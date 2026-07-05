Dünyaevine Giren Taylor Swift ve Travis Kelce Çiftinin Yıllara Göre Dudak Uçuklatan Net Servetleri Hesaplandı

2010 yılında her ikisi de henüz 21 yaşındayken, Taylor Swift müzik dünyasında çoktan yerini sağlamlaştırmış ve 45 milyon dolar gibi devasa bir servete ulaşmıştı. Aynı dönemde kariyerinin henüz başında olan Travis Kelce ise 300 bin dolar ile mütevazı bir başlangıç yapmıştı. Yıllar geçtikçe Travis Kelce Amerikan futbolunda adını altın harflerle yazdırarak servetini milyon dolarlara katladı ve 36 yaşına bastığı 2026 yılında 75 milyon dolar değerinde bir finansal büyüklüğe ulaştı.

Ancak asıl akılalmaz büyüme müzik endüstrisini adeta tek başına domine eden Taylor Swift cephesinde yaşandı. Başarılı sanatçı dünya turneleri, albüm satışları ve küresel telif gelirleri sayesinde 2026 yılı itibarıyla tam 1,9 milyar dolar net servete ulaşarak kırılması imkansız bir rekorun sahibi oldu. Çiftin anlık toplam ekonomik gücü ve aralarındaki bu devasa finansal uçurum, popüler kültürün en çok konuşulan güç dengelerinden biri haline gelmiş durumda.