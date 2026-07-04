Fırtına Tesadüfen Ortaya Çıkarmıştı: Dev Roma Gemisi 1700 Yıldır Su Altında Sapa Sağlam Yatıyormuş

Arqueomallornauta ekibi liderliğinde, İspanyol üniversiteleri ve İspanya Deniz Kuvvetleri dalgıçlarının katılımıyla gerçekleştirilen operasyonda, geminin ahşap gövdesini korumak amacıyla su altında özel kalıplarla üretilen fiberglas destek yapıları kullanıldı. Uzmanlar tarafından titizlikle demonte edilerek çıkarılan 600’ü aşkın eser, geminin tüm geçmişini aydınlatacak verileri bünyesinde barındırıyor. Yaklaşık 12 metre uzunluğa ve 5 metre genişliğe sahip olan Ses Fontanelles’in, Cartagena bölgesinden yüklenen zeytinyağı, şarap ve antik dönemin ünlü fermente balık soslarını taşıdığı saptandı. Hedefinin Roma veya Batı Akdeniz’deki büyük bir liman olduğu tahmin edilen gemi, Palma Körfezi’nde yakalandığı şiddetli fırtına sonucu batarak yüzyıllar boyunca kumun altında gizlendi. Asırlık sessizlik, 2019 yılında meydana gelen bir fırtınanın deniz tabanını hareket ettirmesi ve amfora kalıntılarının bir dalgıç tarafından fark edilmesiyle son buldu.