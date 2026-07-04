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Ne Araba Var Ne de Yol: Bu Köyde 20 Bin İnsan 400 Yıldır Su Üstünde Yaşıyor

Ne Araba Var Ne de Yol: Bu Köyde 20 Bin İnsan 400 Yıldır Su Üstünde Yaşıyor

Ömer Faruk Kino
Ömer Faruk Kino - Yaşam Editörü
04.07.2026 - 20:21
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Güney Benin’deki Nokoue Gölü’nün merkezinde konumlanan Ganvie, kara yolu bağlantısı bulunmayan ve tüm altyapısı su üzerinde şekillenen sıra dışı bir yerleşim yeri olarak dikkat çekiyor. Yaklaşık 20 bin kişinin ikamet ettiği bu bölge, modern ulaşım araçlarının ve beton meydanların yer almadığı, ulaşımın tamamen geleneksel kanolarla sağlandığı bir yapı sergiliyor. Barındırdığı özgün mimari ve yaşam tarzı nedeniyle uluslararası alanda 'Afrika’nın Venedik’i' olarak nitelendiriliyor.

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Kaynak

Kaynak: https://vietnamnet.vn/ngoi-lang-20-00...
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Köyün kuruluşu yüzyıllar öncesine dayanan bir güvenlik arayışına dayanıyor

Köyün kuruluşu yüzyıllar öncesine dayanan bir güvenlik arayışına dayanıyor

Ganvie’nin tarihsel kökeni, 18. yüzyılda bölgede yaşanan köle avı dönemine kadar uzanıyor. Dönemin baskıcı askeri güçlerinden kaçan Tofinu kabilesi mensupları, kendilerini güvenceye almak adına Nokoue Gölü’ne sığınma kararı aldı. Askerlerin gölde kötü ruhların yaşadığına dair inançları sebebiyle suya yaklaşmaktan korkması, bu alanı sığınmacılar için güvenli bir bölge haline getirdi. Yerel dilde Ganvie ismi, yaşanan bu tarihi kurtuluşa atıfta bulunarak 'Nihayet kurtulduk' anlamını taşıyor.

Yaşam faaliyetlerinin tamamı su üzerine inşa edilen kazıklar üzerinde yürütülüyor

Yaşam faaliyetlerinin tamamı su üzerine inşa edilen kazıklar üzerinde yürütülüyor

Güvenlik tehdidinin ortadan kalkmasının ardından da halk göl üzerindeki yaşamını sürdürmeye devam etti. Günümüzde 'su insanları' olarak adlandırılan yerel nüfus, konutlarını, ticarethanelerini, sağlık merkezlerini ve ibadethanelerini göl tabanına çakılan ahşap kazıklar üzerine inşa ediyor. Temel ekonomik faaliyeti balıkçılık olan köyde, soğutma sistemlerinin bulunmaması nedeniyle avlanan ürünler tütsülenerek muhafaza ediliyor. Bölgeye yaklaşan ziyaretçileri ilk olarak havaya yayılan bu yoğun tütsü kokusu karşılıyor.

Ticari faaliyetler sabit bir mekân olmaksızın yüzen kanolar aracılığıyla gerçekleştiriliyor

Ticari faaliyetler sabit bir mekân olmaksızın yüzen kanolar aracılığıyla gerçekleştiriliyor

Yerleşimin en dikkat çekici unsurlarından birini, belirli bir adresi bulunmayan yüzen pazar oluşturuyor. Sabit dükkanların yer almadığı bu sistemde, göl yüzeyinin tamamı bir ticaret alanı olarak işlev görüyor. Satıcılar ve alıcılar kanolarla hareket ederek su üzerinde buluşuyor; ürün arzı ve yer değişimi günlük ihtiyaçlara, mevsim şartlarına ve hava durumuna göre anlık olarak şekilleniyor.

Yıllık ortalama 10 bin yabancı turist ağırlayan Ganvie, geleneksel yapısını korurken, iklim değişikliği ve deniz seviyesinin yükselmesi gibi küresel sorunlar karşısında geleceğin su üstü şehir projelerine de mimari bir model sunuyor.

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Ömer Faruk Kino
Ömer Faruk Kino
Yaşam Editörü
2018’de Aydın Adnan Menderes Üniversitesi’nde başladığım İngiliz Dili ve Edebiyatı lisans eğitimimi 2022’de tamamladım. 2024’te Ege Üniversitesi’nde aynı alanda yüksek lisans eğitimime başladım. İki yılı aşkın süredir Onedio’da yaşam kategorisinde içerik üretiyorum. Yabancı medyanın ve popüler kültürün içinde büyümüş biri olarak, trendleri paylaşmayı ve hikayeleri insanlarla buluşturmayı seviyorum.
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