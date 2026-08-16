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Haftanın En Popülerleri: Herkesin Sepetine Eklediği Haftanın En Çok Satan Ürünleri

etiket Haftanın En Popülerleri: Herkesin Sepetine Eklediği Haftanın En Çok Satan Ürünleri

Sena YİĞİT
Sena YİĞİT - Onedio Üyesi
16.08.2026 - 11:31
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Alışveriş severlerin sepetlerinden düşürmediği, hafta boyu en çok satan popüler ürünlerini bir araya getirdik! Evdeki tadilat işlerini kolaylaştıran alet setlerinden konforlu Camper ayakkabılara, hızlı kuruyan sporcu havlularından leziz çikolatalara, şık polo tişörtlerden lüks kozmetik ve sporcu takviyesi fırsatlarına kadar haftaya damga vuran ürünler burada.  

Bu içerik 16.08.2026 tarihinde oluşturulmuştur, bu içeriğe erişim sağladığınız zamana göre listelenen ürün fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.

Satın aldığınız ürünlerde satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Onedio sorumlu değildir.

“Bu içerik marka iş birliği içeriyor.”

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Bosch 46 parça tornavida ve lokma uçlu aksesuar seti net 555,15 TL'lik fiyatıyla haftanın satış şampiyonu!

Bosch 46 parça tornavida ve lokma uçlu aksesuar seti net 555,15 TL'lik fiyatıyla haftanın satış şampiyonu!

Kendi kategorisinde çok satanlarda 1. sıraya yerleşen; vidalama, tornavida ve lokma uçlarıyla evdeki her türlü tamirat ile montaj işini tek kutuda pratikleştiren set.

Bosch 46 Parça Tornavida Vidalama ve Lokma Uçlu Aksesuar Seti

Camper Chasis Blucher erkek ayakkabı %21 indirimle son 90 günün en ucuz fiyatı net 3.284,55 TL!

Camper Chasis Blucher erkek ayakkabı %21 indirimle son 90 günün en ucuz fiyatı net 3.284,55 TL!

4.149,50 TL'lik eski fiyatından gerileyen, hakiki deri kalitesi ve hafif taban yapısıyla adımlara gün boyu üst düzey rahatlık katan şık erkek ayakkabısı.

CAMPER Chasis Blucher Erkek Ayakkabı

Wonkey mikrofiber sporcu antrenman havlusu 2'li set çok satanlarda 1. sırada yerini aldı!

Wonkey mikrofiber sporcu antrenman havlusu 2'li set çok satanlarda 1. sırada yerini aldı!

30x100 cm boyutları, ultra hafif yapısı ve hızlı kuruyan mikrofiber dokusuyla fitness, boks, pilates ve tenis antrenmanlarında teri hızla emen gri havlu seti.

Wonkey Sporcu Fitness Antrenman Havlusu 2'li Set 30x100 cm Gri

Kahve Dünyası Lavi sütlü dolgulu çikolata, seçili ürünlerde 2.si 1 TL fırsatıyla çok sattı!

Kahve Dünyası Lavi sütlü dolgulu çikolata, seçili ürünlerde 2.si 1 TL fırsatıyla çok sattı!

Ağızda eriyen enfes dolgulu sütlü çikolatasıyla kahve saatlerinin vazgeçilmezi olan, ikincisi 1 TL kampanyası sayesinde bu hafta sepetleri dolduran özel lezzet.

Kahve Dünyası Lavi Sütlü Dolgulu Çikolata 300g

U.S. Polo Assn. slim fit beyaz polo yaka erkek tişört sepette %60 indirimle 1.599,95 TL yerine net 639,98 TL!

U.S. Polo Assn. slim fit beyaz polo yaka erkek tişört sepette %60 indirimle 1.599,95 TL yerine net 639,98 TL!

1.000 TL ve üzeri alışverişlerde USPOLO250 koduyla anında 250 TL indirim sağlayan, nefes alan pamuklu dokusu ve klasik yakasıyla haftanın en beğenilen basic tişörtü.

