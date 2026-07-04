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Çöplüğün İçinde Yüzlerce Altın Buldular: Bizans Hazinesi 1500 Yıldır Saklanıyormuş

Çöplüğün İçinde Yüzlerce Altın Buldular: Bizans Hazinesi 1500 Yıldır Saklanıyormuş

Ömer Faruk Kino
Ömer Faruk Kino - Yaşam Editörü
04.07.2026 - 18:14
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Apollonia-Arsuf antik kentinde gerçekleştirilen kazı çalışmaları, tarihin en ilginç keşiflerinden birine ev sahipliği yaptı. İlk etapta sıradan bir evsel atık alanı şeklinde sınıflandırılan 1500 yıllık bir çöp çukurunun derinleştikçe göz kamaştırıcı bir Bizans hazinesini bilim dünyasına kazandırdığı açıklandı. Araştırmacılar tarafından yürütülen arkeolojik araştırmalarda, altın takılar, dini yazıtlı objeler ve yüzlerce sağlam kandil gün yüzüne çıkarıldı.

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Kaynak: https://www.sci.news/archaeology/scie...
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Dev çukurun içinde tarihçileri şaşırtan eserler bulundu.

Dev çukurun içinde tarihçileri şaşırtan eserler bulundu.

Pers döneminden Haçlı seferlerine uzanan 1.500 yılı aşkın kesintisiz yerleşim geçmişine sahip kent, karmaşık tabakalaşma yapısıyla dikkat çekti. Tarım arazisi üzerinde konumlanan 30 metreden geniş devasa çukurda, ilk olarak çömlek kırıkları, endüstriyel atıklar ve hayvan kemikleri gibi rutin kalıntılara rastlandı. Ancak kazı derinleştikçe, olağan çöplük konseptiyle tamamen çelişen, hiçbir hasar görmemiş yüzlerce işlevsel nesneye ulaşıldı.

Kazı yetkilileri bulunan sağlam eserlerin arkasında dini bir gelenek yattığına inandıklarını belirtti

Kazı yetkilileri bulunan sağlam eserlerin arkasında dini bir gelenek yattığına inandıklarını belirtti

Proje yöneticileri Profesör Oren Tal ve Dr. Moshe Ajami, alanda çok sayıda tamamen sağlam ve kullanılabilir durumda eserin bir arada bulunduğunu bildirdi. Atık alanlarında ticari değeri olan sağlam kandillerin bulunmasının olağan dışı bir durum teşkil ettiğini belirten Profesör Tal, elde edilen verilerin Geç Bizans dönemine işaret ettiğini aktardı. Uzmanlar, bölgede yaşayan Samiriyeli topluluğunun sağlam kapları kasıtlı olarak bu alana bırakmasına yol açan dinsel veya ritüelistik bir gelenek yürüttüğü ihtimali üzerinde durdu.

Çukurun alt tabakalarından yüzlerce kusursuz sikke ve takı elde edildi

Çukurun alt tabakalarından yüzlerce kusursuz sikke ve takı elde edildi

Yapılan detaylı incelemelerde, çukurdan MS 330 ile 1453 yılları arasındaki Bizans dönemine tarihlenen 400’den fazla sikke elde edildi. Çoğunluğu bronz metallerden oluşan bu sikke grubunun içinde bir adet altın sikke de göze çarptı. Aynı dolgu tabakasında, hiçbir hasar görmemiş yaklaşık 200 adet Samiriyeli kandili, yüzükler ve altın takıların muhafaza edildiği görüldü. Uzmanlar, buluntuların kondisyonunun, yer aldığı olumsuz atık alanı ortamına kıyasla son derece yüksek olduğunu rapor etti.

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Ömer Faruk Kino
Ömer Faruk Kino
Yaşam Editörü
2018’de Aydın Adnan Menderes Üniversitesi’nde başladığım İngiliz Dili ve Edebiyatı lisans eğitimimi 2022’de tamamladım. 2024’te Ege Üniversitesi’nde aynı alanda yüksek lisans eğitimime başladım. İki yılı aşkın süredir Onedio’da yaşam kategorisinde içerik üretiyorum. Yabancı medyanın ve popüler kültürün içinde büyümüş biri olarak, trendleri paylaşmayı ve hikayeleri insanlarla buluşturmayı seviyorum.
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