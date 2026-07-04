Ne Araba Var Ne de Yol: Bu Köyde 20 Bin İnsan 400 Yıldır Su Üstünde Yaşıyor
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Kaynak: https://vietnamnet.vn/ngoi-lang-20-00...
Güney Benin’deki Nokoue Gölü’nün merkezinde konumlanan Ganvie, kara yolu bağlantısı bulunmayan ve tüm altyapısı su üzerinde şekillenen sıra dışı bir yerleşim yeri olarak dikkat çekiyor. Yaklaşık 20 bin kişinin ikamet ettiği bu bölge, modern ulaşım araçlarının ve beton meydanların yer almadığı, ulaşımın tamamen geleneksel kanolarla sağlandığı bir yapı sergiliyor. Barındırdığı özgün mimari ve yaşam tarzı nedeniyle uluslararası alanda 'Afrika’nın Venedik’i' olarak nitelendiriliyor.
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Köyün kuruluşu yüzyıllar öncesine dayanan bir güvenlik arayışına dayanıyor
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Yaşam faaliyetlerinin tamamı su üzerine inşa edilen kazıklar üzerinde yürütülüyor
Ticari faaliyetler sabit bir mekân olmaksızın yüzen kanolar aracılığıyla gerçekleştiriliyor
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2018’de Aydın Adnan Menderes Üniversitesi’nde başladığım İngiliz Dili ve Edebiyatı lisans eğitimimi 2022’de tamamladım. 2024’te Ege Üniversitesi’nde aynı alanda yüksek lisans eğitimime başladım. İki yılı aşkın süredir Onedio’da yaşam kategorisinde içerik üretiyorum. Yabancı medyanın ve popüler kültürün içinde büyümüş biri olarak, trendleri paylaşmayı ve hikayeleri insanlarla buluşturmayı seviyorum.
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