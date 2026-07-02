Kilosu 700 Lira Ama Yetişmiyor! Vitamin Deposu Dondurma Kapış Kapış Satılıyor

Doğal içeriği ve zahmetli üretim aşamalarıyla öne çıkan vişne dondurmasının kilogram fiyatı 700 liradan başlıyor. Yüksek fiyatına rağmen yoğun talep görmeyi sürdüren ürün, sadece yerel düzeyde kalmayıp şehir dışındaki tüketicilere de ulaştırılıyor. Kent sakinlerinden Şehriban Seçkin, havaların ısınmasıyla birlikte bu yöresel lezzeti düzenli olarak tükettiklerini ve ürünü çok beğendiklerini dile getirdi. Elazığ’ın simgelerinden biri haline gelen vişne dondurması, sıcak yaz aylarında serinlemek isteyenlerin öncelikli tercihleri arasında yer almayı sürdürüyor.