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Şirket İflas Etti, 630 Milyon Dolarlık Uçaklar Çöle Bırakıldı: Sektör Devi Resmen Kapandı

Şirket İflas Etti, 630 Milyon Dolarlık Uçaklar Çöle Bırakıldı: Sektör Devi Resmen Kapandı

Ömer Faruk Kino
Ömer Faruk Kino - Yaşam Editörü
06.07.2026 - 10:11
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Amerika Birleşik Devletleri merkezli ultra düşük maliyetli havayolu şirketi Spirit Airlines, 34 yıllık faaliyet döneminin ardından iflas ederek operasyonlarını tamamen durdurdu. Tasfiye sürecine giren şirkete ait parlak sarı renkli Airbus uçakları, Arizona çölündeki havalimanlarına taşınmaya başladı. Eyaletteki kuru iklim şartları nedeniyle Goodyear ve Marana havalimanlarında bekletilen hava araçları, nemli bölgelerde oluşan paslanma ve çürüme riskinden uzak tutuluyor. Çöle çekilen uçakların her birinin motor değerinin 15 ila 20 milyon dolar arasında değiştiği ve bu meblağın uçağın toplam değerine ulaştığı belirtiliyor.

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Kaynak

Kaynak: https://www.cnbc.com/2026/05/16/spiri...
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Eski şirket çalışanları uçakların çöle taşınması sürecinde görev alıyor

AFP

Uçakların nakil işlemlerini yürüten Nomadic Aviation Group Kaptanı Bob Allen, Spirit Airlines'ın terk ettiği havalimanlarından uçakları teslim almak üzere sözleşme imzaladıklarını açıkladı. Geçmişte çalıştığı şirketlerin iflası nedeniyle benzer mağduriyetler yaşadığını belirten Allen, taşıma işlerinde işsiz kalan eski Spirit pilotlarına öncelik tanıyor. Pilotlar bu kapsamda Atlantic City, Fort Lauderdale ve Miami gibi şehirlerden Arizona'ya 25 uçuş gerçekleştirdi. Merkezde bekletilen uçakların ilerleyen süreçte yeniden boyanarak başka şirketlere kiralanması veya satılması hedefleniyor.

Şirket borçlarını ödeyebilmek amacıyla 27 uçağını satışa çıkarıyor

Şirket borçlarını ödeyebilmek amacıyla 27 uçağını satışa çıkarıyor

Mayıs 2026'da gerçekleşen çöküşün ardından New York Güney Bölgesi İflas Mahkemesine dilekçe sunan Spirit Airlines, 27 uçağın satışı için onay talep etti. Airbus A320 ve A321 modellerini kapsayan ve yaklaşık 630 milyon dolar değerinde olan bu işlemden elde edilecek nakit paranın, borçların ödenmesinde ve tasfiye sürecinin tamamlanmasında kullanılması öngörülüyor. Alıcı konumundaki Save 2026-B LLC şirketi ihalede başlangıç teklifini sunmayı kabul ederken, mahkeme onayının ardından daha yüksek tekliflerin önü açılıyor.

Bölgesel savaşlar ve artan yakıt maliyetleri havayolunun iflas sürecini hızlandırdı

Bölgesel savaşlar ve artan yakıt maliyetleri havayolunun iflas sürecini hızlandırdı

Pandemi döneminden bu yana yüksek işletme maliyetleriyle mücadele eden Spirit Airlines'ın 2023 yılındaki JetBlue ile birleşme planı, rekabet kuralları gereği Biden yönetimi tarafından engellendi. Ağustos 2025'te 8,1 milyar dolar borçla yeniden iflas koruması talep eden havayolu, İran savaşı sebebiyle yükselen jet yakıtı fiyatları yüzünden alacaklılarıyla yaptığı görüşmelerden sonuç alamadı. ABD Başkanı Donald Trump, 1 Mayıs 2026 tarihinde sunulan son kurtarma paketinde uzlaşma sağlanamadığını duyurdu. Yaklaşık 17 bin çalışanı etkileyen bu kapanma, bütçeli seyahat eden yoğun yolcu kitlesini de olumsuz yönde etkiliyor.

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Ömer Faruk Kino
Ömer Faruk Kino
Yaşam Editörü
2018’de Aydın Adnan Menderes Üniversitesi’nde başladığım İngiliz Dili ve Edebiyatı lisans eğitimimi 2022’de tamamladım. 2024’te Ege Üniversitesi’nde aynı alanda yüksek lisans eğitimime başladım. İki yılı aşkın süredir Onedio’da yaşam kategorisinde içerik üretiyorum. Yabancı medyanın ve popüler kültürün içinde büyümüş biri olarak, trendleri paylaşmayı ve hikayeleri insanlarla buluşturmayı seviyorum.
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