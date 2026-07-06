Evlilik Sözleşmesinden, Pahalı Hediyelere: Taylor Swift & Travis Kelce Düğününe Dair Çok Konuşulan İddialar
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Amerika'nın kraliyet düğünü desek abartmış olmayacağımız Taylor Swift ve Travis Kelce'nin düğününü duymayan kalmamıştır. New York'ta gerçekleşen ve 1000'den fazla davetlinin katıldığı bu görkemli organizasyon, son üç gündür herkesin gündeminde.
Hollywood'un ünlü oyuncularından tanınmış yazarlara, şarkıcılardan yönetmenlere kadar pek çok isim bu gizli düğünde yer aldı. Düğüne dair ayrıntıların büyük bölümü gizli tutulsa da, davetlilere hediye edilen Cartier saatler ve Swift ile Kelce arasındaki evlilik sözleşmesine ilişkin birçok detay da basına sızdı.
Şimdi gelin, tüm detaylara birlikte göz atalım…
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Dünyaca ünlü şarkıcı Taylor Swift ile Amerikan futbolu yıldızı Travis Kelce, Adam Sandler'ın yönettiği, yıldız isimlerin katıldığı görkemli bir törenle dünyaevine girdi.
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Söylentilere göre Taylor Swift ve Travis Kelce, davetlilere çekilişle Cartier saatler, tasarımcı çantalar ve birçok lüks hediye dağıttı.
Bir diğer çok konuşulan iddia ise ikilinin imzaladığı evlilik sözleşmesi oldu: Birçok kaynağın aktardığına göre Taylor Swift ve Travis Kelce, düğünlerinden önce 40 sayfalık kapsamlı bir evlilik öncesi anlaşmaya imza attı.
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2018’de Aydın Adnan Menderes Üniversitesi’nde başladığım İngiliz Dili ve Edebiyatı lisans eğitimimi 2022’de tamamladım. 2024’te Ege Üniversitesi’nde aynı alanda yüksek lisans eğitimime başladım. İki yılı aşkın süredir Onedio’da yaşam kategorisinde içerik üretiyorum. Yabancı medyanın ve popüler kültürün içinde büyümüş biri olarak, trendleri paylaşmayı ve hikayeleri insanlarla buluşturmayı seviyorum.
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