Yol Kenarında Milyonluk Servet Buldu: Hiç Beklemeden Polise Teslim Etti

Belediye tarafından paylaşılan açıklamada görüşlerine yer verilen Fatih Cesur, rutin temizlik faaliyeti yürüttüğü esnada yol kenarındaki çantanın dikkatini çektiğini belirtti. Çantanın açılmasıyla altınları gördüğünü ve durumu derhal vardiya amirine bildirdiğini ifade eden Cesur, süreci şu sözlerle aktardı:

'Vatandaşlık görevi bilinciyle hareket ederek bu adımı attım. Bizlerin bulmadığı bir senaryoda çanta art niyetli kişilerin eline geçebilir ya da çöpe gidebilirdi. Bu doğrultuda üzerimize düşen sorumluluğu yerine getirdik.'

Emniyet mensupları, içi altın dolu çantayı asıl sahibine ulaştırmak adına çalışmalarını sürdürüyor.