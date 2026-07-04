Halkın Kabusu Olan 4 Ton Piton Yakalandı, 4 Bin Yumurta İmha Edildi: Tarihi Rekor Kırdılar

Kasım 2025 ile Nisan 2026 arasındaki üreme dönemini kapsayan çalışmalarda, ergin pitonların bir araya gelme eğiliminden faydalanıldı. Sezon boyunca yakalanan en büyük dişi pitonun yaklaşık 5,2 metre uzunluğunda ve 69 kilogram ağırlığında olduğu belirtildi. Yakalanan dişi pitonların ortalama 43 kilogram ağırlıkta olduğu ve her birinin yaklaşık 70 yumurta taşıdığı rapor edildi. Yapılan incelemelerde, yakalanan her dört dişi pitondan birinin midesinde yerli ak kuyruklu geyik kalıntılarına rastlandığı bilgisi paylaşıldı.

Gür bitki örtüsüne sahip sulak alanlarda pitonları tespit etmek amacıyla radyo telemetrisi yöntemi ve üzerlerine takip cihazı yerleştirilmiş yaklaşık 40 erkek Birmanya pitonu kullanıldı. 'Öncü yılan' olarak adlandırılan bu erkeklerin, araştırmacıları doğrudan üreme gruplarına ve büyük dişi pitonlara ulaştırdığı ifade edildi.