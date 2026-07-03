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Bilim Kanıtladı: Çocukken Kaldırım Taşlarını Sayarak Yürüyenlerin Beyni Farklı Çalışıyor

Bilim Kanıtladı: Çocukken Kaldırım Taşlarını Sayarak Yürüyenlerin Beyni Farklı Çalışıyor

Ömer Faruk Kino
Ömer Faruk Kino - Yaşam Editörü
03.07.2026 - 17:23
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Çocukken sokakta yürürken kaldırım taşlarına basmamaya çalışmak ya da merdiven basamaklarını içinden saymak, toplumun büyük bir kesiminin ortak hafızasında yer alıyor. Okul yolunu kısaltmak veya otobüs beklerken zaman geçirmek adına tamamen içgüdüsel olarak üretilen bu oyunlar, yalnızca masum birer eğlence aracı olarak görülmüyor. Günümüzde nöropsikoloji uzmanları ve bilişsel gelişim uzmanları, çocukluk dönemindeki bu küçük alışkanlıkların arkasında derin bir zihinsel antrenman yattığını savunuyor. Yapılan araştırmalar, bu tür spontane aktivitelerin günümüzün en büyük problemlerinden biri olan odaklanma becerisine doğrudan katkı sağladığını ortaya koyuyor.

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Kaynak

Kaynak: https://tn.com.ar/sociedad/psicologia...
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Tekrarlayan Sıralı Eylemler Zihnin Dağılmasını Engelliyor

Tekrarlayan Sıralı Eylemler Zihnin Dağılmasını Engelliyor

Basitçe basamakları ya da elektrik direklerini saymak, insan beyninde önemli bir filtreleme mekanizmasını harekete geçiriyor. Uzmanlar, bir birey dikkatini tamamen tekrarlayan bir diziye verdiğinde, beynin çevredeki diğer uyarıcıları ve dikkat dağıtıcı unsurları geçici olarak devre dışı bıraktığını belirtiyor. Bu durum, kişiyi sürekli dış uyarılardan uzaklaştırarak tamamen o ana odaklanmaya zorluyor.

Bilişsel psikolojide 'yönetici işlevler' olarak adlandırılan bu mekanizma; dürtü kontrolü, çalışma belleği ve uzun süreli konsantrasyon gibi hayati yetileri besliyor. Üstelik bu oyunlar tamamen çocuğun kendi özgür iradesiyle, dışarıdan bir baskı veya ödül mekanizması olmaksızın oynandığı için zihin bu antrenmanı strese girmeden, en doğal haliyle gerçekleştiriyor.

Sokaktaki Küçük Oyunlar Modern Farkındalık Teknikleriyle Benzerlik Taşıyor

Sokaktaki Küçük Oyunlar Modern Farkındalık Teknikleriyle Benzerlik Taşıyor

Araştırmacılar, çocukların sokakta kendi kendilerine geliştirdikleri bu yöntemi, günümüzün popüler farkındalık ve meditasyon tekniklerinden olan mindfulness pratiklerine oldukça benzetiyor. Modern dünyada yetişkinler zihinlerini sakinleştirmek ve ana dönmek için nefes alışverişlerine odaklanırken, çocukların aynı mekanizmayı kaldırım taşlarını, çitleri veya sokak lambalarını sayarak yüzyıllardır uyguladığı ifade ediliyor. Her iki eylemin de temel amacını, dağınık zihni tek bir noktaya toplayarak zihinsel kararlılığı yakalamak oluşturuyor.

Bilimsel Veriler Dikkat Stabilitesinin Bu Yolla Artırılabileceğini Gösteriyor

Bilimsel Veriler Dikkat Stabilitesinin Bu Yolla Artırılabileceğini Gösteriyor

Frontiers in Psychology dergisinde yayımlanan yakın tarihli bir çalışma, bu tür sıralı sayım görevlerinin dikkat stabilitesi üzerindeki etkilerini mercek altına alıyor. Elde edilen veriler, basit dizilimleri takip etmenin beyindeki yürütücü kontrol mekanizmalarını doğrudan desteklediğini gösteriyor. Uzmanlar, bu alışkanlığın insanı bir gecede dahi yapmayacağını, ancak beynin odaklanma kaslarını eğitmek için son derece pratik bir yöntem sunduğunu vurguluyor. Sonuç olarak, çocukken can sıkıntısıyla baş etmek için üretilen o küçük çözümler, bugünkü zihinsel direncin gizli mimarları olarak kabul ediliyor.

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Ömer Faruk Kino
Ömer Faruk Kino
Yaşam Editörü
2018’de Aydın Adnan Menderes Üniversitesi’nde başladığım İngiliz Dili ve Edebiyatı lisans eğitimimi 2022’de tamamladım. 2024’te Ege Üniversitesi’nde aynı alanda yüksek lisans eğitimime başladım. İki yılı aşkın süredir Onedio’da yaşam kategorisinde içerik üretiyorum. Yabancı medyanın ve popüler kültürün içinde büyümüş biri olarak, trendleri paylaşmayı ve hikayeleri insanlarla buluşturmayı seviyorum.
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