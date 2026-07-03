Babasının Kopyası Çıktı: Başak Karahan'dan 1 Aylık Oğlu Kuzey'le Yeni Paylaşım!
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YouTube'da çektiği videolarla tanınan, son yıllarda ise özel hayatıyla da sık sık gündeme gelen Başak Karahan, mayıs ayında ilk kez anne olmanın mutluluğunu yaşamıştı. Oğlu Kuzey'i kucağına aldıktan sonra annelik yolculuğundan kesitleri takipçileriyle paylaşmaya devam eden fenomen isim, bu kez minik oğlunun 1 aylık olmasını özel bir paylaşımla kutladı. İlk kez Kuzey'in yüzünü gösteren Başak Karahan'ın paylaşımı kısa sürede sosyal medyanın gündemine otururken, takipçilerinin yaptığı benzerlik yorumları da dikkat çekti
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Bir dönemin en çok konuşulan YouTube içerik üreticilerinden biri olan Başak Karahan, yıllar içinde yalnızca sosyal medya kariyeriyle değil, özel hayatındaki gelişmelerle de gündemden düşmeyen isimlerden biri oldu.
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Aradan geçen bir ayın ardından Başak Karahan, bu kez çok daha özel bir paylaşımla takipçilerinin karşısına çıktı.
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İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. 2023 senesinden beri Onedio'da magazin ve TV kategorisinde içerik üretiyorum.
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