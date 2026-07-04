8 Yıl Önce Tarla Sürerken 'Tarihin Sıfır Noktasını' Buldu: 4.5 Milyon Kişi Ziyaret Etti
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Dünyanın bilinen en eski inanç merkezi olarak kabul edilen ve 'tarihin sıfır noktası' unvanıyla insanlık geçmişini yeniden yazan Göbeklitepe, UNESCO Dünya Mirası Listesi’ndeki 8. yılını gururla geride bıraktı. Şanlıurfa kent merkezine 18 kilometre mesafedeki kırsal Örencik Mahallesi yakınlarında yer alan bu eşsiz kadim mekân, uluslararası tescilinin ardından geçen sekiz yıllık süreçte tam 4 milyon 409 bin 590 ziyaretçiyi ağırlayarak küresel bir çekim merkezine dönüştü.
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Yarım asırlık araştırma ve kazı geçmişi insanlık tarihine dair ezberleri kökten değiştirdi
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Uluslararası tescil süreci ve ilan edilen özel tematik yıllar ziyaretçi grafiklerini yukarı taşıdı
Bölgesel turizm stratejileri ve genişleyen kazı alanları yeni dönem hedeflerini büyüttü
Dünyanın farklı noktalarından gelen ziyaretçiler kadim atmosfer hakkındaki izlenimlerini paylaştı
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2018’de Aydın Adnan Menderes Üniversitesi’nde başladığım İngiliz Dili ve Edebiyatı lisans eğitimimi 2022’de tamamladım. 2024’te Ege Üniversitesi’nde aynı alanda yüksek lisans eğitimime başladım. İki yılı aşkın süredir Onedio’da yaşam kategorisinde içerik üretiyorum. Yabancı medyanın ve popüler kültürün içinde büyümüş biri olarak, trendleri paylaşmayı ve hikayeleri insanlarla buluşturmayı seviyorum.
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