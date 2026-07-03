Babasının Kopyası Çıktı: Başak Karahan'dan 1 Aylık Oğlu Kuzey'le Yeni Paylaşım!

Eğlence videoları ve günlük vlog'larıyla milyonlarca kişiye ulaşan Karahan, uzun yıllardır birlikte olduğu Halil Ünlü ile 2025 yılında sade bir törenle dünyaevine girmişti.

Evliliğin ardından gelen hamilelik haberi ise takipçileri tarafından büyük bir heyecanla karşılandı. 'Artık üç kişiyiz' sözleriyle anne olacağını duyuran fenomen isim, hamileliği boyunca yaşadığı heyecanı, hazırlık sürecini ve anneliğe dair duygularını sık sık takipçileriyle paylaşmayı ihmal etmedi. Karnı burnunda verdiği pozlardan bebek odası hazırlıklarına kadar birçok anını sosyal medya hesabından yayınlayan Karahan, bu süreçte takipçilerinden büyük destek gördü.

24 Mayıs'ta doğuma giden Başak Karahan, hastaneye gitmeden hemen önce yaptığı paylaşımda takipçilerinden dua istemişti. Saatler sonra ise beklenen güzel haberi vererek eşi Halil Ünlü ile birlikte oğulları Kuzey'i sağlıkla kucaklarına aldıklarını duyurmuştu.

İlk paylaşımında yalnızca minik oğullarının ayaklarını gösteren fenomen isim, 'Bu nasıl hismiş meğer... Biz kavuştuk, çok iyiyiz.' sözleriyle yaşadığı mutluluğu dile getirmişti. Anne-baba olmanın heyecanını yaşayan çiftin paylaşımı kısa sürede yüz binlerce etkileşim alırken, takipçileri de Kuzey bebeğe sağlık ve mutluluk dileklerinde bulunmuştu.