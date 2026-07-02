Çölün Ortasına 66 Milyar Ağaç Diktiler: Doğanın Dengesi Şaştı, Hızına Yetişilemiyor
Çin’in 1978 yılından bu yana Gobi ve Taklamakan çöllerinin ilerleyişini durdurmak amacıyla yürüttüğü 'Yeşil Çin Seddi' projesi kapsamında dikilen 66 milyar ağaç, küresel iklim değişikliğiyle mücadelede yeni bir bilimsel tartışma başlattı. Pekin Üniversitesi bünyesinde yürütülen ve Live Science dergisinde yayımlanan güncel bir araştırma, insan eliyle oluşturulan yapay ormanların, doğal ekosistemlere kıyasla daha hızlı yaprak açtığını ve atmosferdeki karbondioksit artışına daha agresif bir tepki verdiğini ortaya koydu. Yüzyılın ortasına kadar 34 milyar ağaç daha dikmeyi planlayan Çin'in bu faaliyetleri, küresel karbon muhasebesi ve iklim modellerinin yeniden gözden geçirilmesini gerektiriyor.
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Ağaçların yaş faktörü ve aktif insan müdahalesi büyüme hızını doğrudan etkiliyor
Yapay ormanlar kısa vadede avantaj sağlarken doğal ormanlar uzun vadeli istikrar sunuyor
Elde edilen yeni veriler küresel iklim modellerinin güncellenmesini zorunlu kılıyor
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