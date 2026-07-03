Deniz Göktaş'a Destek İçin Çağlayan'a Giden Cem Yiğit Üzümoğlu'ndan Dikkat Çeken İfade Özgürlüğü Çıkışı
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Komedyen Deniz Göktaş'ın gözaltına alınmasının ardından sanat dünyasından gelen destek açıklamaları sürüyor. Oyuncular Sendikası Yönetim Kurulu Üyesi Cem Yiğit Üzümoğlu da Çağlayan Adliyesi önünde düzenlenen basın açıklamasına katılarak meslektaşına destek verdi. Üzümoğlu, yaptığı konuşmada ifade özgürlüğü ve eleştirel mizahın suç konusu edilmemesi gerektiğini vurguladı.
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Son dönemin dikkat çeken stand-up komedyenlerinden Deniz Göktaş, Harbiye'de sahnelediği ve daha sonra YouTube'da yayınlanan Ölü Deniz isimli gösterisi nedeniyle hakkında başlatılan soruşturmayla gündeme geldi.
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Adliye önünde düzenlenen ortak basın açıklamasında söz alan Oyuncular Sendikası Yönetim Kurulu Üyesi Cem Yiğit Üzümoğlu, konuşmasına ifade özgürlüğünün demokratik toplumların temel değerlerinden biri olduğunu vurgulayarak başladı.
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İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. 2023 senesinden beri Onedio'da magazin ve TV kategorisinde içerik üretiyorum.
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