Psikologlar Açıkladı: Sürekli Özür Dileyen İnsanların Ortak Noktası Belli Oldu
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Kaynak: https://tn.com.ar/sociedad/psicologia...
Günlük yaşamda bireylerin hiçbir sorumlulukları bulunmayan durumlarda dahi refleks olarak özür dileme eğilimi göstermesi, genellikle üstün bir nezaket göstergesi şeklinde yorumlanıyor. Ancak modern psikoloji alanında yürütülen çalışmalar, bu durumun arkasında çok daha derin dinamiklerin barındığını ortaya koyuyor. Uzmanlar, her duruma karşı geliştirilen bu otomatik savunma mekanizmasının bir terbiye göstergesi olmaktan ziyade, bireyin içsel huzursuzlukları bastırma ve olası çatışmaları engelleme çabası taşıdığını vurguluyor.
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Kronikleşen özür dileme alışkanlığının temelinde psikolojik güvensizlikler yatıyor
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2018’de Aydın Adnan Menderes Üniversitesi’nde başladığım İngiliz Dili ve Edebiyatı lisans eğitimimi 2022’de tamamladım. 2024’te Ege Üniversitesi’nde aynı alanda yüksek lisans eğitimime başladım. İki yılı aşkın süredir Onedio’da yaşam kategorisinde içerik üretiyorum. Yabancı medyanın ve popüler kültürün içinde büyümüş biri olarak, trendleri paylaşmayı ve hikayeleri insanlarla buluşturmayı seviyorum.
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