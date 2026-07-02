Kilosu 700 Lira Ama Yetişmiyor! Vitamin Deposu Dondurma Kapış Kapış Satılıyor
Onedio’yu Google’da tercih edilen kaynak olarak ekleyin
Yaz sıcaklarının etkisini artırmasıyla birlikte, Elazığ’ın tescilli lezzetleri arasında yer alan vişne dondurması tezgahlardaki yerini aldı. Rengi, aroması ve yüksek C vitamini içeriğiyle bilinen bu geleneksel ürün, hem kent sakinlerinden hem de şehir dışından gelen vatandaşlardan büyük ilgi görüyor. Tamamen saf vişne suyundan elde edilen dondurma, katkısız içeriğiyle dikkat çekiyor.
Detaylar 👇
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Yerel üreticilerden temin edilen taze vişneler hiçbir katkı maddesi kullanılmadan tamamen doğal yöntemlerle işleniyor
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Kilogram fiyatı 700 liradan satışa sunulan geleneksel lezzet şehir dışından da yoğun sipariş alıyor
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
2018’de Aydın Adnan Menderes Üniversitesi’nde başladığım İngiliz Dili ve Edebiyatı lisans eğitimimi 2022’de tamamladım. 2024’te Ege Üniversitesi’nde aynı alanda yüksek lisans eğitimime başladım. İki yılı aşkın süredir Onedio’da yaşam kategorisinde içerik üretiyorum. Yabancı medyanın ve popüler kültürün içinde büyümüş biri olarak, trendleri paylaşmayı ve hikayeleri insanlarla buluşturmayı seviyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın