz kabukları güneş ışığını güçlü şekilde yansıttığı için deniz yüzeyi uzaydan bakıldığında turkuaz veya süt mavisi bir görünüm kazanıyor. Bu canlılar tek tek çıplak gözle fark edilemese de toplu halde oluşturdukları renk değişimi yüzlerce kilometrelik alanlarda gözlemlenebiliyor.

Deniz yüzeyinde oluşan renk tonları ekosistemin sağlığı hakkında bilgi veriyor

Deniz yüzeyinde oluşan renk tonları ekosistemin sağlığı hakkında bilgi veriyor

Araştırmacılara göre fitoplankton patlamaları yalnızca görsel bir şölen sunmakla kalmıyor. Bu mikroskobik canlılar, fotosentez yaparak deniz besin zincirinin temelini oluşturuyor ve atmosferden aldıkları karbonun bir bölümünü okyanus tabanına taşıyarak küresel karbon döngüsünde önemli rol oynuyor. NASA'nın yayımladığı görüntülerde yalnızca Karadeniz değil, Karadeniz'i Marmara Denizi'ne bağlayan İstanbul Boğazı'nın da turkuaz renge büründüğü görülüyor. Mikroskobik canlıların oluşturduğu renk değişimi, boğazdaki su akıntıları boyunca da belirgin şekilde izleniyor. Araştırmacılar, PACE uydusundan elde edilen yüksek çözünürlüklü okyanus renk verileri sayesinde fitoplankton yoğunluğunu, su akıntılarının yönünü ve mevsimsel ekosistem değişimlerini çok daha ayrıntılı takip ediyor. Bu veriler, denizlerin sağlığını izlemek ve iklim değişikliğinin etkilerini değerlendirmek açısından büyük önem taşıyor.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

İlginizi çekebilir;

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Ömer Faruk Kino
Ömer Faruk Kino
Yaşam Editörü
2018’de Aydın Adnan Menderes Üniversitesi’nde başladığım İngiliz Dili ve Edebiyatı lisans eğitimimi 2022’de tamamladım. 2024’te Ege Üniversitesi’nde aynı alanda yüksek lisans eğitimime başladım. İki yılı aşkın süredir Onedio’da yaşam kategorisinde içerik üretiyorum. Yabancı medyanın ve popüler kültürün içinde büyümüş biri olarak, trendleri paylaşmayı ve hikayeleri insanlarla buluşturmayı seviyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
2
1
1
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın