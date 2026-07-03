Şahan Gökbakar'dan Komedyen Deniz Göktaş'ın Tutuklanmasına İlk Tepki
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Sanat dünyasının gündemine oturan gelişmede komedyen Deniz Göktaş hakkında tutuklama kararı verildi. Milyonlarca kişinin izlediği stand-up gösterisindeki ifadeleri nedeniyle yürütülen soruşturma kapsamında tutuklanan Göktaş'a, birçok ünlü isimden peş peşe destek ve tepki mesajları geldi. Bu isimlerden biri de Şahan Gökbakar oldu.
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Komedyen Deniz Göktaş'ın tutuklanması gündeme bomba gibi düştü.
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İşte Şahan Gökbakar'ın Deniz Göktaş paylaşımı:
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Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada TV, Dizi/Sinema ve Magazin Editörü olarak dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
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