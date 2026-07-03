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Deniz Göktaş Tutuklandı: Selin Şekerci Destek İçin Adliyede!

Deniz Göktaş Tutuklandı: Selin Şekerci Destek İçin Adliyede!

Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu - Magazin Editörü
03.07.2026 - 15:07
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'Ölü Deniz' isimli stand-up gösterisi nedeniyle gözaltına alınan komedyen Deniz Göktaş hakkında savcılık ifadesinin ardından tutuklama talebi verildi. Göktaş'ın ifadesindeki dikkat çeken savunmalar ortaya çıkarken, Selin Şekerci'den Cem Yiğit Üzümoğlu'na kadar birçok isim de destek için Çağlayan Adliyesi'ne gitti.

Kaynak: Fatoş Erdoğan

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Son dönemin dikkat çeken komedyenlerinden Deniz Göktaş, Harbiye'de sahnelediği ve daha sonra YouTube'da yayınladığı "Ölü Deniz" isimli gösterisi nedeniyle başlatılan soruşturmayla gündemde.

Son dönemin dikkat çeken komedyenlerinden Deniz Göktaş, Harbiye'de sahnelediği ve daha sonra YouTube'da yayınladığı "Ölü Deniz" isimli gösterisi nedeniyle başlatılan soruşturmayla gündemde.

Kısa sürede milyonlarca izlenmeye ulaşan gösteride yer alan bazı siyasi hicivler ve dini değerlere ilişkin ifadeler üzerine CİMER'e çok sayıda şikayet yapıldı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı da bunun ardından resen soruşturma başlattı.

Yurt dışındaki tatilinden dönüşte İstanbul Havalimanı'nda gözaltına alınan Göktaş hakkında, 'Cumhurbaşkanına hakaret' ile 'halkın bir kesiminin benimsediği dini değerleri alenen aşağılama' suçlamaları yöneltildi.

Emniyetteki işlemlerini tamamlayan komedyen, Çağlayan Adliyesi'ne sevk edildi. Savcılık sorgusunun ardından ise dosya tutuklama talebiyle Sulh Ceza Hakimliği'ne gönderildi.

Yaklaşık iki saat süren savcılık ifadesinde Deniz Göktaş, gösterisinin tamamen mizah ve hiciv sınırları içinde değerlendirilmesi gerektiğini savundu.

'Dini değerleri aşağılama' suçlamasına ilişkin konuşan komedyen, gösterinin yeni hazırlanmış bir içerik olmadığını belirterek yaklaşık üç yıldır Türkiye'nin birçok şehrinde kapalı gişe oynadığını söyledi.

100 binden fazla kişinin gösteriyi canlı izlediğini ifade eden Göktaş, bugüne kadar dini duygularının incindiğini söyleyen bir seyirciyle karşılaşmadığını dile getirdi.

Gösteride kullandığı 'diktatör' kelimesinin hakaret amacı taşımadığını savunan Göktaş, bunun siyaset biliminde kullanılan bir kavram olduğunu ve gösteri içerisinde tamamen mizahi bağlamda yer aldığını dile getirdi.

Öte yandan adliyedeki kimlik tespiti sırasında mesleğini 'komedyen', gelir durumunu ise mizahi tavrını koruyarak 'yüksek gelirli' şeklinde beyan etmesi de sosyal medyada gündem olan ayrıntılardan biri oldu.

Deniz Göktaş'ın adliyeye sevk edilmesinin ardından sanat dünyasından çok sayıda isim de Çağlayan Adliyesi'ne giderek destek verdi.

Oyuncular Sendikası Yönetim Kurulu Üyesi Cem Yiğit Üzümoğlu, adliye önünde yaptığı açıklamada ifade özgürlüğünün önemine dikkat çekerek eleştirel sözün suç sayılmaması gerektiğini söyledi. Meslektaşının bir an önce özgürlüğüne kavuşmasını istediklerini belirten Üzümoğlu, 'Deniz Göktaş yalnız değildir.' mesajını verdi.

Fatoş Erdoğan'ın paylaşımına göre, oyuncu Selin Şekerci de yakın arkadaşını yalnız bırakmayan isimler arasındaydı. Adliye koridorlarında bekleyişini sürdüren Şekerci, basın mensuplarına yaptığı kısa açıklamada,

'Deniz benim çok sevdiğim bir arkadaşım. Arkasında olduğum bir sanatçı ve meslektaşım aynı zamanda. Burda olmasının bana göre haklı gerekçeleri yok.'

ifadelerini kullandı.

Son dakika gelişmesine göre, komedyen Deniz Göktaş çıkarıldığı Sulh Ceza Hakimliği tarafından resmi olarak tutuklandı.

'Ölü Deniz' stand-up gösterisindeki ifadeleri nedeniyle savcılık sorgusunun ardından tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edilen Göktaş hakkında hakimlik, TCK 299 uyarınca 'Cumhurbaşkanına hakaret' ve TCK 216/3 uyarınca 'dini değerleri alenen aşağılama' suçlamaları kapsamında tutuklama kararı verdi.

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Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu
Magazin Editörü
İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. 2023 senesinden beri Onedio'da magazin ve TV kategorisinde içerik üretiyorum.
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