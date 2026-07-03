Deniz Göktaş'a Destek İçin Çağlayan'a Giden Cem Yiğit Üzümoğlu'ndan Dikkat Çeken İfade Özgürlüğü Çıkışı

Gösteride yer alan bazı siyasi hicivler ve dini değerlere ilişkin ifadeler gerekçe gösterilerek hakkında 'Cumhurbaşkanına hakaret' ve 'halkın bir kesiminin benimsediği dini değerleri alenen aşağılama' suçlamalarıyla soruşturma başlatılan Göktaş, yurt dışı tatilinden döndüğü sırada İstanbul Havalimanı'nda gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından Çağlayan Adliyesi'ne sevk edilen komedyenin savcılık sorgusu sürerken, adliye önünde çok sayıda meslektaşı, hukuk örgütü ve sivil toplum kuruluşu destek için bir araya geldi.