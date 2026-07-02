Evsizlik Sorununu Çözmek İçin Köprülerin Altına Mahalle Kurdular: Halka Umut Oldu

Girişimin temel stratejisi, barınma ihtiyacını sürecin sonu değil, toplumsal entegrasyonun başlangıç noktası olarak konumlandırıyor. Geleneksel koğuş tipi geçici sığınma evlerinin aksine, bu kompleksteki her konutun kendine ait müstakil bir giriş kapısı, mutfağı, banyosu ve mobilyaları bulunuyor. Bireylerin 'kiracı' statüsüyle ikamet ettiği bu model, kişilerin resmi bir ikametgah adresine sahip olmasına imkan tanıyarak bürokratik işlemleri yürütmelerini ve iş başvurularında bulunmalarını kolaylaştırıyor.