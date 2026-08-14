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15 - 21 Ağustos 2026 A101 Haftanın Yıldızları Kataloğu

etiket 15 - 21 Ağustos 2026 A101 Haftanın Yıldızları Kataloğu

Kübra Bürümlü
Kübra Bürümlü - Onedio Editörü
14.08.2026 - 18:00 Son Güncelleme: 14.08.2026 - 18:01
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15 - 21 Ağustos 2026 A101 Haftanın Yıldızları kataloğu Onedio'da! 

Türkiye'nin en büyük perakende market zincirlerinden A101 Haftanın Yıldızları katalog listeleri yayınlandı. A101 aktüel kataloğu Onedio'da! A101 kataloğundaki birbirinden cazip indirimleri kaçırmamak için güncel A101 broşür içeriklerimizi takip edebilirsiniz. Bakalım 15 Ağustos 2026 Haftanın Yıldızları kataloğunda hangi indirimler var?

A101 Haftanın Yıldızları fırsatlarını buradan inceleyebilirsiniz.

'Bu içerik marka iş birliği içeriyor.'

'Satın aldığınız ürünlerde satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Onedio sorumlu değildir.'

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Sütaş Tam Yağlı Taze Kaşar Peyniri 500 g 239 TL

Sütaş Tam Yağlı Taze Kaşar Peyniri 500 g 239 TL

  • İçim Tam Yağlı Taze Kaşar Peyniri 500 g 239 TL

  • Ünal Olgunlaştırılmış Klasik İnek Peyniri 600 g 329 TL

  • Ahir Tam Yağlı Taze Beyaz Peynir 1 kg 229 TL

  • Sütaş Tam Yağlı Süzme Peynir 1 kg 269 TL

  • Ahir Tam Yağlı Tost Peyniri 400 g 139,50 TL

  • İçim/Eker Yarım Yağlı Yoğurt 5 kg 259 TL

  • Torku Yoğurt 5 kg 259 TL

  • Namet Dana Mangal Sucuk 350 g 279 TL

  • Pınar Aç Bitir Hindi Kokteyl Sosis 170 g 62,50 TL

  • Pınar Aç Bitir Hindi Dilimli Salam 70 g 36,50 TL

  • Algida Carte d'Or İsviçre Çikolatası/Karamel/Çikolata Parçacıklı Muz 1105 ml 229 TL

  • Algida Carte d'Or Classic Vişne/Vanilya/Bitter 850 ml 229 TL

  • Algida Carte d'Or Classic Sorbe Çilek/Limon/Karadut 850 ml 229 TL

  • Algida Kaymaklı Dondurma 1000 ml 130 TL

  • Torku Frema Kakaolu Fındıklı Krema 400 g 72,50 TL

  • Anavarza Çiçek Balı 450 g 229 TL

  • Kinder Süt Dolgulu Çikolata 8x12,5 g 109 TL

  • Aptamil Çocuk Devam Sütü 250 g 320 TL

İndirimli süpermarket ürünlerine buradan göz atmayı unutmayın.

Eti Browni Intense Kek 48 g 19,50 TL

Eti Browni Intense Kek 48 g 19,50 TL

  • Eti Popkek Kek 60 g 11,75 TL

  • Eti Hoşbeş Gofret 142 g 47 TL

  • Eti Browni Gold Kek 45 g 11,75 TL

  • Eti Ahenk Gurme Sütlü Çikolatalı/Eti Karam Gurme Bitter Çikolatalı Gofret 50 g 23,50 TL

  • Eti Çikolatalı Gofret 29 g 12 TL

  • Eti Tartini Frambuazlı Turta 114 g 34 TL

  • Eti Bidolu Kakao Kremalı Yer Fıstığı Parçacıklı Gofret 81 g 32 TL

  • Eti Tutku Kakao Kremalı Mozaik Bisküvi 100 g 20 TL

  • Eti Finger Bisküvi 900 g 117 TL

  • Eti Kurabi Yulaflı, Yer Fıstıklı, Kakaolu Kurabiye 198 g 54 TL

  • Eti Canga Bar Çikolata 45 g 19,50 TL

  • Eti Maximus Loading Yer Fıstıklı Bar Çikolata 50 g 17,50 TL

  • Eti Canga Yer Fıstıklı Gofret 34 g 16 TL

  • Eti Cicibebe Bebek Bisküvisi 1 kg 159 TL

  • Eti Benim'O Marshmallowlu Çikolata Kaplı Bisküvi 3x80 g 80 TL

  • Eti Etimek 143 g 45 TL

  • Eti Crax Çubuk Kraker 80 g 15,50 TL

  • Eti Lifalif Yulaf Ezmesi 500 g 79,50 TL

  • Eti Lifalif İnce Öğütülmüş Yulaf Ezmesi 350 g 79,50 TL

  • Eti Susamlı Kraker 120 g 21,50 TL

  • Eti Süt Burger 35 g 16,75 TL

Çaykur Tiryaki Siyah Çay 1 KG 309 TL

Çaykur Tiryaki Siyah Çay 1 KG 309 TL

  • Cappy Pulpy Portakal Aromalı İçecek 1 L 60 TL

  • Gazlı İçecek 1 L (Fanta/Coca-Cola) 56 TL

  • Fanta Zero Portakal Gazlı İçecek 1,5 L 52 TL

  • Gazlı İçecek 1,75 L (Fanta/Coca-Cola) 60 TL

  • Coca-Cola Zero Gazlı İçecek 2,5 L 71,50 TL

  • Tamek %100 Meyve Suyu 1 L 79,50 TL

  • Cipso Tube Patates Cipsi 160 g 88,50 TL

  • Bal Küpü/Irmak/Nar/Doğuş/Bor Toz Şeker 3 kg 149,50 TL

  • Galle Kornişon Turşusu 680 g 64,50 TL

  • Indomie Gurme Noodle 80 g 21 TL

  • Dardanel Annemin Mutfağı Zeytinyağlı Yaprak Sarma 200 g 95 TL

  • Dardanel Konserve Ton Balığı 3x75 g 239 TL

  • Ovadan Osmancık Pirinç 1 kg 68,50 TL

  • Omo Toz Deterjan 5,5 kg 449 TL

  • Morfose Ultra Strong Saç Spreyi 250 ml 175 TL

  • Palette Göz Alıcı Renkler Saç Boyası 139 TL

  • Domestos Ultra Çamaşır Suyu 3240 ml 209 TL

Türk Şeker Kristal Toz Şeker 5 KG 199 TL

Türk Şeker Kristal Toz Şeker 5 KG 199 TL

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10 TL ve üzeri alışverişlerde;

10 TL ve üzeri alışverişlerde;

  • Blendax Şampuan 900 ml 149 TL

  • Dove Men+Care Deodorant 150 ml / Roll-On 50 ml 119 TL

  • Dove Deodorant 150 ml / Roll-On 50 ml 119 TL

Bingo Premium 5 Etki Sıvı Bulaşık Deterjanı 1500 ml 139 TL

Bingo Premium 5 Etki Sıvı Bulaşık Deterjanı 1500 ml 139 TL

Vera Ayçiçek Yağı 5 L 429 TL

Vera Ayçiçek Yağı 5 L 429 TL
  • Piliç Bonfile189 TL

Tazenin Yıldızları

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Kübra Bürümlü
Kübra Bürümlü
Onedio Editörü
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