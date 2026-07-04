Çöplüğün İçinde Yüzlerce Altın Buldular: Bizans Hazinesi 1500 Yıldır Saklanıyormuş

Proje yöneticileri Profesör Oren Tal ve Dr. Moshe Ajami, alanda çok sayıda tamamen sağlam ve kullanılabilir durumda eserin bir arada bulunduğunu bildirdi. Atık alanlarında ticari değeri olan sağlam kandillerin bulunmasının olağan dışı bir durum teşkil ettiğini belirten Profesör Tal, elde edilen verilerin Geç Bizans dönemine işaret ettiğini aktardı. Uzmanlar, bölgede yaşayan Samiriyeli topluluğunun sağlam kapları kasıtlı olarak bu alana bırakmasına yol açan dinsel veya ritüelistik bir gelenek yürüttüğü ihtimali üzerinde durdu.