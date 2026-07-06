30 Bin Tonluk Savaş Gemisini Denizin Dibine Batırdılar: Şimdi Deniz Canlılarına Yuva Olacak
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Meksika Körfezi'nde gerçekleştirilen özel bir operasyon kapsamında, emektar savaş gemisi USS Oriskany kontrollü bir şekilde batırılarak dünyanın en büyük yapay resifi haline getirildi. Kore ve Vietnam savaşlarında görev yapan 270 metre uzunluğundaki Essex sınıfı uçak gemisi, uzun süren temizlik çalışmalarının ardından düzenlenen lojistik operasyonla yeni görevine uğurlandı. Florida genelindeki pek çok yerel yönetim ve güvenlik biriminin koordinasyonuyla gerçekleştirilen batırma işlemi, deniz mühendisliği açısından tarihi bir başarı olarak kayıtlara geçti.
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Uzman ekipler tarafından yerleştirilen patlayıcılar dev gemiyi yarım saat içinde suyun altına gönderdi
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Bölgede etkili olan kasırga on binlerce ton ağırlığındaki çelik gövdenin derinliğini değiştirdi
Çevre standartlarına uygun olarak temizlenen askeri gövde turizm ve deniz yaşamı için kalıcı bir kazanç sağladı
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2018’de Aydın Adnan Menderes Üniversitesi’nde başladığım İngiliz Dili ve Edebiyatı lisans eğitimimi 2022’de tamamladım. 2024’te Ege Üniversitesi’nde aynı alanda yüksek lisans eğitimime başladım. İki yılı aşkın süredir Onedio’da yaşam kategorisinde içerik üretiyorum. Yabancı medyanın ve popüler kültürün içinde büyümüş biri olarak, trendleri paylaşmayı ve hikayeleri insanlarla buluşturmayı seviyorum.
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