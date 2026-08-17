Canan Karatay Demir Emilimini Engelleyen Şeyleri Açıkladı
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Demir eksikliği, özellikle kadınlarda görülen en yaygın sorunlardan biri. Prof. Dr. Canan Karatay, YouTube hesabından yayınladığı videoda demir emilimini engelleyen alışkanlıkları, besinleri sıraladı ve 'hücrelerde enerji için neye ihtiyaç var?' sorusunun ışığında kansızlık için de önerilerde bulundu.
Karatay, kansızlığa karşı beslenmede dikkat edilmesi gerekenleri tek tek açıkladı.
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Canan Karatay, demir emilimini engelleyen şeyleri anlattı.
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Ülkemizde sık görülen kronik kabızlık da kansızlığın en önemli nedenlerinden.
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2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Öğrencilik hayatımda pek çok yabancı kaynaktan çeviriler yaptım. İş hayatımda da farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. 2022 yılından beri Onedio'da çalışıyorum. Yaşam kategorisinde içerikler üretiyorum. Yabancı kaynaklardan güncel içerikleri çeviriyor, astroloji gündemini, genel kültür alanında ilgi çekici konuları ve seyahat haberlerini okuyucularla buluşturuyorum.
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