U.S. Polo Assn. Erkek Beyaz Slim Fit Polo Yaka Basic Tişört

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Asperox Sparx 60'lı bulaşık makinesi tableti sepete özel fiyatla net 329,90 TL!

Asperox Sparx 60'lı bulaşık makinesi tableti sepete özel fiyatla net 329,90 TL!

Zorlu yağları ve kurumuş yemek kalıntılarını tek yıkamada tertemiz yapan, bardaklarda çiziksiz parlaklık sunan haftanın en çok satan bulaşık tableti.

Asperox Sparx Bulaşık Makinesi Tableti 60'lı

Under Armour spor giyim ve ayakkabılarda tüm outlet ürünlerinde 2. ürüne %50 indirim başladı!

Under Armour spor giyim ve ayakkabılarda tüm outlet ürünlerinde 2. ürüne %50 indirim başladı!

Yüksek performanslı antrenman kıyafetlerinden konforlu koşu ayakkabılarına kadar sporseverlerin sepetlerine eklediği avantajlı outlet kampanyası.

Under Armour Outlet Spor Giyim ve Ayakkabı Modelleri

Hummel spor ayakkabı ve giyim ürünlerinde 1 alana 1 bedava kampanyası başladı!

Hummel spor ayakkabı ve giyim ürünlerinde 1 alana 1 bedava kampanyası başladı!

Retro tasarımı ve rahat tabanıyla öne çıkan Hummel St. Power Play beyaz sneaker başta olmak üzere spor kombinleri yenileyen kaçırılmayacak fırsat.

Hummel St. Power Play Beyaz Sneaker ve Spor Giyim Ürünleri

Cigit yağ yeşili çizgili mevsimlik çocuk tişörtü sepete özel 597,06 TL yerine net 298,53 TL!

Cigit yağ yeşili çizgili mevsimlik çocuk tişörtü sepete özel 597,06 TL yerine net 298,53 TL!

1-10 yaş aralığına uygun, terletmeyen yumuşak pamuklu kumaşı ve modern çizgili deseniyle annelerin bu hafta sepetlerine eklediği sevimli tişört.

Cigit Çizgili Mevsimlik Çocuk T-Shirt Yağ Yeşili

Kiko Milano Smart Fusion 404 Rosy Biscuit ruj sepet fırsatlarıyla haftanın favori makyaj ürünü!

Kiko Milano Smart Fusion 404 Rosy Biscuit ruj sepet fırsatlarıyla haftanın favori makyaj ürünü!

1 alana 1 hediye, 2. ürüne %50 indirim ve 1.500 TL'ye 300 TL kupon avantajıyla dudaklara doğal ışıltı ve yumuşaklık kazandıran popüler nude ruj.

KIKO Smart Fusion Lipstick 404 Rosy Biscuit Ruj

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D'S Damat %100 pamuklu kıvrılmaz polo yaka erkek tişört net 599,00 TL'lik fiyatıyla satışta!

D'S Damat %100 pamuklu kıvrılmaz polo yaka erkek tişört net 599,00 TL'lik fiyatıyla satışta!

Lacivert rengi, uzun ömürlü pamuk kumaşı, formunu koruyan kıvrılmaz yakası ve göğüsteki zarif nakışıyla erkeklerin dolabında fark yaratan şık parça.

D'S Damat Regular Fit Lacivert %100 Pamuklu Polo Yaka Tişört

Protein Ocean en sevilen ürünleri bir araya getiren zengin deneme paketiyle sporseverlerin sepetinde!

Protein Ocean en sevilen ürünleri bir araya getiren zengin deneme paketiyle sporseverlerin sepetinde!

Birthday Cake aromalı 6'lı Whey Protein, Tiger Blood ve Dragon Blood aromalı 8'li Preworkout, çikolatalı 9'lu Cream of Rice ve 4 farklı aromalı protein barları tek kutuda toplayan harika paket.

Protein Ocean En Sevilen Ürünler Karma Deneme Paketi

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Sena YİĞİT
Sena YİĞİT
Onedio Üyesi
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