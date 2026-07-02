Psikologlar Açıkladı: Sürekli Özür Dileyen İnsanların Ortak Noktası Belli Oldu

Geliştirilen bu davranış modelinin kökenleri incelendiğinde, düşük özgüven, yetersizlik hissi, çevreye rahatsızlık verme endişesi ve yoğun dış onaylanma ihtiyacı gibi faktörler öne çıkıyor. Kronik şekilde özür dileyen kişilerin çevrelerindeki bireylerin anlık tepkilerine karşı aşırı hassasiyet geliştirdiği gözlemleniyor. En basit bir soruyu yöneltirken veya kişisel bir görüşü beyan ederken bile bu kelimeye sığınıldığı görülüyor. Temel amacın karşı taraftan gelebilecek öfke, reddedilme ya da hayal kırıklığı gibi olumsuz reaksiyonlara karşı duygusal bir kalkan oluşturmak olduğu belirtiliyor. Dolayısıyla bu tarz yaklaşımlar, gerçek bir hatanın kabulünden ziyade, anlık konfor alanını koruma gayreti taşıyor.