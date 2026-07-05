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Dünyaevine Giren Taylor Swift ve Travis Kelce Çiftinin Yıllara Göre Dudak Uçuklatan Net Servetleri Hesaplandı

Dünyaevine Giren Taylor Swift ve Travis Kelce Çiftinin Yıllara Göre Dudak Uçuklatan Net Servetleri Hesaplandı

Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe - Video Editörü
05.07.2026 - 12:10

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Aşk hayatlarıyla magazin gündeminden düşmeyen dünyaca ünlü pop yıldızı Taylor Swift ve Amerikan futbolunun yıldız ismi Travis Kelce, geçtiğimiz günlerde görkemli bir törenle dünyaevine girdi. Madison Square Garden'da gerçekleşen düğün ünlü akınına uğradı. Jennifer Lopez, Tom Hanks, Paul McCartney, Emma Stone ve Selena Gomez gibi isimlerin katıldığı düğünde nikahı komedi filmlerinin değişmeyen yüzü Adam Sandler kıydı. 

Sosyal medyada paylaşılan bir videoda, taze evli çift Taylor Swift ve Travis Kelce'nin 2010 yılından 2026 yılına kadar uzanan süreçte hem yaşları hem de yıllık servetlerindeki inanılmaz değişim gözler önüne serildi. İkilinin neredeyse aynı dönemlerde başlayan kariyer yolculuklarındaki finansal makasın yıllar içinde nasıl açıldığı hayranları tarafından şaşkınlıkla izlendi.

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Peki, bu iki dev ismin yıllara göre servet değişimi tam olarak nasıl şekillendi?

Peki, bu iki dev ismin yıllara göre servet değişimi tam olarak nasıl şekillendi?

2010 yılında her ikisi de henüz 21 yaşındayken, Taylor Swift müzik dünyasında çoktan yerini sağlamlaştırmış ve 45 milyon dolar gibi devasa bir servete ulaşmıştı. Aynı dönemde kariyerinin henüz başında olan Travis Kelce ise 300 bin dolar ile mütevazı bir başlangıç yapmıştı. Yıllar geçtikçe Travis Kelce Amerikan futbolunda adını altın harflerle yazdırarak servetini milyon dolarlara katladı ve 36 yaşına bastığı 2026 yılında 75 milyon dolar değerinde bir finansal büyüklüğe ulaştı.

Ancak asıl akılalmaz büyüme müzik endüstrisini adeta tek başına domine eden Taylor Swift cephesinde yaşandı. Başarılı sanatçı dünya turneleri, albüm satışları ve küresel telif gelirleri sayesinde 2026 yılı itibarıyla tam 1,9 milyar dolar net servete ulaşarak kırılması imkansız bir rekorun sahibi oldu. Çiftin anlık toplam ekonomik gücü ve aralarındaki bu devasa finansal uçurum, popüler kültürün en çok konuşulan güç dengelerinden biri haline gelmiş durumda.

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Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe
Video Editörü
Kocaeli Üniversitesi, Sahne Sanatları Bölümü, Dramatik Yazarlık Ana Sanat Dalı’ndan mezun oldum. Yazma uğraşının her alanında kendimi geliştirmeye çalışırken, değişen dünya ile birlikte yazdıklarımla internet ortamında da yerimi aldım. 2017 yılında Onedio ailesine dahil oldum ve o günden beri çeşitli kategorilerimizde içerik ürettim. Son yıllarda ise sosyal medyada viral olmuş pek çok türde videoyu sizlerle buluşturuyorum.
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