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Fırtına Tesadüfen Ortaya Çıkarmıştı: Dev Roma Gemisi 1700 Yıldır Su Altında Sapa Sağlam Yatıyormuş

Fırtına Tesadüfen Ortaya Çıkarmıştı: Dev Roma Gemisi 1700 Yıldır Su Altında Sapa Sağlam Yatıyormuş

Ömer Faruk Kino
Ömer Faruk Kino - Yaşam Editörü
04.07.2026 - 21:07
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İspanya, sualtı arkeolojisi tarihinde bir ilke imza atarak tümüyle korunmuş bir Roma ticaret gemisini deniz tabanından yüzeye çıkardı. Mallorca’daki Palma Körfezi’nde yaklaşık 1.700 yıl önce batan ve 'Ses Fontanelles' adı verilen bu MS 4. yüzyıl gemisi, Geç Antik Çağ’ın Akdeniz ticaretine ve gemi yapım teknolojilerine ışık tutacak en önemli keşifler arasında yer alıyor. Dört ay süren ve üst düzey hassasiyetle yürütülen sualtı operasyonu, ülkedeki arkeolojik çalışmalar açısından tarihî bir dönüm noktası oluşturuyor.

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Kaynak

Kaynak: https://en.as.com/latest_news/roman-s...
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Sualtı uzmanlarının yürüttüğü titiz çalışmalar sonucunda tarihî batık parça parça yüzeye taşındı.

Sualtı uzmanlarının yürüttüğü titiz çalışmalar sonucunda tarihî batık parça parça yüzeye taşındı.

Arqueomallornauta ekibi liderliğinde, İspanyol üniversiteleri ve İspanya Deniz Kuvvetleri dalgıçlarının katılımıyla gerçekleştirilen operasyonda, geminin ahşap gövdesini korumak amacıyla su altında özel kalıplarla üretilen fiberglas destek yapıları kullanıldı. Uzmanlar tarafından titizlikle demonte edilerek çıkarılan 600’ü aşkın eser, geminin tüm geçmişini aydınlatacak verileri bünyesinde barındırıyor. Yaklaşık 12 metre uzunluğa ve 5 metre genişliğe sahip olan Ses Fontanelles’in, Cartagena bölgesinden yüklenen zeytinyağı, şarap ve antik dönemin ünlü fermente balık soslarını taşıdığı saptandı. Hedefinin Roma veya Batı Akdeniz’deki büyük bir liman olduğu tahmin edilen gemi, Palma Körfezi’nde yakalandığı şiddetli fırtına sonucu batarak yüzyıllar boyunca kumun altında gizlendi. Asırlık sessizlik, 2019 yılında meydana gelen bir fırtınanın deniz tabanını hareket ettirmesi ve amfora kalıntılarının bir dalgıç tarafından fark edilmesiyle son buldu.

Amforaların üzerindeki ticari yazılar ve nadide gemi parçaları antik dönemin lojistik ağını gözler önüne serdi.

Amforaların üzerindeki ticari yazılar ve nadide gemi parçaları antik dönemin lojistik ağını gözler önüne serdi.

Batığın arkeoloji dünyasında heyecan yaratmasının temel nedenini, kargo ve gemi ekipmanlarının olağanüstü koruma durumu oluşturuyor. Orijinal tıpalarıyla mühürlenmiş amforaların içinde içerik izlerine rastlanırken, kapların üzerindeki 'tituli picti' adı verilen boyalı ticari yazılar sayesinde dönemin tüccar isimleri ve vergi kayıtları doğrudan tespit edilebiliyor. Kazı çalışmalarında ayrıca İspanya’da ilk kez rastlanan orijinal bir yelken parçası, sepetler, halatlar ve geminin manevra kabiliyetini gösteren bir dümen kolu da ele geçirildi. Direk tabanına bir gemi yapımı ritüeli olarak yerleştirildiği düşünülen MS 320 tarihli sikke ise batığın dönemini kesinleştiren en somut veri olarak kayıtlara geçti.

Yüzeye çıkarılan tüm eserler kapsamlı bir konservasyon sürecinin ardından müze koleksiyonlarına dahil edilecek.

Yüzeye çıkarılan tüm eserler kapsamlı bir konservasyon sürecinin ardından müze koleksiyonlarına dahil edilecek.

Denizden çıkarılan parçalar, San Carlos Kalesi’nde kurulan özel laboratuvarda bir yıl sürecek ilk koruma işlemine tabi tutuluyor. Ardından ileri düzey konservasyon çalışmaları için Cartagena’daki Ulusal Sualtı Arkeolojisi Müzesi’ne nakledilmesi planlanan Ses Fontanelles, Balear hükûmeti tarafından açılacak yeni bir arkeoloji merkezinde kalıcı olarak sergilenecek. Eserlerin bir bölümü ise bu sonbaharda düzenlenecek geçici bir sergiyle kamuoyuna sunulacak.

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Ömer Faruk Kino
Ömer Faruk Kino
Yaşam Editörü
2018’de Aydın Adnan Menderes Üniversitesi’nde başladığım İngiliz Dili ve Edebiyatı lisans eğitimimi 2022’de tamamladım. 2024’te Ege Üniversitesi’nde aynı alanda yüksek lisans eğitimime başladım. İki yılı aşkın süredir Onedio’da yaşam kategorisinde içerik üretiyorum. Yabancı medyanın ve popüler kültürün içinde büyümüş biri olarak, trendleri paylaşmayı ve hikayeleri insanlarla buluşturmayı seviyorum.
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