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Psikologlar Açıkladı: Sürekli Özür Dileyen İnsanların Ortak Noktası Belli Oldu

Psikologlar Açıkladı: Sürekli Özür Dileyen İnsanların Ortak Noktası Belli Oldu

Ömer Faruk Kino
Ömer Faruk Kino - Yaşam Editörü
02.07.2026 - 21:14
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Günlük yaşamda bireylerin hiçbir sorumlulukları bulunmayan durumlarda dahi refleks olarak özür dileme eğilimi göstermesi, genellikle üstün bir nezaket göstergesi şeklinde yorumlanıyor. Ancak modern psikoloji alanında yürütülen çalışmalar, bu durumun arkasında çok daha derin dinamiklerin barındığını ortaya koyuyor. Uzmanlar, her duruma karşı geliştirilen bu otomatik savunma mekanizmasının bir terbiye göstergesi olmaktan ziyade, bireyin içsel huzursuzlukları bastırma ve olası çatışmaları engelleme çabası taşıdığını vurguluyor.

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Kaynak: https://tn.com.ar/sociedad/psicologia...
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Kronikleşen özür dileme alışkanlığının temelinde psikolojik güvensizlikler yatıyor

Kronikleşen özür dileme alışkanlığının temelinde psikolojik güvensizlikler yatıyor

Geliştirilen bu davranış modelinin kökenleri incelendiğinde, düşük özgüven, yetersizlik hissi, çevreye rahatsızlık verme endişesi ve yoğun dış onaylanma ihtiyacı gibi faktörler öne çıkıyor. Kronik şekilde özür dileyen kişilerin çevrelerindeki bireylerin anlık tepkilerine karşı aşırı hassasiyet geliştirdiği gözlemleniyor. En basit bir soruyu yöneltirken veya kişisel bir görüşü beyan ederken bile bu kelimeye sığınıldığı görülüyor. Temel amacın karşı taraftan gelebilecek öfke, reddedilme ya da hayal kırıklığı gibi olumsuz reaksiyonlara karşı duygusal bir kalkan oluşturmak olduğu belirtiliyor. Dolayısıyla bu tarz yaklaşımlar, gerçek bir hatanın kabulünden ziyade, anlık konfor alanını koruma gayreti taşıyor.

İnsanları memnun etme arzusu bireyin kendi ihtiyaçlarını göz ardı etmesine yol açıyor

İnsanları memnun etme arzusu bireyin kendi ihtiyaçlarını göz ardı etmesine yol açıyor

Aşırı özür dileme eğiliminin çevreye daima uyumlu görünme ve sosyal bağları her ne pahasına olursa olsun koruma arzusuyla doğrudan bağlantılı olduğu ifade ediliyor. Bu yapıdaki kişilerin ilişkilerdeki huzuru korumak adına kendi haklarından, fikirlerinden ve temel gereksinimlerinden kolayca ödün verdiği saptanıyor. Söz konusu durum zamanla bireyin özsaygısına ciddi zararlar verirken, özür dileme eylemi samimi bir pişmanlık göstergesi olmaktan çıkıp mekanik bir sürece dönüşüyor. Birey, her eyleminin çevreye bir rahatsızlık verdiği yanılgısına kapılarak sürekli bir icazet alma ihtiyacı hissediyor.

Sağlıklı sosyal ilişkiler kurabilmek adına otomatik tepkilerin sınırlandırılması gerekiyor

Sağlıklı sosyal ilişkiler kurabilmek adına otomatik tepkilerin sınırlandırılması gerekiyor

Dışarıdan masum bir kibarlık gibi algılanan bu alışkanlığın, temelde yoğun kaygı ve sosyal anksiyete barındırdığı uzmanlarca aktarılıyor. Yaşam içerisinde daha sağlıklı ve dengeli ilişkiler inşa edebilmek adına, gerçek sorumluluk gerektiren durumlar ile sadece gerginliği azaltmak için sarf edilen otomatik kelimelerin ayrıştırılması önem arz ediyor. Kendine ait sınırları korumanın, bencilce bir yaklaşım değil, sağlıklı iletişimin temel unsuru olduğu kabul görüyor.

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Ömer Faruk Kino
Ömer Faruk Kino
Yaşam Editörü
2018’de Aydın Adnan Menderes Üniversitesi’nde başladığım İngiliz Dili ve Edebiyatı lisans eğitimimi 2022’de tamamladım. 2024’te Ege Üniversitesi’nde aynı alanda yüksek lisans eğitimime başladım. İki yılı aşkın süredir Onedio’da yaşam kategorisinde içerik üretiyorum. Yabancı medyanın ve popüler kültürün içinde büyümüş biri olarak, trendleri paylaşmayı ve hikayeleri insanlarla buluşturmayı seviyorum.
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