Deniz Göktaş Tutuklandı: Selin Şekerci Destek İçin Adliyede!

Kısa sürede milyonlarca izlenmeye ulaşan gösteride yer alan bazı siyasi hicivler ve dini değerlere ilişkin ifadeler üzerine CİMER'e çok sayıda şikayet yapıldı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı da bunun ardından resen soruşturma başlattı.

Yurt dışındaki tatilinden dönüşte İstanbul Havalimanı'nda gözaltına alınan Göktaş hakkında, 'Cumhurbaşkanına hakaret' ile 'halkın bir kesiminin benimsediği dini değerleri alenen aşağılama' suçlamaları yöneltildi.

Emniyetteki işlemlerini tamamlayan komedyen, Çağlayan Adliyesi'ne sevk edildi. Savcılık sorgusunun ardından ise dosya tutuklama talebiyle Sulh Ceza Hakimliği'ne gönderildi.

Yaklaşık iki saat süren savcılık ifadesinde Deniz Göktaş, gösterisinin tamamen mizah ve hiciv sınırları içinde değerlendirilmesi gerektiğini savundu.

'Dini değerleri aşağılama' suçlamasına ilişkin konuşan komedyen, gösterinin yeni hazırlanmış bir içerik olmadığını belirterek yaklaşık üç yıldır Türkiye'nin birçok şehrinde kapalı gişe oynadığını söyledi.

100 binden fazla kişinin gösteriyi canlı izlediğini ifade eden Göktaş, bugüne kadar dini duygularının incindiğini söyleyen bir seyirciyle karşılaşmadığını dile getirdi.

Gösteride kullandığı 'diktatör' kelimesinin hakaret amacı taşımadığını savunan Göktaş, bunun siyaset biliminde kullanılan bir kavram olduğunu ve gösteri içerisinde tamamen mizahi bağlamda yer aldığını dile getirdi.

Öte yandan adliyedeki kimlik tespiti sırasında mesleğini 'komedyen', gelir durumunu ise mizahi tavrını koruyarak 'yüksek gelirli' şeklinde beyan etmesi de sosyal medyada gündem olan ayrıntılardan biri oldu.