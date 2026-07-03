Bilim Kanıtladı: Çocukken Kaldırım Taşlarını Sayarak Yürüyenlerin Beyni Farklı Çalışıyor

Basitçe basamakları ya da elektrik direklerini saymak, insan beyninde önemli bir filtreleme mekanizmasını harekete geçiriyor. Uzmanlar, bir birey dikkatini tamamen tekrarlayan bir diziye verdiğinde, beynin çevredeki diğer uyarıcıları ve dikkat dağıtıcı unsurları geçici olarak devre dışı bıraktığını belirtiyor. Bu durum, kişiyi sürekli dış uyarılardan uzaklaştırarak tamamen o ana odaklanmaya zorluyor.

Bilişsel psikolojide 'yönetici işlevler' olarak adlandırılan bu mekanizma; dürtü kontrolü, çalışma belleği ve uzun süreli konsantrasyon gibi hayati yetileri besliyor. Üstelik bu oyunlar tamamen çocuğun kendi özgür iradesiyle, dışarıdan bir baskı veya ödül mekanizması olmaksızın oynandığı için zihin bu antrenmanı strese girmeden, en doğal haliyle gerçekleştiriyor.