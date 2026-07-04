Ülkeye Sığmayan Çöpleri Atmak İçin Ada Kurdular: Dünyada İlk Oldu
Onedio’yu Google’da tercih edilen kaynak olarak ekleyin
Kaynak: https://knowledgehub.clc.gov.sg/livea...
Sınırlı yüz ölçümü ve yoğun nüfusu nedeniyle çöp depolama alanlarında kritik seviyeye ulaşan Singapur, atık yönetimini bir ulusal güvenlik meselesi olarak ele alarak denizin ortasında yapay bir ada inşa etti. Yaklaşık 6 milyon nüfusa sahip olan ve 734 kilometrekarelik dar bir alanda sıkışan ülkede, anakaranın 8 kilometre güneyinde konumlanan 350 hektarlık Semakau Düzenli Depolama Sahası, iki doğal adanın özel bir kıyı setiyle birleştirilmesiyle oluşturuldu.
Detaylar 👇
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Kent atıkları yakma işlemlerinin ardından özel nakliye gemileriyle adaya taşınıyor
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Okyanus ekosistemini korumak amacıyla tesiste üst düzey çevre önlemleri uygulanıyor
Dolum sınırına yaklaşan adanın ömrünü uzatmak için küllerin geri kazanılması planlanıyor
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
2018’de Aydın Adnan Menderes Üniversitesi’nde başladığım İngiliz Dili ve Edebiyatı lisans eğitimimi 2022’de tamamladım. 2024’te Ege Üniversitesi’nde aynı alanda yüksek lisans eğitimime başladım. İki yılı aşkın süredir Onedio’da yaşam kategorisinde içerik üretiyorum. Yabancı medyanın ve popüler kültürün içinde büyümüş biri olarak, trendleri paylaşmayı ve hikayeleri insanlarla buluşturmayı seviyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın