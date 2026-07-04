Ne Araba Var Ne de Yol: Bu Köyde 20 Bin İnsan 400 Yıldır Su Üstünde Yaşıyor

Yerleşimin en dikkat çekici unsurlarından birini, belirli bir adresi bulunmayan yüzen pazar oluşturuyor. Sabit dükkanların yer almadığı bu sistemde, göl yüzeyinin tamamı bir ticaret alanı olarak işlev görüyor. Satıcılar ve alıcılar kanolarla hareket ederek su üzerinde buluşuyor; ürün arzı ve yer değişimi günlük ihtiyaçlara, mevsim şartlarına ve hava durumuna göre anlık olarak şekilleniyor.

Yıllık ortalama 10 bin yabancı turist ağırlayan Ganvie, geleneksel yapısını korurken, iklim değişikliği ve deniz seviyesinin yükselmesi gibi küresel sorunlar karşısında geleceğin su üstü şehir projelerine de mimari bir model sunuyor.