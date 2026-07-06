Şirket İflas Etti, 630 Milyon Dolarlık Uçaklar Çöle Bırakıldı: Sektör Devi Resmen Kapandı
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Kaynak: https://www.cnbc.com/2026/05/16/spiri...
Amerika Birleşik Devletleri merkezli ultra düşük maliyetli havayolu şirketi Spirit Airlines, 34 yıllık faaliyet döneminin ardından iflas ederek operasyonlarını tamamen durdurdu. Tasfiye sürecine giren şirkete ait parlak sarı renkli Airbus uçakları, Arizona çölündeki havalimanlarına taşınmaya başladı. Eyaletteki kuru iklim şartları nedeniyle Goodyear ve Marana havalimanlarında bekletilen hava araçları, nemli bölgelerde oluşan paslanma ve çürüme riskinden uzak tutuluyor. Çöle çekilen uçakların her birinin motor değerinin 15 ila 20 milyon dolar arasında değiştiği ve bu meblağın uçağın toplam değerine ulaştığı belirtiliyor.
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Eski şirket çalışanları uçakların çöle taşınması sürecinde görev alıyor
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Şirket borçlarını ödeyebilmek amacıyla 27 uçağını satışa çıkarıyor
Bölgesel savaşlar ve artan yakıt maliyetleri havayolunun iflas sürecini hızlandırdı
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2018’de Aydın Adnan Menderes Üniversitesi’nde başladığım İngiliz Dili ve Edebiyatı lisans eğitimimi 2022’de tamamladım. 2024’te Ege Üniversitesi’nde aynı alanda yüksek lisans eğitimime başladım. İki yılı aşkın süredir Onedio’da yaşam kategorisinde içerik üretiyorum. Yabancı medyanın ve popüler kültürün içinde büyümüş biri olarak, trendleri paylaşmayı ve hikayeleri insanlarla buluşturmayı seviyorum.
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