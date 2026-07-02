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Çölün Ortasına 66 Milyar Ağaç Diktiler: Doğanın Dengesi Şaştı, Hızına Yetişilemiyor

Çölün Ortasına 66 Milyar Ağaç Diktiler: Doğanın Dengesi Şaştı, Hızına Yetişilemiyor

Ömer Faruk Kino
Ömer Faruk Kino - Yaşam Editörü
02.07.2026 - 22:11
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Çin’in 1978 yılından bu yana Gobi ve Taklamakan çöllerinin ilerleyişini durdurmak amacıyla yürüttüğü 'Yeşil Çin Seddi' projesi kapsamında dikilen 66 milyar ağaç, küresel iklim değişikliğiyle mücadelede yeni bir bilimsel tartışma başlattı. Pekin Üniversitesi bünyesinde yürütülen ve Live Science dergisinde yayımlanan güncel bir araştırma, insan eliyle oluşturulan yapay ormanların, doğal ekosistemlere kıyasla daha hızlı yaprak açtığını ve atmosferdeki karbondioksit artışına daha agresif bir tepki verdiğini ortaya koydu. Yüzyılın ortasına kadar 34 milyar ağaç daha dikmeyi planlayan Çin'in bu faaliyetleri, küresel karbon muhasebesi ve iklim modellerinin yeniden gözden geçirilmesini gerektiriyor.

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Kaynak: https://www.livescience.com/planet-ea...
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Ağaçların yaş faktörü ve aktif insan müdahalesi büyüme hızını doğrudan etkiliyor

Ağaçların yaş faktörü ve aktif insan müdahalesi büyüme hızını doğrudan etkiliyor

Araştırma ekibi, kanopi yoğunluğu ve karbon tutma kapasitesinin temel göstergesi kabul edilen yaprak alanı indeksini uydu verileriyle inceledi. Elde edilen bulgular, dikilen ormanların yaprak alanlarını doğal ormanlara göre %66 oranında daha hızlı genişlettiğini gösterdi. Bu durumun birincil nedeni olarak yapay ormanların daha genç ağaçlardan oluşması ve genç bitkilerin doğası gereği daha hızlı büyümesi öne çıkıyor. Bununla birlikte, benzer yaş ve iklim koşullarındaki alanlar kıyaslandığında dahi insan eliyle dikilen ormanların %4,6 daha hızlı geliştiği saptandı. Uzmanlar, okaliptüs ve kavak gibi hızlı büyüyen türlerin seçilmesinin, yabani otların temizlenmesinin ve gübreleme çalışmalarının bitkiler arasındaki kaynak rekabetini azaltarak karbondioksit emilimini hızlandırdığını belirtiyor.

Yapay ormanlar kısa vadede avantaj sağlarken doğal ormanlar uzun vadeli istikrar sunuyor

Yapay ormanlar kısa vadede avantaj sağlarken doğal ormanlar uzun vadeli istikrar sunuyor

İnsan müdahalesiyle sağlanan bu hızlı büyüme performansının kalıcı olmadığı, ağaçlar 30 ila 40 yaşlarına ulaştığında zirve noktasına ulaştığı ve 40 yaşından sonra ise bariz bir düşüşe geçtiği gözlendi. Doğal ormanlar ise yavaş fakat kararlı bir gelişim göstererek uzun vadeli karbon depolama ve ekosistem direnci açısından üstünlüğü elinde tutuyor. Araştırmayı yöneten Yuhang Luo, yapay alanların kısa vadeli karbon yakalama süreçlerinde güçlü birer araç olduğunu, ancak kalıcı koruma için doğal ormanların yerinin doldurulamayacağını ifade ediyor. Sürece dahil olmayan Waterloo Üniversitesi araştırmacılarından Kevin Dsouza ise sadece yaprak yoğunluğuna bakarak karar vermenin eksik kalacağını, karbonun kök, kabuk ve toprak gibi farklı katmanlarda da depolandığını hatırlatıyor.

Elde edilen yeni veriler küresel iklim modellerinin güncellenmesini zorunlu kılıyor

Elde edilen yeni veriler küresel iklim modellerinin güncellenmesini zorunlu kılıyor

Bilim insanları, mevcut küresel iklim modellerinin orman türleri arasındaki bu dinamik farkları tam olarak yansıtmadığını savunuyor. Araştırma sonuçları, ağaçlandırma politikalarında sadece niceliğe odaklanmanın yetersiz kalacağını, doğru tür seçimi ve zamansal yönetimin büyük önem taşıdığını kanıtlıyor. Bu çalışmanın, gelecekteki ormancılık faaliyetlerinde ve karbon bütçesi planlamalarında dünya genelindeki karar vericilere rehberlik etmesi hedefleniyor.

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Ömer Faruk Kino
Ömer Faruk Kino
Yaşam Editörü
2018’de Aydın Adnan Menderes Üniversitesi’nde başladığım İngiliz Dili ve Edebiyatı lisans eğitimimi 2022’de tamamladım. 2024’te Ege Üniversitesi’nde aynı alanda yüksek lisans eğitimime başladım. İki yılı aşkın süredir Onedio’da yaşam kategorisinde içerik üretiyorum. Yabancı medyanın ve popüler kültürün içinde büyümüş biri olarak, trendleri paylaşmayı ve hikayeleri insanlarla buluşturmayı seviyorum.
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