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Halkın Kabusu Olan 4 Ton Piton Yakalandı, 4 Bin Yumurta İmha Edildi: Tarihi Rekor Kırdılar

Halkın Kabusu Olan 4 Ton Piton Yakalandı, 4 Bin Yumurta İmha Edildi: Tarihi Rekor Kırdılar

Ömer Faruk Kino
Ömer Faruk Kino - Yaşam Editörü
04.07.2026 - 17:38
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ABD’nin Florida eyaletinde, doğal ekosistemi tehdit eden istilacı Birmanya pitonlarına karşı yürütülen koruma çalışmalarında tarihi bir rekora ulaşıldığı açıklandı. Conservancy of Southwest Florida bünyesindeki biyologlar ve gönüllüler, Collier County bölgesindeki 200 mil karelik bir alanda gerçekleştirdikleri son üreme sezonu çalışmalarında yaklaşık 4 ton ağırlığında toplam 177 pitonu doğal ortamından çıkardı. Bu miktar, programın başladığı 2013 yılından bu yana tek bir sezonda ulaşılan en yüksek piton biyokütlesi olarak kayıtlara geçti. Çalışmalar kapsamında ayrıca, ekosisteme karışmadan önce 4.100'den fazla piton yumurtası imha edildi.

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Kaynak

Kaynak: https://www.popsci.com/environment/re...
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Araştırmacılar dev sürüngenleri tespit etmek için teknolojik takip yöntemlerinden yararlandı

Araştırmacılar dev sürüngenleri tespit etmek için teknolojik takip yöntemlerinden yararlandı

Kasım 2025 ile Nisan 2026 arasındaki üreme dönemini kapsayan çalışmalarda, ergin pitonların bir araya gelme eğiliminden faydalanıldı. Sezon boyunca yakalanan en büyük dişi pitonun yaklaşık 5,2 metre uzunluğunda ve 69 kilogram ağırlığında olduğu belirtildi. Yakalanan dişi pitonların ortalama 43 kilogram ağırlıkta olduğu ve her birinin yaklaşık 70 yumurta taşıdığı rapor edildi. Yapılan incelemelerde, yakalanan her dört dişi pitondan birinin midesinde yerli ak kuyruklu geyik kalıntılarına rastlandığı bilgisi paylaşıldı.

Gür bitki örtüsüne sahip sulak alanlarda pitonları tespit etmek amacıyla radyo telemetrisi yöntemi ve üzerlerine takip cihazı yerleştirilmiş yaklaşık 40 erkek Birmanya pitonu kullanıldı. 'Öncü yılan' olarak adlandırılan bu erkeklerin, araştırmacıları doğrudan üreme gruplarına ve büyük dişi pitonlara ulaştırdığı ifade edildi.

İstilacı türlerin bölgedeki yerli memeli ve kuş popülasyonuna ciddi zararlar verdiği saptandı

İstilacı türlerin bölgedeki yerli memeli ve kuş popülasyonuna ciddi zararlar verdiği saptandı

Florida Balık ve Yaban Hayatı Koruma Komisyonu (FWC), Birmanya pitonlarının bölgedeki kuş, memeli ve sürüngen türleri üzerinden beslendiğini ve bir dişinin tek seferde 50 ila 100'ün üzerinde yumurta bırakabildiğini aktardı. ABD Jeolojik Araştırmalar Kurumu (USGS) verilerine göre, piton popülasyonundaki artış Everglades Ulusal Parkı'ndaki rakun, keseli sıçan ve vaşak gibi yerli memeli popülasyonlarında 1990'ların sonundan bu yana ciddi düşüşlere neden oldu. ABD Balık ve Yaban Hayatı Servisi raporlarında da pitonların bataklık tavşanı, odun leyleği ve Amerikan timsahı gibi türleri avladığı belgelendi.

Program kapsamında son 13 yılda temizlenen toplam piton miktarı 26 tonu aştı

Program kapsamında son 13 yılda temizlenen toplam piton miktarı 26 tonu aştı

Conservancy programı, kurulduğu 2013 yılından bu yana Güneybatı Florida genelinde toplamda 26 tonu aşan 1.750 pitonu doğadan temizledi. Kurum yetkilileri, temizlenen her pitonun ekosistem üzerindeki baskıyı azalttığını vurguladı. Uzmanlar, gizlenme yetenekleri çok yüksek olan bu canlıların doğada tespit edilme olasılığının %1'in altında kalabildiğine dikkat çekti.

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Ömer Faruk Kino
Ömer Faruk Kino
Yaşam Editörü
2018’de Aydın Adnan Menderes Üniversitesi’nde başladığım İngiliz Dili ve Edebiyatı lisans eğitimimi 2022’de tamamladım. 2024’te Ege Üniversitesi’nde aynı alanda yüksek lisans eğitimime başladım. İki yılı aşkın süredir Onedio’da yaşam kategorisinde içerik üretiyorum. Yabancı medyanın ve popüler kültürün içinde büyümüş biri olarak, trendleri paylaşmayı ve hikayeleri insanlarla buluşturmayı seviyorum.
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