Çölün Ortasına 66 Milyar Ağaç Diktiler: Doğanın Dengesi Şaştı, Hızına Yetişilemiyor

İnsan müdahalesiyle sağlanan bu hızlı büyüme performansının kalıcı olmadığı, ağaçlar 30 ila 40 yaşlarına ulaştığında zirve noktasına ulaştığı ve 40 yaşından sonra ise bariz bir düşüşe geçtiği gözlendi. Doğal ormanlar ise yavaş fakat kararlı bir gelişim göstererek uzun vadeli karbon depolama ve ekosistem direnci açısından üstünlüğü elinde tutuyor. Araştırmayı yöneten Yuhang Luo, yapay alanların kısa vadeli karbon yakalama süreçlerinde güçlü birer araç olduğunu, ancak kalıcı koruma için doğal ormanların yerinin doldurulamayacağını ifade ediyor. Sürece dahil olmayan Waterloo Üniversitesi araştırmacılarından Kevin Dsouza ise sadece yaprak yoğunluğuna bakarak karar vermenin eksik kalacağını, karbonun kök, kabuk ve toprak gibi farklı katmanlarda da depolandığını hatırlatıyor.