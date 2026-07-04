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8 Yıl Önce Tarla Sürerken 'Tarihin Sıfır Noktasını' Buldu: 4.5 Milyon Kişi Ziyaret Etti

8 Yıl Önce Tarla Sürerken 'Tarihin Sıfır Noktasını' Buldu: 4.5 Milyon Kişi Ziyaret Etti

Ömer Faruk Kino
Ömer Faruk Kino - Yaşam Editörü
04.07.2026 - 22:58
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Dünyanın bilinen en eski inanç merkezi olarak kabul edilen ve 'tarihin sıfır noktası' unvanıyla insanlık geçmişini yeniden yazan Göbeklitepe, UNESCO Dünya Mirası Listesi’ndeki 8. yılını gururla geride bıraktı. Şanlıurfa kent merkezine 18 kilometre mesafedeki kırsal Örencik Mahallesi yakınlarında yer alan bu eşsiz kadim mekân, uluslararası tescilinin ardından geçen sekiz yıllık süreçte tam 4 milyon 409 bin 590 ziyaretçiyi ağırlayarak küresel bir çekim merkezine dönüştü.

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Yarım asırlık araştırma ve kazı geçmişi insanlık tarihine dair ezberleri kökten değiştirdi

Yarım asırlık araştırma ve kazı geçmişi insanlık tarihine dair ezberleri kökten değiştirdi

İlk olarak 1963 yılındaki yüzey araştırmaları esnasında fark edilen arkeolojik alan, en somut bulgularına 1986 yılında arazisini süren bir çiftçinin bulduğu heykel vasıtasıyla ulaştı. Kültür ve Turizm Bakanlığı Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü izni doğrultusunda 1995 yılında başlatılan bilimsel kazılar, Neolitik döneme ışık tutan büyük keşifleri beraberinde getirdi. Bölgede yürütülen çalışmalarda, boyları 3 ila 6 metre, ağırlıkları ise 40 ila 60 ton arasında değişen, üzerinde vahşi hayvan figürleri barındıran 'T' biçimli dikili taşlar gün yüzüne çıkarıldı.

Uluslararası tescil süreci ve ilan edilen özel tematik yıllar ziyaretçi grafiklerini yukarı taşıdı

Uluslararası tescil süreci ve ilan edilen özel tematik yıllar ziyaretçi grafiklerini yukarı taşıdı

Elde edilen arkeolojik bulgularla küresel şöhreti hızla artan Göbeklitepe, 2011 yılında UNESCO 'Dünya Miras Geçici Listesi'ne dahil edildi, 1 Temmuz 2018 tarihinde ise Bahreyn'de gerçekleştirilen 42'nci Dünya Miras Komitesi Toplantısı'nda kalıcı listeye girmeye hak kazandı. Söz konusu unvanın ardından, 2019 yılının Cumhurbaşkanlığı tarafından 'Göbeklitepe Yılı' ilan edilmesiyle alana yönelik ziyaretçi sirkülasyonu ivme kazandı. Küresel epidemi, deprem ve sel gibi olumsuz süreçlerin yaşandığı dönemlerin ardından da merkez, yerli ve yabancı turistlerin öncelikli rotası olma özelliğini korudu.

Bölgesel turizm stratejileri ve genişleyen kazı alanları yeni dönem hedeflerini büyüttü

Bölgesel turizm stratejileri ve genişleyen kazı alanları yeni dönem hedeflerini büyüttü

Şanlıurfa Turizm Geliştirme Derneği Yönetimi, 'Taştepeler Projesi' kapsamında 12 ayrı noktada sürdürülen kazı çalışmalarının bölgeyi doğrudan bir çekim merkezine dönüştürdüğünü kaydetti. Yılın ilk altı aylık periyodunda, yoğun yağış olumsuzluklarına rağmen 320 binin üzerinde ziyaretçinin ağırlandığı ve yıl sonu hedefi olan 1 milyon rakamına ulaşılacağı belirtildi. Yetkililer, altyapı eksikliklerinin giderilmesiyle birlikte Harran, Balıklıgöl ve Karahantepe gibi aday alanların da ilerleyen süreçte kalıcı listeye eklenmesi yönündeki çalışmalarını sürdürüyor.

Dünyanın farklı noktalarından gelen ziyaretçiler kadim atmosfer hakkındaki izlenimlerini paylaştı

Dünyanın farklı noktalarından gelen ziyaretçiler kadim atmosfer hakkındaki izlenimlerini paylaştı

Almanya'dan gelerek alanı ilk kez ziyaret eden Sabri Şahin, dijital mecralarda incelediği eserleri yerinde görmekten duyduğu memnuniyeti dile getirerek kazıların devam etmesi yönündeki temennisini aktardı. Aksaray ve Mersin gibi farklı illerden bölgeye gelen ziyaretçiler ise Türkiye'nin zengin bir tarih mirasına sahip olduğunu, Göbeklitepe’deki figürleri canlı olarak solumanın derin bir tarihi algı yarattığını ifade ederek tüm kültür meraklılarına bu alanı görmelerini tavsiye etti.

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Ömer Faruk Kino
Ömer Faruk Kino
Yaşam Editörü
2018’de Aydın Adnan Menderes Üniversitesi’nde başladığım İngiliz Dili ve Edebiyatı lisans eğitimimi 2022’de tamamladım. 2024’te Ege Üniversitesi’nde aynı alanda yüksek lisans eğitimime başladım. İki yılı aşkın süredir Onedio’da yaşam kategorisinde içerik üretiyorum. Yabancı medyanın ve popüler kültürün içinde büyümüş biri olarak, trendleri paylaşmayı ve hikayeleri insanlarla buluşturmayı seviyorum.
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