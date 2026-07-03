1 Metrelik Dev Akrep, 415 Milyon Yıl Önce 16 Santimetrelik Kıskaçlarıyla Avlanmış

İlk kez 1871 yılında tanımlanan fosiller, parçalı yapıları nedeniyle uzun yıllar boyunca bilim dünyasında muammaya dönüştü. Canlının dev bir deniz kabuklusu mu yoksa bir akrep mi olduğu sorusu, yürütülen son çalışmayla cevap buldu. Farklı müzelerde yer alan fosil parçalarını bir araya getiren uzmanlar, canlının anatomik yapısının kesin olarak bir akrebe ait olduğunu saptadı. Saygın bilimsel yayınlardan Palaeontology dergisinde yayımlanan bu keşif, karasal yaşamın ilk dönemlerindeki dev yırtıcıların evrimsel tarihine yeni bir ışık tuttu.