Halkın Kabusu Olan 4 Ton Piton Yakalandı, 4 Bin Yumurta İmha Edildi: Tarihi Rekor Kırdılar
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Kaynak: https://www.popsci.com/environment/re...
ABD’nin Florida eyaletinde, doğal ekosistemi tehdit eden istilacı Birmanya pitonlarına karşı yürütülen koruma çalışmalarında tarihi bir rekora ulaşıldığı açıklandı. Conservancy of Southwest Florida bünyesindeki biyologlar ve gönüllüler, Collier County bölgesindeki 200 mil karelik bir alanda gerçekleştirdikleri son üreme sezonu çalışmalarında yaklaşık 4 ton ağırlığında toplam 177 pitonu doğal ortamından çıkardı. Bu miktar, programın başladığı 2013 yılından bu yana tek bir sezonda ulaşılan en yüksek piton biyokütlesi olarak kayıtlara geçti. Çalışmalar kapsamında ayrıca, ekosisteme karışmadan önce 4.100'den fazla piton yumurtası imha edildi.
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Araştırmacılar dev sürüngenleri tespit etmek için teknolojik takip yöntemlerinden yararlandı
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İstilacı türlerin bölgedeki yerli memeli ve kuş popülasyonuna ciddi zararlar verdiği saptandı
Program kapsamında son 13 yılda temizlenen toplam piton miktarı 26 tonu aştı
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2018’de Aydın Adnan Menderes Üniversitesi’nde başladığım İngiliz Dili ve Edebiyatı lisans eğitimimi 2022’de tamamladım. 2024’te Ege Üniversitesi’nde aynı alanda yüksek lisans eğitimime başladım. İki yılı aşkın süredir Onedio’da yaşam kategorisinde içerik üretiyorum. Yabancı medyanın ve popüler kültürün içinde büyümüş biri olarak, trendleri paylaşmayı ve hikayeleri insanlarla buluşturmayı seviyorum.
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