8 Yıl Önce Tarla Sürerken 'Tarihin Sıfır Noktasını' Buldu: 4.5 Milyon Kişi Ziyaret Etti

Almanya'dan gelerek alanı ilk kez ziyaret eden Sabri Şahin, dijital mecralarda incelediği eserleri yerinde görmekten duyduğu memnuniyeti dile getirerek kazıların devam etmesi yönündeki temennisini aktardı. Aksaray ve Mersin gibi farklı illerden bölgeye gelen ziyaretçiler ise Türkiye'nin zengin bir tarih mirasına sahip olduğunu, Göbeklitepe’deki figürleri canlı olarak solumanın derin bir tarihi algı yarattığını ifade ederek tüm kültür meraklılarına bu alanı görmelerini tavsiye etti.