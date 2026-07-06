30 Bin Tonluk Savaş Gemisini Denizin Dibine Batırdılar: Şimdi Deniz Canlılarına Yuva Olacak

Meksika Körfezi'nde gerçekleştirilen özel bir operasyon kapsamında, emektar savaş gemisi USS Oriskany kontrollü bir şekilde batırılarak dünyanın en büyük yapay resifi haline getirildi. Kore ve Vietnam savaşlarında görev yapan 270 metre uzunluğundaki Essex sınıfı uçak gemisi, uzun süren temizlik çalışmalarının ardından düzenlenen lojistik operasyonla yeni görevine uğurlandı. Florida genelindeki pek çok yerel yönetim ve güvenlik biriminin koordinasyonuyla gerçekleştirilen batırma işlemi, deniz mühendisliği açısından tarihi bir başarı olarak kayıtlara geçti.

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