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Ülkeye Sığmayan Çöpleri Atmak İçin Ada Kurdular: Dünyada İlk Oldu

Ülkeye Sığmayan Çöpleri Atmak İçin Ada Kurdular: Dünyada İlk Oldu

Ömer Faruk Kino
Ömer Faruk Kino - Yaşam Editörü
05.07.2026 - 00:06
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Sınırlı yüz ölçümü ve yoğun nüfusu nedeniyle çöp depolama alanlarında kritik seviyeye ulaşan Singapur, atık yönetimini bir ulusal güvenlik meselesi olarak ele alarak denizin ortasında yapay bir ada inşa etti. Yaklaşık 6 milyon nüfusa sahip olan ve 734 kilometrekarelik dar bir alanda sıkışan ülkede, anakaranın 8 kilometre güneyinde konumlanan 350 hektarlık Semakau Düzenli Depolama Sahası, iki doğal adanın özel bir kıyı setiyle birleştirilmesiyle oluşturuldu.

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Kaynak

Kaynak: https://knowledgehub.clc.gov.sg/livea...
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Kent atıkları yakma işlemlerinin ardından özel nakliye gemileriyle adaya taşınıyor

Kent atıkları yakma işlemlerinin ardından özel nakliye gemileriyle adaya taşınıyor

Anakaradaki çöp sorununu hafifletmek amacıyla yürütülen projede, şehir atıkları öncelikle yüksek teknolojili tesislerde yakılarak hacimsel olarak yüzde 90 oranında küçültülüyor. İşlem sonrasında ortaya çıkan küller ve yakılması mümkün olmayan atıklar, her gün özel gemiler vasıtasıyla Semakau Adası’na naklediliyor. Resmi raporlara göre adaya günlük bazda 2 bin tondan fazla atık taşınırken, toplam 63 milyon metreküp kapasitesi bulunan tesisin gelişim süreci planlandığı şekilde ilerlemeyi sürdürüyor.

Okyanus ekosistemini korumak amacıyla tesiste üst düzey çevre önlemleri uygulanıyor

Okyanus ekosistemini korumak amacıyla tesiste üst düzey çevre önlemleri uygulanıyor

İnşaat aşamasından itibaren bölgedeki mercan resifleri ve kıyı habitatlarının zarar görmemesi adına çökelti tutma ekranları kuruldu, mangrov alanları ise yeniden canlandırıldı. Atık sızıntılarının deniz suyuna karışmasını engellemek amacıyla sahil seti, geçirgenliği bulunmayan materyaller ve kalın bir deniz kili tabakasıyla tamamen yalıtıldı. Alınan bu önlemler sayesinde tesis, ağır bir altyapı projesi olmasının yanı sıra doğal yaşamın sürdürülebildiği bir koruma alanı kimliği taşıyor.

Dolum sınırına yaklaşan adanın ömrünü uzatmak için küllerin geri kazanılması planlanıyor

Dolum sınırına yaklaşan adanın ömrünü uzatmak için küllerin geri kazanılması planlanıyor

Mevcut atık bertaraf hızı göz önüne alındığında, yapay adanın 2035 yılı dolaylarında maksimum operasyonel kapasitesine ulaşacağı öngörülüyor. Singapur Ekonomik Kalkınma Kurulu ve bilim çevreleri, tesisin faaliyet süresini uzatabilmek adına adada depolanan küllerin yol yapımı ile çeşitli altyapı projelerinde hammadde olarak yeniden değerlendirilmesine yönelik çalışmalar yürütüyor.

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Ömer Faruk Kino
Ömer Faruk Kino
Yaşam Editörü
2018’de Aydın Adnan Menderes Üniversitesi’nde başladığım İngiliz Dili ve Edebiyatı lisans eğitimimi 2022’de tamamladım. 2024’te Ege Üniversitesi’nde aynı alanda yüksek lisans eğitimime başladım. İki yılı aşkın süredir Onedio’da yaşam kategorisinde içerik üretiyorum. Yabancı medyanın ve popüler kültürün içinde büyümüş biri olarak, trendleri paylaşmayı ve hikayeleri insanlarla buluşturmayı seviyorum.
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