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Evlilik Sözleşmesinden, Pahalı Hediyelere: Taylor Swift & Travis Kelce Düğününe Dair Çok Konuşulan İddialar

Evlilik Sözleşmesinden, Pahalı Hediyelere: Taylor Swift & Travis Kelce Düğününe Dair Çok Konuşulan İddialar

Ömer Faruk Kino
Ömer Faruk Kino - Yaşam Editörü
06.07.2026 - 12:50
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Amerika'nın kraliyet düğünü desek abartmış olmayacağımız Taylor Swift ve Travis Kelce'nin düğününü duymayan kalmamıştır. New York'ta gerçekleşen ve 1000'den fazla davetlinin katıldığı bu görkemli organizasyon, son üç gündür herkesin gündeminde.

Hollywood'un ünlü oyuncularından tanınmış yazarlara, şarkıcılardan yönetmenlere kadar pek çok isim bu gizli düğünde yer aldı. Düğüne dair ayrıntıların büyük bölümü gizli tutulsa da, davetlilere hediye edilen Cartier saatler ve Swift ile Kelce arasındaki evlilik sözleşmesine ilişkin birçok detay da basına sızdı.

Şimdi gelin, tüm detaylara birlikte göz atalım…

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Dünyaca ünlü şarkıcı Taylor Swift ile Amerikan futbolu yıldızı Travis Kelce, Adam Sandler'ın yönettiği, yıldız isimlerin katıldığı görkemli bir törenle dünyaevine girdi.

Dünyaca ünlü şarkıcı Taylor Swift ile Amerikan futbolu yıldızı Travis Kelce, Adam Sandler'ın yönettiği, yıldız isimlerin katıldığı görkemli bir törenle dünyaevine girdi.

Çifte yakın kaynakların aktardığına göre, uzun yıllardır Taylor Swift'in halkla ilişkiler ekibinde yer alan isim de düğüne dair bazı ayrıntıları paylaştı. Swift ve Kelce, törende Christian Dior imzalı kıyafetler tercih ederken, geleneksel nedime ve sağdıç düzeninden uzak durmayı seçti. Bunun yerine, Swift'in kardeşi Austin Swift nedime rolünü üstlenirken, Travis Kelce'nin ağabeyi ve eski NFL oyuncusu Jason Kelce damadın sağdıcı olarak yer aldı.

Madison Square Garden'da düzenlenen görkemli kutlama, Manhattan'ın en yoğun caddelerinden birinin trafiğe kapatılmasına neden oldu. Şehir adeta bu dev organizasyon için dururken, gece Hollywood ve eğlence dünyasının en tanınmış isimlerini aynı çatı altında buluşturdu.

Davetliler arasında oyuncular Hugh Grant ve Greta Gerwig'in yanı sıra şarkıcı Sabrina Carpenter, Paul McCartney, Benson Boone ve dünyaca ünlü model Gigi Hadid ve Bradley Cooper da dikkat çeken isimler arasındaydı.

Söylentilere göre Taylor Swift ve Travis Kelce, davetlilere çekilişle Cartier saatler, tasarımcı çantalar ve birçok lüks hediye dağıttı.

Söylentilere göre Taylor Swift ve Travis Kelce, davetlilere çekilişle Cartier saatler, tasarımcı çantalar ve birçok lüks hediye dağıttı.

Böylesine görkemli bir düğünün ardından kulislerde dolaşan iddiaların ardı arkası kesilmedi. Bunlardan biri de çiftin davetliler için hazırladığı lüks hediyelerdi. Söylentilere göre Taylor Swift ve Travis Kelce, düğüne katılan misafirler için özel bir çekiliş düzenledi. Dağıtılan hediyeler arasında Cartier saatler, tasarımcı çantalar ve birbirinden değerli birçok armağan yer alıyordu.

Cartier, davetlilere dağıtıldığı öne sürülen lüks hediyelerin yanı sıra, Taylor Swift'in düğünde tercih ettiği mücevher markası olarak da dikkat çekti.

Bir diğer çok konuşulan iddia ise ikilinin imzaladığı evlilik sözleşmesi oldu: Birçok kaynağın aktardığına göre Taylor Swift ve Travis Kelce, düğünlerinden önce 40 sayfalık kapsamlı bir evlilik öncesi anlaşmaya imza attı.

Bir diğer çok konuşulan iddia ise ikilinin imzaladığı evlilik sözleşmesi oldu: Birçok kaynağın aktardığına göre Taylor Swift ve Travis Kelce, düğünlerinden önce 40 sayfalık kapsamlı bir evlilik öncesi anlaşmaya imza attı.

Magazin basınında yer alan iddialara göre, Taylor Swift ve Travis Kelce düğün öncesinde kapsamlı bir evlilik sözleşmesi imzaladı. Yaklaşık 40 sayfadan oluştuğu öne sürülen bu belgenin varlığı ne Swift ne de Kelce tarafından doğrulanmış değil. Ancak hukuk uzmanları, her iki ismin de sahip olduğu yüksek servet göz önüne alındığında, böylesi ayrıntılı bir anlaşmanın oldukça olağan olduğunu belirtiyor.

Kulislerde konuşulanlara göre sözleşme, çiftin mevcut varlıkları ile gelecekte elde edecekleri kazançları koruma altına alırken, evlilik süresince birlikte edinilecek mal varlıklarının nasıl yönetileceğine dair hükümler de içeriyor. Ayrıca, dünyanın en çok konuşulan çiftlerinden biri olmaları nedeniyle anlaşmada sıkı gizlilik maddelerinin yer almış olabileceği de öne sürülüyor. Bununla birlikte, sözleşmenin içeriğine ilişkin hiçbir detay resmi olarak doğrulanmadığından, kamuoyuna yansıyan bilgilerin tamamı şu an için iddia niteliği taşıyor.

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Ömer Faruk Kino
Ömer Faruk Kino
Yaşam Editörü
2018’de Aydın Adnan Menderes Üniversitesi’nde başladığım İngiliz Dili ve Edebiyatı lisans eğitimimi 2022’de tamamladım. 2024’te Ege Üniversitesi’nde aynı alanda yüksek lisans eğitimime başladım. İki yılı aşkın süredir Onedio’da yaşam kategorisinde içerik üretiyorum. Yabancı medyanın ve popüler kültürün içinde büyümüş biri olarak, trendleri paylaşmayı ve hikayeleri insanlarla buluşturmayı seviyorum.
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