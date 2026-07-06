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30 Bin Tonluk Savaş Gemisini Denizin Dibine Batırdılar: Şimdi Deniz Canlılarına Yuva Olacak

30 Bin Tonluk Savaş Gemisini Denizin Dibine Batırdılar: Şimdi Deniz Canlılarına Yuva Olacak

Ömer Faruk Kino
Ömer Faruk Kino - Yaşam Editörü
06.07.2026 - 14:27
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Meksika Körfezi'nde gerçekleştirilen özel bir operasyon kapsamında, emektar savaş gemisi USS Oriskany kontrollü bir şekilde batırılarak dünyanın en büyük yapay resifi haline getirildi. Kore ve Vietnam savaşlarında görev yapan 270 metre uzunluğundaki Essex sınıfı uçak gemisi, uzun süren temizlik çalışmalarının ardından düzenlenen lojistik operasyonla yeni görevine uğurlandı. Florida genelindeki pek çok yerel yönetim ve güvenlik biriminin koordinasyonuyla gerçekleştirilen batırma işlemi, deniz mühendisliği açısından tarihi bir başarı olarak kayıtlara geçti.

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Kaynak: https://en.clickpetroleoegas.com.br/u...
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Uzman ekipler tarafından yerleştirilen patlayıcılar dev gemiyi yarım saat içinde suyun altına gönderdi

Uzman ekipler tarafından yerleştirilen patlayıcılar dev gemiyi yarım saat içinde suyun altına gönderdi

Donanmaya bağlı patlayıcı imha uzmanları, geminin makine dairelerinde yer alan 22 adet deniz bağlantı borusuna toplam 230 kilogram C-4 patlayıcı yerleştirdi. Gövdeyi parçalamak yerine suyun içeriye kontrollü bir şekilde dolmasını sağlayan bu yöntem sayesinde, infilakın ardından 37 dakika içinde batma süreci tamamlandı. Mühendislerin hesaplamalarına uygun olarak gemi, deniz tabanına tamamen dik ve omurgası üzerinde oturacak şekilde konumlandı.

Bölgede etkili olan kasırga on binlerce ton ağırlığındaki çelik gövdenin derinliğini değiştirdi

Bölgede etkili olan kasırga on binlerce ton ağırlığındaki çelik gövdenin derinliğini değiştirdi

İlk batış anında uçuş güvertesi 41 metre, komuta kulesi ise 21 metre derinlikte yer alırken, bölgeyi vuran Gustav Kasırgası deniz altındaki dengeleri değiştirdi. Dev fırtınanın yarattığı dip akıntıları, on binlerce tonluk devasa kütleyi 3 metre daha derine iterek uçuş pistini yüzeyden 44 metre aşağıya taşıdı. Bu yer değişimi, komuta kulesini amatör dalgıçların erişebileceği seviyede tutarken, ana gövdeyi yalnızca ileri düzey teknik donanıma sahip profesyonel dalgıçların görebileceği bir derinliğe ulaştırdı.

Çevre standartlarına uygun olarak temizlenen askeri gövde turizm ve deniz yaşamı için kalıcı bir kazanç sağladı

Çevre standartlarına uygun olarak temizlenen askeri gövde turizm ve deniz yaşamı için kalıcı bir kazanç sağladı

Savaş gemilerinin tersanelerde sökülmesi yüksek maliyet oluşturduğu ve karasal çevre kirliliğine yol açtığı için bu projede geri dönüşüm yöntemi tercih edildi. Yıllar süren dekontaminasyon süreciyle asbest ve petrol türevlerinden tamamen arındırılan gövde, resif canlıları için güvenli bir habitat oluşturdu. Nitekim Brezilya'nın São Paulo uçak gemisini temizlemeden okyanusun derinliklerine bırakması çevre kirliliği tartışmalarına yol açarken, USS Oriskany projesi planlı çevre yatırımlarının başarılı bir örneği olarak kabul gördü.

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Ömer Faruk Kino
Ömer Faruk Kino
Yaşam Editörü
2018’de Aydın Adnan Menderes Üniversitesi’nde başladığım İngiliz Dili ve Edebiyatı lisans eğitimimi 2022’de tamamladım. 2024’te Ege Üniversitesi’nde aynı alanda yüksek lisans eğitimime başladım. İki yılı aşkın süredir Onedio’da yaşam kategorisinde içerik üretiyorum. Yabancı medyanın ve popüler kültürün içinde büyümüş biri olarak, trendleri paylaşmayı ve hikayeleri insanlarla buluşturmayı seviyorum.
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