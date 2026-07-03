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Babasının Kopyası Çıktı: Başak Karahan'dan 1 Aylık Oğlu Kuzey'le Yeni Paylaşım!

Babasının Kopyası Çıktı: Başak Karahan'dan 1 Aylık Oğlu Kuzey'le Yeni Paylaşım!

Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu - Magazin Editörü
03.07.2026 - 12:07
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YouTube'da çektiği videolarla tanınan, son yıllarda ise özel hayatıyla da sık sık gündeme gelen Başak Karahan, mayıs ayında ilk kez anne olmanın mutluluğunu yaşamıştı. Oğlu Kuzey'i kucağına aldıktan sonra annelik yolculuğundan kesitleri takipçileriyle paylaşmaya devam eden fenomen isim, bu kez minik oğlunun 1 aylık olmasını özel bir paylaşımla kutladı. İlk kez Kuzey'in yüzünü gösteren Başak Karahan'ın paylaşımı kısa sürede sosyal medyanın gündemine otururken, takipçilerinin yaptığı benzerlik yorumları da dikkat çekti

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Bir dönemin en çok konuşulan YouTube içerik üreticilerinden biri olan Başak Karahan, yıllar içinde yalnızca sosyal medya kariyeriyle değil, özel hayatındaki gelişmelerle de gündemden düşmeyen isimlerden biri oldu.

Bir dönemin en çok konuşulan YouTube içerik üreticilerinden biri olan Başak Karahan, yıllar içinde yalnızca sosyal medya kariyeriyle değil, özel hayatındaki gelişmelerle de gündemden düşmeyen isimlerden biri oldu.

Eğlence videoları ve günlük vlog'larıyla milyonlarca kişiye ulaşan Karahan, uzun yıllardır birlikte olduğu Halil Ünlü ile 2025 yılında sade bir törenle dünyaevine girmişti.

Evliliğin ardından gelen hamilelik haberi ise takipçileri tarafından büyük bir heyecanla karşılandı. 'Artık üç kişiyiz' sözleriyle anne olacağını duyuran fenomen isim, hamileliği boyunca yaşadığı heyecanı, hazırlık sürecini ve anneliğe dair duygularını sık sık takipçileriyle paylaşmayı ihmal etmedi. Karnı burnunda verdiği pozlardan bebek odası hazırlıklarına kadar birçok anını sosyal medya hesabından yayınlayan Karahan, bu süreçte takipçilerinden büyük destek gördü. 

24 Mayıs'ta doğuma giden Başak Karahan, hastaneye gitmeden hemen önce yaptığı paylaşımda takipçilerinden dua istemişti. Saatler sonra ise beklenen güzel haberi vererek eşi Halil Ünlü ile birlikte oğulları Kuzey'i sağlıkla kucaklarına aldıklarını duyurmuştu.

İlk paylaşımında yalnızca minik oğullarının ayaklarını gösteren fenomen isim, 'Bu nasıl hismiş meğer... Biz kavuştuk, çok iyiyiz.' sözleriyle yaşadığı mutluluğu dile getirmişti. Anne-baba olmanın heyecanını yaşayan çiftin paylaşımı kısa sürede yüz binlerce etkileşim alırken, takipçileri de Kuzey bebeğe sağlık ve mutluluk dileklerinde bulunmuştu.

Aradan geçen bir ayın ardından Başak Karahan, bu kez çok daha özel bir paylaşımla takipçilerinin karşısına çıktı.

Aradan geçen bir ayın ardından Başak Karahan, bu kez çok daha özel bir paylaşımla takipçilerinin karşısına çıktı.

Kuzey'in 1 aylık olmasını kutlayan Karahan, oğlunun yüzünü ilk kez net şekilde gösterdiği birbirinden sıcak aile karelerini sosyal medya hesabında yayınladı. 

Kısa sürede on binlerce beğeni alan paylaşım, hem takipçiler hem de magazin sayfaları tarafından yoğun ilgi gördü. Pek çok kullanıcı ilk kez gördükleri Kuzey bebeğin yüzünü uzun uzun incelerken, yorumlar da peş peşe gelmeye başladı.

Paylaşımın ardından yorum yapan kullanıcıların büyük bölümü minik Kuzey'in annesinden çok babası Halil Ünlü'ye benzediğini dile getirdi.

'Resmen Halil'in küçüklüğü', 'Babasının fotokopisi', 'Aynı babası olmuş', 'Başak'a hiç benzememiş', 'Maşallah, kopyala yapıştır gibi' yorumlar kısa sürede öne çıktı.

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Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu
Magazin Editörü
İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. 2023 senesinden beri Onedio'da magazin ve TV kategorisinde içerik üretiyorum.
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