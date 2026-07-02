Türkiye'de Tarihin Akışını Değiştirecek Keşif: Gizemli Mağaralarda Binlerce Yıl Saklı Kaldı

Arkeologlar, mağara duvarlarındaki çizimlerin tek bir döneme ait olmadığını, parmaklarla yapılarak yüzlerce hatta binlerce yıllık bir süreçte üst üste eklendiğini belirtiyor. Çizimlerdeki üslup varyasyonları ile pigment dokularındaki yapısal değişimler, bu alanın farklı çağlarda yaşayan topluluklar tarafından defalarca ziyaret edildiğini kanıtlıyor. Uzmanlar, bu bölgenin neolitik dönem insanları için sembolik anlamlar yüklenen kutsal bir merkez olarak kullanıldığı görüşünü paylaşıyor.

Resimlerin kesin yaşını belirlemek adına Karbon-14 ve Uranyum-Toryum analizlerine başvurulacak olsa da ilk veriler Neolitik Çağ’ı işaret ediyor. Keşfin en dikkat çekici unsurlarından birini ise duvarlardaki el izleri oluşturuyor. Bilim insanları bu izleri avcı-toplayıcı düzenden yerleşik hayata geçiş yapan ilk insanların zamana karşı iz bırakma ve ölümsüzleşme arzusu olarak yorumluyor.