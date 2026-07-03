Deniz Göktaş Tutuklandı: Selin Şekerci Destek İçin Adliyede!
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'Ölü Deniz' isimli stand-up gösterisi nedeniyle gözaltına alınan komedyen Deniz Göktaş hakkında savcılık ifadesinin ardından tutuklama talebi verildi. Göktaş'ın ifadesindeki dikkat çeken savunmalar ortaya çıkarken, Selin Şekerci'den Cem Yiğit Üzümoğlu'na kadar birçok isim de destek için Çağlayan Adliyesi'ne gitti.
Kaynak: Fatoş Erdoğan
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Son dönemin dikkat çeken komedyenlerinden Deniz Göktaş, Harbiye'de sahnelediği ve daha sonra YouTube'da yayınladığı "Ölü Deniz" isimli gösterisi nedeniyle başlatılan soruşturmayla gündemde.
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Deniz Göktaş'ın adliyeye sevk edilmesinin ardından sanat dünyasından çok sayıda isim de Çağlayan Adliyesi'ne giderek destek verdi.
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İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. 2023 senesinden beri Onedio'da magazin ve TV kategorisinde içerik üretiyorum.
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