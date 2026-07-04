Çöplüğün İçinde Yüzlerce Altın Buldular: Bizans Hazinesi 1500 Yıldır Saklanıyormuş
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Kaynak: https://www.sci.news/archaeology/scie...
Apollonia-Arsuf antik kentinde gerçekleştirilen kazı çalışmaları, tarihin en ilginç keşiflerinden birine ev sahipliği yaptı. İlk etapta sıradan bir evsel atık alanı şeklinde sınıflandırılan 1500 yıllık bir çöp çukurunun derinleştikçe göz kamaştırıcı bir Bizans hazinesini bilim dünyasına kazandırdığı açıklandı. Araştırmacılar tarafından yürütülen arkeolojik araştırmalarda, altın takılar, dini yazıtlı objeler ve yüzlerce sağlam kandil gün yüzüne çıkarıldı.
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Dev çukurun içinde tarihçileri şaşırtan eserler bulundu.
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Kazı yetkilileri bulunan sağlam eserlerin arkasında dini bir gelenek yattığına inandıklarını belirtti
Çukurun alt tabakalarından yüzlerce kusursuz sikke ve takı elde edildi
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2018’de Aydın Adnan Menderes Üniversitesi’nde başladığım İngiliz Dili ve Edebiyatı lisans eğitimimi 2022’de tamamladım. 2024’te Ege Üniversitesi’nde aynı alanda yüksek lisans eğitimime başladım. İki yılı aşkın süredir Onedio’da yaşam kategorisinde içerik üretiyorum. Yabancı medyanın ve popüler kültürün içinde büyümüş biri olarak, trendleri paylaşmayı ve hikayeleri insanlarla buluşturmayı seviyorum.
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