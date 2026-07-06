Evlilik Sözleşmesinden, Pahalı Hediyelere: Taylor Swift & Travis Kelce Düğününe Dair Çok Konuşulan İddialar

Çifte yakın kaynakların aktardığına göre, uzun yıllardır Taylor Swift'in halkla ilişkiler ekibinde yer alan isim de düğüne dair bazı ayrıntıları paylaştı. Swift ve Kelce, törende Christian Dior imzalı kıyafetler tercih ederken, geleneksel nedime ve sağdıç düzeninden uzak durmayı seçti. Bunun yerine, Swift'in kardeşi Austin Swift nedime rolünü üstlenirken, Travis Kelce'nin ağabeyi ve eski NFL oyuncusu Jason Kelce damadın sağdıcı olarak yer aldı.

Madison Square Garden'da düzenlenen görkemli kutlama, Manhattan'ın en yoğun caddelerinden birinin trafiğe kapatılmasına neden oldu. Şehir adeta bu dev organizasyon için dururken, gece Hollywood ve eğlence dünyasının en tanınmış isimlerini aynı çatı altında buluşturdu.

Davetliler arasında oyuncular Hugh Grant ve Greta Gerwig'in yanı sıra şarkıcı Sabrina Carpenter, Paul McCartney, Benson Boone ve dünyaca ünlü model Gigi Hadid ve Bradley Cooper da dikkat çeken isimler arasındaydı.