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Türkiye'nin 'Beyaz Altın'ı Tehlikede: Dünyada Sadece Eskişehir’de Çıkarılıyor

Türkiye'nin 'Beyaz Altın'ı Tehlikede: Dünyada Sadece Eskişehir’de Çıkarılıyor

Ömer Faruk Kino
Ömer Faruk Kino - Yaşam Editörü
03.07.2026 - 14:43
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Dünyada sadece Eskişehir topraklarından çıkarılan ve 'beyaz altın' olarak adlandırılan lületaşı, ciddi bir yok olma tehlikesi taşıyor. Kentin en önemli kültürel ve ekonomik simgelerinden biri konumundaki bu değerli maden, genç kuşakların sektöre ilgi göstermemesi ve yeni çırakların yetişmemesi sebebiyle eski hareketli günlerini arıyor. Küresel ölçekte yeterli tanıtımın yapılamaması da eklenince, lületaşı işlemeciliği son yıllarda unutulmaya yüz tutan zanaatlar arasına giriyor.

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Meslekte yeni ustaların yetişmemesi zanaatın geleceğini tehlikeye düşürüyor

Meslekte yeni ustaların yetişmemesi zanaatın geleceğini tehlikeye düşürüyor

Uzun yıllardır bu meslekten geçimini sağlayan bir ustanın 21 yaşındaki oğlu Vacip Han Aktaş, el işçiliğinin hak ettiği değeri görmediğini ifade ediyor. Boş vakitlerinde babasına yardım ederek biblolar ve hayvan figürleri yapmaya çalışan Aktaş, sektörün usta-çırak ilişkisine dayandığını, ancak arkadan gelen yeni bir neslin bulunmadığını belirtiyor. Kitaplar üzerinden öğrenilmesi mümkün olmayan bu özel zanaat, gençlerin ilgisizliği nedeniyle kuşaklar arası aktarım bağını kaybediyor.

Yetersiz tanıtım faaliyetleri ve alternatif meslek tercihleri süreci hızlandırıyor

Yetersiz tanıtım faaliyetleri ve alternatif meslek tercihleri süreci hızlandırıyor

Dünyada tek bir bölgeye özgü böylesine nadide bir madenin yeterince göz önünde bulunmamasından yakınan Aktaş, tanıtım eksikliğine dikkat çekiyor. Mesleki eğitimini Makine Teknolojisi alanında tamamladığını belirten genç, gelecekte babasının zanaatını devralmak yerine kendi eğitim gördüğü sektöre yönelmeyi tercih ettiğini dile getiriyor. Eskişehir’in bu eşsiz kültürel mirası, acil önlemler alınmadığı ve gençleri teşvik edecek adımlar atılmadığı takdirde sadece müze raflarında yaşayan bir anı haline gelme riski barındırıyor.

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Ömer Faruk Kino
Ömer Faruk Kino
Yaşam Editörü
2018’de Aydın Adnan Menderes Üniversitesi’nde başladığım İngiliz Dili ve Edebiyatı lisans eğitimimi 2022’de tamamladım. 2024’te Ege Üniversitesi’nde aynı alanda yüksek lisans eğitimime başladım. İki yılı aşkın süredir Onedio’da yaşam kategorisinde içerik üretiyorum. Yabancı medyanın ve popüler kültürün içinde büyümüş biri olarak, trendleri paylaşmayı ve hikayeleri insanlarla buluşturmayı seviyorum.
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