Türkiye'de Tarihin Akışını Değiştirecek Keşif: Gizemli Mağaralarda Binlerce Yıl Saklı Kaldı
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Kaynak: https://allthatsinteresting.com/turke...
Anadolu, insanlık tarihinin en köklü ve gizemli sayfalarına ev sahipliği yapmaya devam ediyor. Türkiye’de saha çalışması yürüten arkeologlar, Malatya’nın sarp kayalıkları ve nehir yataklarıyla bilinen Tohma Kanyonu’nda, geçmişi binlerce yıl öncesine uzanan muazzam bir keşfe imza attı. Daha önce detaylı bir araştırmanın yapılmadığı bu stratejik bölgede, içerisi 100’den fazla tarih öncesi tasvirle bezeli üçlü bir mağara sistemi gün yüzüne çıkarıldı.
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Dik yamaçlarda keşfedilen resimler binlerce yıl önceye ait
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Mağara duvarlarındaki üslup ve pigment farklılıkları alanın binlerce yıl boyunca kesintisiz kullanıldığını gösteriyor
Anadolu’daki sembolik anlatım tarzı Avrupa’daki çağdaş mağara sanatından belirgin çizgilerle ayrılıyor
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2018’de Aydın Adnan Menderes Üniversitesi’nde başladığım İngiliz Dili ve Edebiyatı lisans eğitimimi 2022’de tamamladım. 2024’te Ege Üniversitesi’nde aynı alanda yüksek lisans eğitimime başladım. İki yılı aşkın süredir Onedio’da yaşam kategorisinde içerik üretiyorum. Yabancı medyanın ve popüler kültürün içinde büyümüş biri olarak, trendleri paylaşmayı ve hikayeleri insanlarla buluşturmayı seviyorum.
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