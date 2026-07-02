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Evsizlik Sorununu Çözmek İçin Köprülerin Altına Mahalle Kurdular: Halka Umut Oldu

Evsizlik Sorununu Çözmek İçin Köprülerin Altına Mahalle Kurdular: Halka Umut Oldu

Ömer Faruk Kino
Ömer Faruk Kino - Yaşam Editörü
02.07.2026 - 20:31
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Manchester, evsizlik sorununa getirdiği yapısal ve yenilikçi çözüm modeliyle uluslararası alanda dikkat çekiyor. Kent merkezindeki Castlefield bölgesinde bulunan demiryolu hatlarının altındaki 22 âtıl kemer, kapsamlı bir dönüşüm projesiyle 40 adet müstakil ve donanımlı konutu barındıran modern bir yerleşim alanına dönüştürüldü. 'Embassy Village' adı verilen bu kurumsal girişim, evsiz bireylere geçici barınma imkanının ötesinde, hayatlarını sürdürülebilir bir şekilde yeniden yapılandırabilecekleri onurlu bir yaşam standardı sağlıyor.

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Kaynak: https://en.clickpetroleoegas.com.br/m...
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Demiryolu kemerlerinin dönüştürülmesiyle evsiz bireylere mahremiyet ve yasal statü kazandırılıyor

Demiryolu kemerlerinin dönüştürülmesiyle evsiz bireylere mahremiyet ve yasal statü kazandırılıyor

Girişimin temel stratejisi, barınma ihtiyacını sürecin sonu değil, toplumsal entegrasyonun başlangıç noktası olarak konumlandırıyor. Geleneksel koğuş tipi geçici sığınma evlerinin aksine, bu kompleksteki her konutun kendine ait müstakil bir giriş kapısı, mutfağı, banyosu ve mobilyaları bulunuyor. Bireylerin 'kiracı' statüsüyle ikamet ettiği bu model, kişilerin resmi bir ikametgah adresine sahip olmasına imkan tanıyarak bürokratik işlemleri yürütmelerini ve iş başvurularında bulunmalarını kolaylaştırıyor.

Sosyal donatılar ve rehabilitasyon programları ile bireylerin toplumsal hayata uyumu amaçlanıyor

Sosyal donatılar ve rehabilitasyon programları ile bireylerin toplumsal hayata uyumu amaçlanıyor

Embassy Village yerleşkesi, sakinlerin sosyal bağlarını güçlendirmek amacıyla eksiksiz bir mahalle konseptinde tasarlanmış bulunuyor. Merkeze konumlandırılan topluluk salonu bünyesinde çamaşırhane, bilgisayar laboratuvarı ve eğitim mutfağı gibi ortak kullanım alanları yer alıyor. Yaklaşık 1.800 adet bitkiyle peyzaj çalışması yapılan yeşil alanlar, sebze yetiştirme bahçeleri ve spor sahası sokakta yaşamanın getirdiği psikolojik izolasyonu ortadan kaldırmayı hedefliyor. Sakinler uzmanlardan haftalık düzenli destek alarak bütçe yönetimi, yemek hazırlığı ve mülakat teknikleri gibi hayati alanlarda pratik eğitimlerden faydalanıyor.

Kurulan istihdam köprüleri sayesinde kalıcı sonuçlar elde ediliyor

Kurulan istihdam köprüleri sayesinde kalıcı sonuçlar elde ediliyor

Projenin başarısı, kalıcı ve ölçülebilir çıktılar üretmesinden ileri geliyor. Sektördeki yaklaşık 20 şirketle yürütülen stratejik ortaklıklar sayesinde, konut sakinleri doğrudan iş gücü piyasasına dahil ediliyor. Resmi veriler, Embassy kuruluşu aracılığıyla işe yerleştirilen bireylerin yüzde 75'inin bu pozisyonlarını bir yıldan uzun süre koruduğunu ortaya koyuyor. Kentsel altyapının akıllıca yeniden kullanımı, hem inşaat maliyetlerini kayda değer oranda düşürüyor hem de merkezi bölgelerdeki atıl alanları şehre geri kazandırıyor.

Geliştirilen bütünsel model benzer sorunlar yaşayan diğer ülkelere örnek teşkil ediyor

Geliştirilen bütünsel model benzer sorunlar yaşayan diğer ülkelere örnek teşkil ediyor

Manchester kentinde uygulanan bu yapısal dönüşüm, benzer nitelikteki viyadük altları ve boş kamu arazilerine sahip olan ülkeler için örnek bir kentsel yenileme modeli sunuyor. Küresel ölçekteki 'Önce Konut' (Housing First) yaklaşımını başarıyla sahaya yansıtan Embassy Village projesi, evsizlik kriziyle mücadelede kalıcı çözümün geçici tedbirlerden değil, bireysel hakları gözeten, eğitim ve istihdam odaklı kurumsal bir vizyondan geçtiğini gösteriyor.

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Ömer Faruk Kino
Ömer Faruk Kino
Yaşam Editörü
2018’de Aydın Adnan Menderes Üniversitesi’nde başladığım İngiliz Dili ve Edebiyatı lisans eğitimimi 2022’de tamamladım. 2024’te Ege Üniversitesi’nde aynı alanda yüksek lisans eğitimime başladım. İki yılı aşkın süredir Onedio’da yaşam kategorisinde içerik üretiyorum. Yabancı medyanın ve popüler kültürün içinde büyümüş biri olarak, trendleri paylaşmayı ve hikayeleri insanlarla buluşturmayı seviyorum.
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