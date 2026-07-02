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Kilosu 700 Lira Ama Yetişmiyor! Vitamin Deposu Dondurma Kapış Kapış Satılıyor

Kilosu 700 Lira Ama Yetişmiyor! Vitamin Deposu Dondurma Kapış Kapış Satılıyor

Ömer Faruk Kino
Ömer Faruk Kino - Yaşam Editörü
02.07.2026 - 22:39
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Yaz sıcaklarının etkisini artırmasıyla birlikte, Elazığ’ın tescilli lezzetleri arasında yer alan vişne dondurması tezgahlardaki yerini aldı. Rengi, aroması ve yüksek C vitamini içeriğiyle bilinen bu geleneksel ürün, hem kent sakinlerinden hem de şehir dışından gelen vatandaşlardan büyük ilgi görüyor. Tamamen saf vişne suyundan elde edilen dondurma, katkısız içeriğiyle dikkat çekiyor.

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Yerel üreticilerden temin edilen taze vişneler hiçbir katkı maddesi kullanılmadan tamamen doğal yöntemlerle işleniyor

Yerel üreticilerden temin edilen taze vişneler hiçbir katkı maddesi kullanılmadan tamamen doğal yöntemlerle işleniyor

Üretim sürecine ilişkin bilgi veren işletme sahibi Bayram Çetin, çiftçilerin dalından topladığı vişneleri doğrudan işletmeye getirdiğini belirtti. Hijyenik koşullarda makineler vasıtasıyla sıkılarak elde edilen saf vişne suyunun yalnızca şeker ve su ilavesiyle dondurmaya dönüştürüldüğünü ifade eden Çetin, üründe hiçbir yapay katkı maddesine yer verilmediğini vurguladı. Vişne hasat döneminin başlamasıyla imalatta büyük bir rahatlama yaşandığını aktaran Çetin, çiftçilerin getirdiği hammadde arzına bağlı olarak günlük 100 kilogram ile 1 ton arasında üretim gerçekleştirdiklerini kaydetti.

Kilogram fiyatı 700 liradan satışa sunulan geleneksel lezzet şehir dışından da yoğun sipariş alıyor

Kilogram fiyatı 700 liradan satışa sunulan geleneksel lezzet şehir dışından da yoğun sipariş alıyor

Doğal içeriği ve zahmetli üretim aşamalarıyla öne çıkan vişne dondurmasının kilogram fiyatı 700 liradan başlıyor. Yüksek fiyatına rağmen yoğun talep görmeyi sürdüren ürün, sadece yerel düzeyde kalmayıp şehir dışındaki tüketicilere de ulaştırılıyor. Kent sakinlerinden Şehriban Seçkin, havaların ısınmasıyla birlikte bu yöresel lezzeti düzenli olarak tükettiklerini ve ürünü çok beğendiklerini dile getirdi. Elazığ’ın simgelerinden biri haline gelen vişne dondurması, sıcak yaz aylarında serinlemek isteyenlerin öncelikli tercihleri arasında yer almayı sürdürüyor.

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Ömer Faruk Kino
Ömer Faruk Kino
Yaşam Editörü
2018’de Aydın Adnan Menderes Üniversitesi’nde başladığım İngiliz Dili ve Edebiyatı lisans eğitimimi 2022’de tamamladım. 2024’te Ege Üniversitesi’nde aynı alanda yüksek lisans eğitimime başladım. İki yılı aşkın süredir Onedio’da yaşam kategorisinde içerik üretiyorum. Yabancı medyanın ve popüler kültürün içinde büyümüş biri olarak, trendleri paylaşmayı ve hikayeleri insanlarla buluşturmayı seviyorum.
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