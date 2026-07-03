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1 Metrelik Dev Akrep, 415 Milyon Yıl Önce 16 Santimetrelik Kıskaçlarıyla Avlanmış

1 Metrelik Dev Akrep, 415 Milyon Yıl Önce 16 Santimetrelik Kıskaçlarıyla Avlanmış

Ömer Faruk Kino
Ömer Faruk Kino - Yaşam Editörü
03.07.2026 - 14:21
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İngiltere ve Galler’de bulunan 415 milyon yıllık fosiller üzerinde gerçekleştirilen yeni incelemeler, paleontoloji dünyasında uzun süredir devam eden bir tartışmayı netliğe kavuşturdu. Modern görüntüleme teknolojileri ve karşılaştırmalı analiz yöntemleriyle yeniden değerlendirilen kalıntılar, şimdiye kadar yaşamış en büyük akrep türünün kimliğini kesinleştirdi. Araştırma sonuçları, Praearcturus gigas adlı bu türün, bir metreyi aşan gövde uzunluğuyla Dünya tarihinin bilinen en büyük akrebi olduğunu doğruladı.

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Kaynak: https://scitechdaily.com/a-giant-scor...
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Gelişmiş analiz yöntemleri yüz elli yıllık bilimsel tartışmayı sonlandırdı

Gelişmiş analiz yöntemleri yüz elli yıllık bilimsel tartışmayı sonlandırdı

İlk kez 1871 yılında tanımlanan fosiller, parçalı yapıları nedeniyle uzun yıllar boyunca bilim dünyasında muammaya dönüştü. Canlının dev bir deniz kabuklusu mu yoksa bir akrep mi olduğu sorusu, yürütülen son çalışmayla cevap buldu. Farklı müzelerde yer alan fosil parçalarını bir araya getiren uzmanlar, canlının anatomik yapısının kesin olarak bir akrebe ait olduğunu saptadı. Saygın bilimsel yayınlardan Palaeontology dergisinde yayımlanan bu keşif, karasal yaşamın ilk dönemlerindeki dev yırtıcıların evrimsel tarihine yeni bir ışık tuttu.

Devasa boyutları ve güçlü kıskaçları canlıyı döneminin en baskın avcısı yaptı

Devasa boyutları ve güçlü kıskaçları canlıyı döneminin en baskın avcısı yaptı

Erken Devoniyen Dönemi'ne ait taşkın ovalarında varlık gösteren Praearcturus gigas, yaklaşık 16 santimetrelik ölümcül kıskaçlarıyla ekosistemde dikkat çekti. Karasal yaşamın henüz gelişiminin ilk aşamalarında olduğu bu çağda, bitki örtüsünün küçük boyutlarda kalması ve kara canlılarının çoğunlukla minik eklembacaklılardan oluşması, bu dev akrebin karşısına çıkabilecek herhangi bir rakibin bulunmamasını sağladı.

Anatomik özellikler canlının hem karada hem de sığ sularda avlandığına işaret etti

Anatomik özellikler canlının hem karada hem de sığ sularda avlandığına işaret etti

Bilim insanları, dev akrebin beslenme faaliyetlerini yalnızca karada sürdürmediğini, aynı zamanda sığ sulardan da yararlandığını belirledi. Fosil kalıntılarında tespit edilen bazı anatomik yapılar, günümüz ıstakoz ve yengeçlerinde görülen su yaşamına uyumlu özelliklerle benzerlik gösterdi. Bu veriler, canlı dönemin sığ sularında yaşayan balıkları ve diğer su canlılarını da av listesine dahil ettiğini ortaya koydu.

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Ömer Faruk Kino
Ömer Faruk Kino
Yaşam Editörü
2018’de Aydın Adnan Menderes Üniversitesi’nde başladığım İngiliz Dili ve Edebiyatı lisans eğitimimi 2022’de tamamladım. 2024’te Ege Üniversitesi’nde aynı alanda yüksek lisans eğitimime başladım. İki yılı aşkın süredir Onedio’da yaşam kategorisinde içerik üretiyorum. Yabancı medyanın ve popüler kültürün içinde büyümüş biri olarak, trendleri paylaşmayı ve hikayeleri insanlarla buluşturmayı seviyorum.
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