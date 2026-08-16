Haftanın En Popülerleri: Herkesin Sepetine Eklediği Haftanın En Çok Satan Ürünleri
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Alışveriş severlerin sepetlerinden düşürmediği, hafta boyu en çok satan popüler ürünlerini bir araya getirdik! Evdeki tadilat işlerini kolaylaştıran alet setlerinden konforlu Camper ayakkabılara, hızlı kuruyan sporcu havlularından leziz çikolatalara, şık polo tişörtlerden lüks kozmetik ve sporcu takviyesi fırsatlarına kadar haftaya damga vuran ürünler burada.
Bu içerik 16.08.2026 tarihinde oluşturulmuştur, bu içeriğe erişim sağladığınız zamana göre listelenen ürün fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.
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Bosch 46 parça tornavida ve lokma uçlu aksesuar seti net 555,15 TL'lik fiyatıyla haftanın satış şampiyonu!
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Camper Chasis Blucher erkek ayakkabı %21 indirimle son 90 günün en ucuz fiyatı net 3.284,55 TL!
Wonkey mikrofiber sporcu antrenman havlusu 2'li set çok satanlarda 1. sırada yerini aldı!
Kahve Dünyası Lavi sütlü dolgulu çikolata, seçili ürünlerde 2.si 1 TL fırsatıyla çok sattı!
U.S. Polo Assn. slim fit beyaz polo yaka erkek tişört sepette %60 indirimle 1.599,95 TL yerine net 639,98 TL!
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Asperox Sparx 60'lı bulaşık makinesi tableti sepete özel fiyatla net 329,90 TL!
Under Armour spor giyim ve ayakkabılarda tüm outlet ürünlerinde 2. ürüne %50 indirim başladı!
Hummel spor ayakkabı ve giyim ürünlerinde 1 alana 1 bedava kampanyası başladı!
Cigit yağ yeşili çizgili mevsimlik çocuk tişörtü sepete özel 597,06 TL yerine net 298,53 TL!
Kiko Milano Smart Fusion 404 Rosy Biscuit ruj sepet fırsatlarıyla haftanın favori makyaj ürünü!
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D'S Damat %100 pamuklu kıvrılmaz polo yaka erkek tişört net 599,00 TL'lik fiyatıyla satışta!
Protein Ocean en sevilen ürünleri bir araya getiren zengin deneme paketiyle sporseverlerin sepetinde!
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