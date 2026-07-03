Türkiye'nin 'Beyaz Altın'ı Tehlikede: Dünyada Sadece Eskişehir’de Çıkarılıyor
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Dünyada sadece Eskişehir topraklarından çıkarılan ve 'beyaz altın' olarak adlandırılan lületaşı, ciddi bir yok olma tehlikesi taşıyor. Kentin en önemli kültürel ve ekonomik simgelerinden biri konumundaki bu değerli maden, genç kuşakların sektöre ilgi göstermemesi ve yeni çırakların yetişmemesi sebebiyle eski hareketli günlerini arıyor. Küresel ölçekte yeterli tanıtımın yapılamaması da eklenince, lületaşı işlemeciliği son yıllarda unutulmaya yüz tutan zanaatlar arasına giriyor.
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Meslekte yeni ustaların yetişmemesi zanaatın geleceğini tehlikeye düşürüyor
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2018’de Aydın Adnan Menderes Üniversitesi’nde başladığım İngiliz Dili ve Edebiyatı lisans eğitimimi 2022’de tamamladım. 2024’te Ege Üniversitesi’nde aynı alanda yüksek lisans eğitimime başladım. İki yılı aşkın süredir Onedio’da yaşam kategorisinde içerik üretiyorum. Yabancı medyanın ve popüler kültürün içinde büyümüş biri olarak, trendleri paylaşmayı ve hikayeleri insanlarla buluşturmayı seviyorum.
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