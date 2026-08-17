article/comments
article/share
Haberler
Yaşam
Canan Karatay Demir Emilimini Engelleyen Şeyleri Açıkladı

Canan Karatay Demir Emilimini Engelleyen Şeyleri Açıkladı

Dilara Bağcı Peker
Dilara Bağcı Peker - Yaşam Editörü
17.08.2026 - 08:18
google-g-white cross-white onedio-o-white
Onedio’yu Google’da tercih edilen kaynak olarak ekleyin plus-blue

Demir eksikliği, özellikle kadınlarda görülen en yaygın sorunlardan biri. Prof. Dr. Canan Karatay, YouTube hesabından yayınladığı videoda demir emilimini engelleyen alışkanlıkları, besinleri sıraladı ve 'hücrelerde enerji için neye ihtiyaç var?' sorusunun ışığında kansızlık için de önerilerde bulundu. 

Karatay, kansızlığa karşı beslenmede dikkat edilmesi gerekenleri tek tek açıkladı.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Canan Karatay, demir emilimini engelleyen şeyleri anlattı.

Canan Karatay, demir emilimini engelleyen şeyleri anlattı.

Canan Karatay, YouTube hesabından paylaştığı videoda bu kez kansızlığa değindi. Kansızlığın en yaygın sebebinin, kadınlarda adet görme olduğunu belirten Karatay, doğumdan sonra da kansızlık olabileceğini belirtti. Kronik kansızlığın en önemli sebebinin ise 'glüten intoleransı' olduğunu söyledi. 

'Glüten, vücutta ne kadar yerseniz yiyin demirin emilmesini engeller.' diyen Karatay, kansızlığınız varsa ekmekten, buğdaydan, glüten içeren gıdalardan uzak durulmasını tavsiye ediyor. 

Kansızlığın bir diğer sebebinin ise ameliyatlardan sonra vitaminleri, mineralleri kaybetmek. Öte yandan vejeteryanlarda ve veganlarda da kansızlık sık sık görülebiliyor. C vitamini eksikliğinin de kansızlığa yol açtığı biliniyor. 

Kansız kalan vücutta, hücrelerdeki oksijen miktarı da yetersiz kalıyor. Dolayısıyla hücrelerimiz sağlıksız oluyor, enerjimiz düşüyor.

Ülkemizde sık görülen kronik kabızlık da kansızlığın en önemli nedenlerinden.

Ülkemizde sık görülen kronik kabızlık da kansızlığın en önemli nedenlerinden.

Karatay 'kronik kabızlık tüm hastalıkların başında' diyerek 'bağırsaklarımızın her gün, saat gibi tıkır tıkır çalışmasını sağlamamız lazım' açıklamasında bulunuyor. Kabızlık için de zeytinyağı, tereyağı ve hayvansal yağlar öneriliyor. Elbette bol su tüketimine de dikkat etmek gerekiyor. Bağırsaklarımız çalıştığı zaman, emilim de yeterli miktarda yapılmış oluyor ve kansızlığın en büyük sorunu ortadan kalkıyor.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Dilara Bağcı Peker
Dilara Bağcı Peker
Yaşam Editörü
2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Öğrencilik hayatımda pek çok yabancı kaynaktan çeviriler yaptım. İş hayatımda da farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. 2022 yılından beri Onedio'da çalışıyorum. Yaşam kategorisinde içerikler üretiyorum. Yabancı kaynaklardan güncel içerikleri çeviriyor, astroloji gündemini, genel kültür alanında ilgi çekici konuları ve seyahat haberlerini okuyucularla buluşturuyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
3
2
1
1
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın