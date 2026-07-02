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Türkiye'de Tarihin Akışını Değiştirecek Keşif: Gizemli Mağaralarda Binlerce Yıl Saklı Kaldı

Türkiye'de Tarihin Akışını Değiştirecek Keşif: Gizemli Mağaralarda Binlerce Yıl Saklı Kaldı

Ömer Faruk Kino
Ömer Faruk Kino - Yaşam Editörü
02.07.2026 - 19:09
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Anadolu, insanlık tarihinin en köklü ve gizemli sayfalarına ev sahipliği yapmaya devam ediyor. Türkiye’de saha çalışması yürüten arkeologlar, Malatya’nın sarp kayalıkları ve nehir yataklarıyla bilinen Tohma Kanyonu’nda, geçmişi binlerce yıl öncesine uzanan muazzam bir keşfe imza attı. Daha önce detaylı bir araştırmanın yapılmadığı bu stratejik bölgede, içerisi 100’den fazla tarih öncesi tasvirle bezeli üçlü bir mağara sistemi gün yüzüne çıkarıldı.

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Kaynak: https://allthatsinteresting.com/turke...
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Dik yamaçlarda keşfedilen resimler binlerce yıl önceye ait

Dik yamaçlarda keşfedilen resimler binlerce yıl önceye ait

İnönü Üniversitesi öğretim üyelerinden Levent İskenderoğlu liderliğindeki uzman bir ekip tarafından gerçekleştirilen yüzey araştırması, Anadolu’nun neolitik geçmişine dair önemli veriler sunuyor. Kanyonun dik yamaçlarında korunan bu mağaraların duvarlarında, kırmızı aşı boyası kullanılarak yapılmış insan ve hayvan figürlerinin yanı sıra karmaşık geometrik desenler yer alıyor.

Mağara duvarlarındaki üslup ve pigment farklılıkları alanın binlerce yıl boyunca kesintisiz kullanıldığını gösteriyor

Mağara duvarlarındaki üslup ve pigment farklılıkları alanın binlerce yıl boyunca kesintisiz kullanıldığını gösteriyor

Arkeologlar, mağara duvarlarındaki çizimlerin tek bir döneme ait olmadığını, parmaklarla yapılarak yüzlerce hatta binlerce yıllık bir süreçte üst üste eklendiğini belirtiyor. Çizimlerdeki üslup varyasyonları ile pigment dokularındaki yapısal değişimler, bu alanın farklı çağlarda yaşayan topluluklar tarafından defalarca ziyaret edildiğini kanıtlıyor. Uzmanlar, bu bölgenin neolitik dönem insanları için sembolik anlamlar yüklenen kutsal bir merkez olarak kullanıldığı görüşünü paylaşıyor.

Resimlerin kesin yaşını belirlemek adına Karbon-14 ve Uranyum-Toryum analizlerine başvurulacak olsa da ilk veriler Neolitik Çağ’ı işaret ediyor. Keşfin en dikkat çekici unsurlarından birini ise duvarlardaki el izleri oluşturuyor. Bilim insanları bu izleri avcı-toplayıcı düzenden yerleşik hayata geçiş yapan ilk insanların zamana karşı iz bırakma ve ölümsüzleşme arzusu olarak yorumluyor.

Anadolu’daki sembolik anlatım tarzı Avrupa’daki çağdaş mağara sanatından belirgin çizgilerle ayrılıyor

Anadolu’daki sembolik anlatım tarzı Avrupa’daki çağdaş mağara sanatından belirgin çizgilerle ayrılıyor

Tohma Kanyonu’ndaki tasvirler, evcil ve yabani hayvanların bir arada sunulmasıyla avcılıktan tarım toplumuna geçiş aşamasını doğrudan yansıtıyor. Ayrıca bu buluntular, Avrupa’daki neolitik örneklerle kıyaslandığında göze çarpan bir farklılığı ortaya koyuyor. Avrupa’daki mağara sanatında daha gerçekçi ve doğal tasvirler ön plana çıkarken, Anadolu’daki bu yeni keşifte yoğun bir sembolizm ve soyut anlatım göze çarpıyor.

Yapılan incelemelerde, bu eşsiz tarihi mirasın bir kısmının define avcılarının kaçak kazıları nedeniyle zarar gördüğü saptandı. Yetkililer, insanlığın ortak mirası kabul edilen bu alanın acilen koruma altına alınması ve gerekli altyapı çalışmalarıyla turizme kazandırılması gerektiğini vurguluyor.

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Ömer Faruk Kino
Ömer Faruk Kino
Yaşam Editörü
2018’de Aydın Adnan Menderes Üniversitesi’nde başladığım İngiliz Dili ve Edebiyatı lisans eğitimimi 2022’de tamamladım. 2024’te Ege Üniversitesi’nde aynı alanda yüksek lisans eğitimime başladım. İki yılı aşkın süredir Onedio’da yaşam kategorisinde içerik üretiyorum. Yabancı medyanın ve popüler kültürün içinde büyümüş biri olarak, trendleri paylaşmayı ve hikayeleri insanlarla buluşturmayı seviyorum.
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