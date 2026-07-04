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Yol Kenarında Milyonluk Servet Buldu: Hiç Beklemeden Polise Teslim Etti

Yol Kenarında Milyonluk Servet Buldu: Hiç Beklemeden Polise Teslim Etti

Ömer Faruk Kino
Ömer Faruk Kino - Yaşam Editörü
04.07.2026 - 23:18
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Düzce’de temizlik çalışması gerçekleştiren bir belediye personeli, yol kenarında fark ettiği ve içerisinde yüklü miktarda altın, nakit para ile banka kartı bulunan çantayı polise ulaştırdı. Emniyet birimleri çantanın sahibine ulaşmak amacıyla gerekli tahkikatı başlatırken, sergilediği örnek davranıştan ötürü belediye personeline teşekkürlerini iletti.

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Temizlik Çalışmaları Esnasında Sahipsiz Bir Çanta Fark Edildi

Temizlik Çalışmaları Esnasında Sahipsiz Bir Çanta Fark Edildi

Düzce Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü kadrosunda görev yapan Fatih Cesur, Konuralp Çiftepınarlar Mahallesi Prusiad 1. Etap Evleri mevkiinde rutin çevre temizliği yaptığı sırada yol kenarına bırakılmış bir çanta gördü. Çantayı inceleyen Cesur, içerisinde çok sayıda ziynet eşyası, nakit para ve bankamatik kartı yer aldığını saptadı. Görevli personel, durumu ivedilikle bağlı bulunduğu birim amirlerine aktararak vakit kaybetmeden yetkili polis merkezine başvurdu.

Karakolda Yapılan İncelemede Çantadan Değerli Ziynet Eşyaları Çıktı

Karakolda Yapılan İncelemede Çantadan Değerli Ziynet Eşyaları Çıktı

Polis ekiplerince muhafaza altına alınan çanta üzerinde gerçekleştirilen detaylı incelemeler neticesinde, içeride 400 gram külçe altın, 17 gram altın, 14 adet çeyrek altın, 7 adet bilezik, 2 adet Osmanlı turası, 998 Türk Lirası ve 3 adet banka kartı yer aldığı kayıtlara geçti.

Örnek Davranış Sergileyen Personel Vatandaşlık Görevini Vurguladı

Örnek Davranış Sergileyen Personel Vatandaşlık Görevini Vurguladı

Belediye tarafından paylaşılan açıklamada görüşlerine yer verilen Fatih Cesur, rutin temizlik faaliyeti yürüttüğü esnada yol kenarındaki çantanın dikkatini çektiğini belirtti. Çantanın açılmasıyla altınları gördüğünü ve durumu derhal vardiya amirine bildirdiğini ifade eden Cesur, süreci şu sözlerle aktardı:

'Vatandaşlık görevi bilinciyle hareket ederek bu adımı attım. Bizlerin bulmadığı bir senaryoda çanta art niyetli kişilerin eline geçebilir ya da çöpe gidebilirdi. Bu doğrultuda üzerimize düşen sorumluluğu yerine getirdik.'

Emniyet mensupları, içi altın dolu çantayı asıl sahibine ulaştırmak adına çalışmalarını sürdürüyor.

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Ömer Faruk Kino
Ömer Faruk Kino
Yaşam Editörü
2018’de Aydın Adnan Menderes Üniversitesi’nde başladığım İngiliz Dili ve Edebiyatı lisans eğitimimi 2022’de tamamladım. 2024’te Ege Üniversitesi’nde aynı alanda yüksek lisans eğitimime başladım. İki yılı aşkın süredir Onedio’da yaşam kategorisinde içerik üretiyorum. Yabancı medyanın ve popüler kültürün içinde büyümüş biri olarak, trendleri paylaşmayı ve hikayeleri insanlarla buluşturmayı seviyorum.
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