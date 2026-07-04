Fırtına Tesadüfen Ortaya Çıkarmıştı: Dev Roma Gemisi 1700 Yıldır Su Altında Sapa Sağlam Yatıyormuş
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Kaynak: https://en.as.com/latest_news/roman-s...
İspanya, sualtı arkeolojisi tarihinde bir ilke imza atarak tümüyle korunmuş bir Roma ticaret gemisini deniz tabanından yüzeye çıkardı. Mallorca’daki Palma Körfezi’nde yaklaşık 1.700 yıl önce batan ve 'Ses Fontanelles' adı verilen bu MS 4. yüzyıl gemisi, Geç Antik Çağ’ın Akdeniz ticaretine ve gemi yapım teknolojilerine ışık tutacak en önemli keşifler arasında yer alıyor. Dört ay süren ve üst düzey hassasiyetle yürütülen sualtı operasyonu, ülkedeki arkeolojik çalışmalar açısından tarihî bir dönüm noktası oluşturuyor.
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Sualtı uzmanlarının yürüttüğü titiz çalışmalar sonucunda tarihî batık parça parça yüzeye taşındı.
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Amforaların üzerindeki ticari yazılar ve nadide gemi parçaları antik dönemin lojistik ağını gözler önüne serdi.
Yüzeye çıkarılan tüm eserler kapsamlı bir konservasyon sürecinin ardından müze koleksiyonlarına dahil edilecek.
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2018’de Aydın Adnan Menderes Üniversitesi’nde başladığım İngiliz Dili ve Edebiyatı lisans eğitimimi 2022’de tamamladım. 2024’te Ege Üniversitesi’nde aynı alanda yüksek lisans eğitimime başladım. İki yılı aşkın süredir Onedio’da yaşam kategorisinde içerik üretiyorum. Yabancı medyanın ve popüler kültürün içinde büyümüş biri olarak, trendleri paylaşmayı ve hikayeleri insanlarla buluşturmayı seviyorum.
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