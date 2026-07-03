1 Metrelik Dev Akrep, 415 Milyon Yıl Önce 16 Santimetrelik Kıskaçlarıyla Avlanmış
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Kaynak: https://scitechdaily.com/a-giant-scor...
İngiltere ve Galler’de bulunan 415 milyon yıllık fosiller üzerinde gerçekleştirilen yeni incelemeler, paleontoloji dünyasında uzun süredir devam eden bir tartışmayı netliğe kavuşturdu. Modern görüntüleme teknolojileri ve karşılaştırmalı analiz yöntemleriyle yeniden değerlendirilen kalıntılar, şimdiye kadar yaşamış en büyük akrep türünün kimliğini kesinleştirdi. Araştırma sonuçları, Praearcturus gigas adlı bu türün, bir metreyi aşan gövde uzunluğuyla Dünya tarihinin bilinen en büyük akrebi olduğunu doğruladı.
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Gelişmiş analiz yöntemleri yüz elli yıllık bilimsel tartışmayı sonlandırdı
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Devasa boyutları ve güçlü kıskaçları canlıyı döneminin en baskın avcısı yaptı
Anatomik özellikler canlının hem karada hem de sığ sularda avlandığına işaret etti
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2018’de Aydın Adnan Menderes Üniversitesi’nde başladığım İngiliz Dili ve Edebiyatı lisans eğitimimi 2022’de tamamladım. 2024’te Ege Üniversitesi’nde aynı alanda yüksek lisans eğitimime başladım. İki yılı aşkın süredir Onedio’da yaşam kategorisinde içerik üretiyorum. Yabancı medyanın ve popüler kültürün içinde büyümüş biri olarak, trendleri paylaşmayı ve hikayeleri insanlarla buluşturmayı seviyorum.
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