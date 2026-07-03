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Şahan Gökbakar'dan Komedyen Deniz Göktaş'ın Tutuklanmasına İlk Tepki

Şahan Gökbakar'dan Komedyen Deniz Göktaş'ın Tutuklanmasına İlk Tepki

Şahan Gökbakar Deniz Göktaş
Esra Demirci
Esra Demirci - TV Editörü
03.07.2026 - 19:02
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Sanat dünyasının gündemine oturan gelişmede komedyen Deniz Göktaş hakkında tutuklama kararı verildi. Milyonlarca kişinin izlediği stand-up gösterisindeki ifadeleri nedeniyle yürütülen soruşturma kapsamında tutuklanan Göktaş'a, birçok ünlü isimden peş peşe destek ve tepki mesajları geldi. Bu isimlerden biri de Şahan Gökbakar oldu.

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Komedyen Deniz Göktaş'ın tutuklanması gündeme bomba gibi düştü.

Komedyen Deniz Göktaş'ın tutuklanması gündeme bomba gibi düştü.

Komedyen Deniz Göktaş, kamuoyunda günlerdir gündemde olan soruşturma kapsamında tutuklandı. YouTube'da milyonlarca izlenmeye ulaşan 'Ölü Deniz' adlı stand-up gösterisinde kullandığı ifadeler nedeniyle hakkında başlatılan soruşturma kapsamında gözaltına alınan Göktaş, savcılık ifadesinin ardından tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edildi. Sulh Ceza Hakimliği, Göktaş'ın tutuklanmasına karar verdi.

Deniz Göktaş hakkında verilen tutuklama kararı sanat camiasında da geniş yankı uyandırdı. Kararın ardından birçok ünlü isim sosyal medya hesaplarından peş peşe açıklamalarda bulundu. Tepki gösteren isimlerden biri de komedyen Şahan Gökbakar oldu. Gökbakar, Instagram hesabından yaptığı paylaşımla Deniz Göktaş'ın tutuklanmasına tepkisini dile getirdi.

İşte Şahan Gökbakar'ın Deniz Göktaş paylaşımı:

İşte Şahan Gökbakar'ın Deniz Göktaş paylaşımı:

'Deniz'in gösterisindeki şakalar sebebiyle tutuklandığını üzülerek öğrendim!

Kendi isteğiyle ülkesine dönmüş bir kişiyi, konuşarak işlediği iddia edilen ve ceza alsa bile muhtemelen hapse girmeyeceği bir suç gerekçesiyle tutuklamak ve tutuklu bir şekilde yargılamak kabul edilir bir şey değil!

Deniz çok zeki, yetenekli ve temiz kalpli iyi bir insandır. Kimseyi üzmek ve kırmak istemediğine de eminim. En kısa sürede serbest bırakılmasını diliyorum!'

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Esra Demirci
Esra Demirci
TV Editörü
Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada TV, Dizi/Sinema ve Magazin Editörü olarak dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
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