Canan Karatay Demir Emilimini Engelleyen Şeyleri Açıkladı

Canan Karatay, YouTube hesabından paylaştığı videoda bu kez kansızlığa değindi. Kansızlığın en yaygın sebebinin, kadınlarda adet görme olduğunu belirten Karatay, doğumdan sonra da kansızlık olabileceğini belirtti. Kronik kansızlığın en önemli sebebinin ise 'glüten intoleransı' olduğunu söyledi.

'Glüten, vücutta ne kadar yerseniz yiyin demirin emilmesini engeller.' diyen Karatay, kansızlığınız varsa ekmekten, buğdaydan, glüten içeren gıdalardan uzak durulmasını tavsiye ediyor.

Kansızlığın bir diğer sebebinin ise ameliyatlardan sonra vitaminleri, mineralleri kaybetmek. Öte yandan vejeteryanlarda ve veganlarda da kansızlık sık sık görülebiliyor. C vitamini eksikliğinin de kansızlığa yol açtığı biliniyor.

Kansız kalan vücutta, hücrelerdeki oksijen miktarı da yetersiz kalıyor. Dolayısıyla hücrelerimiz sağlıksız oluyor, enerjimiz düşüyor.