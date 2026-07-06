Şirket İflas Etti, 630 Milyon Dolarlık Uçaklar Çöle Bırakıldı: Sektör Devi Resmen Kapandı

Pandemi döneminden bu yana yüksek işletme maliyetleriyle mücadele eden Spirit Airlines'ın 2023 yılındaki JetBlue ile birleşme planı, rekabet kuralları gereği Biden yönetimi tarafından engellendi. Ağustos 2025'te 8,1 milyar dolar borçla yeniden iflas koruması talep eden havayolu, İran savaşı sebebiyle yükselen jet yakıtı fiyatları yüzünden alacaklılarıyla yaptığı görüşmelerden sonuç alamadı. ABD Başkanı Donald Trump, 1 Mayıs 2026 tarihinde sunulan son kurtarma paketinde uzlaşma sağlanamadığını duyurdu. Yaklaşık 17 bin çalışanı etkileyen bu kapanma, bütçeli seyahat eden yoğun yolcu kitlesini de olumsuz yönde etkiliyor.