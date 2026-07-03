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Deniz Göktaş'a Destek İçin Çağlayan'a Giden Cem Yiğit Üzümoğlu'ndan Dikkat Çeken İfade Özgürlüğü Çıkışı

Deniz Göktaş'a Destek İçin Çağlayan'a Giden Cem Yiğit Üzümoğlu'ndan Dikkat Çeken İfade Özgürlüğü Çıkışı

Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu - Magazin Editörü
03.07.2026 - 13:35
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Komedyen Deniz Göktaş'ın gözaltına alınmasının ardından sanat dünyasından gelen destek açıklamaları sürüyor. Oyuncular Sendikası Yönetim Kurulu Üyesi Cem Yiğit Üzümoğlu da Çağlayan Adliyesi önünde düzenlenen basın açıklamasına katılarak meslektaşına destek verdi. Üzümoğlu, yaptığı konuşmada ifade özgürlüğü ve eleştirel mizahın suç konusu edilmemesi gerektiğini vurguladı.

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Son dönemin dikkat çeken stand-up komedyenlerinden Deniz Göktaş, Harbiye'de sahnelediği ve daha sonra YouTube'da yayınlanan Ölü Deniz isimli gösterisi nedeniyle hakkında başlatılan soruşturmayla gündeme geldi.

Son dönemin dikkat çeken stand-up komedyenlerinden Deniz Göktaş, Harbiye'de sahnelediği ve daha sonra YouTube'da yayınlanan Ölü Deniz isimli gösterisi nedeniyle hakkında başlatılan soruşturmayla gündeme geldi.

Gösteride yer alan bazı siyasi hicivler ve dini değerlere ilişkin ifadeler gerekçe gösterilerek hakkında 'Cumhurbaşkanına hakaret' ve 'halkın bir kesiminin benimsediği dini değerleri alenen aşağılama' suçlamalarıyla soruşturma başlatılan Göktaş, yurt dışı tatilinden döndüğü sırada İstanbul Havalimanı'nda gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından Çağlayan Adliyesi'ne sevk edilen komedyenin savcılık sorgusu sürerken, adliye önünde çok sayıda meslektaşı, hukuk örgütü ve sivil toplum kuruluşu destek için bir araya geldi.

Adliye önünde düzenlenen ortak basın açıklamasında söz alan Oyuncular Sendikası Yönetim Kurulu Üyesi Cem Yiğit Üzümoğlu, konuşmasına ifade özgürlüğünün demokratik toplumların temel değerlerinden biri olduğunu vurgulayarak başladı.

Üzümoğlu, eleştirel düşüncenin ve mizahın cezalandırılmaması gerektiğini belirterek şu mesajı verdi:

'Eleştirel sözün suç sayılmadığı bir ülkede yaşamak hepimizin ortak talebi. İfade özgürlüğüne yönelik her türlü müdahalenin karşısındayız.'

Oyuncu, sanatın ve mizahın doğası gereği eleştirel bir alan olduğunu ifade ederken, düşüncelerini dile getiren sanatçıların yargı baskısıyla karşı karşıya bırakılmaması gerektiğini savundu.

Konuşmasının devamında Deniz Göktaş'ın bir an önce özgürlüğüne kavuşmasını istediklerini belirten Üzümoğlu, sürecin hukuka uygun şekilde yürütülmesi gerektiğini söyledi.

Oyuncular Sendikası'nın dayanışma mesajını kamuoyuyla paylaşan Üzümoğlu şu ifadeleri kullandı:

'Meslektaşımız Deniz Göktaş'ın bir an önce serbest bırakılmasını talep ediyoruz. Dayanışmanın, hukukun ve özgürlüğün yanında olmaya devam edeceğiz. Deniz Göktaş yalnız değildir.'

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Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu
Magazin Editörü
İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. 2023 senesinden beri Onedio'da magazin ve TV kategorisinde içerik üretiyorum.
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