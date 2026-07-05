Dünyaevine Giren Taylor Swift ve Travis Kelce Çiftinin Yıllara Göre Dudak Uçuklatan Net Servetleri Hesaplandı

Aşk hayatlarıyla magazin gündeminden düşmeyen dünyaca ünlü pop yıldızı Taylor Swift ve Amerikan futbolunun yıldız ismi Travis Kelce, geçtiğimiz günlerde görkemli bir törenle dünyaevine girdi. Madison Square Garden'da gerçekleşen düğün ünlü akınına uğradı. Jennifer Lopez, Tom Hanks, Paul McCartney, Emma Stone ve Selena Gomez gibi isimlerin katıldığı düğünde nikahı komedi filmlerinin değişmeyen yüzü Adam Sandler kıydı.
Sosyal medyada paylaşılan bir videoda, taze evli çift Taylor Swift ve Travis Kelce'nin 2010 yılından 2026 yılına kadar uzanan süreçte hem yaşları hem de yıllık servetlerindeki inanılmaz değişim gözler önüne serildi. İkilinin neredeyse aynı dönemlerde başlayan kariyer yolculuklarındaki finansal makasın yıllar içinde nasıl açıldığı hayranları tarafından şaşkınlıkla izlendi.
Peki, bu iki dev ismin yıllara göre servet değişimi tam olarak nasıl şekillendi?
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Yorum Yazın