Yol Kenarında Milyonluk Servet Buldu: Hiç Beklemeden Polise Teslim Etti
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Düzce’de temizlik çalışması gerçekleştiren bir belediye personeli, yol kenarında fark ettiği ve içerisinde yüklü miktarda altın, nakit para ile banka kartı bulunan çantayı polise ulaştırdı. Emniyet birimleri çantanın sahibine ulaşmak amacıyla gerekli tahkikatı başlatırken, sergilediği örnek davranıştan ötürü belediye personeline teşekkürlerini iletti.
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Temizlik Çalışmaları Esnasında Sahipsiz Bir Çanta Fark Edildi
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2018’de Aydın Adnan Menderes Üniversitesi’nde başladığım İngiliz Dili ve Edebiyatı lisans eğitimimi 2022’de tamamladım. 2024’te Ege Üniversitesi’nde aynı alanda yüksek lisans eğitimime başladım. İki yılı aşkın süredir Onedio’da yaşam kategorisinde içerik üretiyorum. Yabancı medyanın ve popüler kültürün içinde büyümüş biri olarak, trendleri paylaşmayı ve hikayeleri insanlarla buluşturmayı seviyorum.
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