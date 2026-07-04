Ülkeye Sığmayan Çöpleri Atmak İçin Ada Kurdular: Dünyada İlk Oldu

Sınırlı yüz ölçümü ve yoğun nüfusu nedeniyle çöp depolama alanlarında kritik seviyeye ulaşan Singapur, atık yönetimini bir ulusal güvenlik meselesi olarak ele alarak denizin ortasında yapay bir ada inşa etti. Yaklaşık 6 milyon nüfusa sahip olan ve 734 kilometrekarelik dar bir alanda sıkışan ülkede, anakaranın 8 kilometre güneyinde konumlanan 350 hektarlık Semakau Düzenli Depolama Sahası, iki doğal adanın özel bir kıyı setiyle birleştirilmesiyle oluşturuldu.

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