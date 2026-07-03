Türkiye'nin 'Beyaz Altın'ı Tehlikede: Dünyada Sadece Eskişehir’de Çıkarılıyor

Dünyada sadece Eskişehir topraklarından çıkarılan ve 'beyaz altın' olarak adlandırılan lületaşı, ciddi bir yok olma tehlikesi taşıyor. Kentin en önemli kültürel ve ekonomik simgelerinden biri konumundaki bu değerli maden, genç kuşakların sektöre ilgi göstermemesi ve yeni çırakların yetişmemesi sebebiyle eski hareketli günlerini arıyor. Küresel ölçekte yeterli tanıtımın yapılamaması da eklenince, lületaşı işlemeciliği son yıllarda unutulmaya yüz tutan zanaatlar arasına giriyor.

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