Çiçek Taksi'nin Polis Nuray'ı Gül Gölge Son Haliyle Sosyal Medyada Gündem Oldu!
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90'lı yılların unutulmaz dizisi Çiçek Taksi'nde canlandırdığı Polis Nuray karakteriyle hafızalara kazınan Gül Gölge, uzun süredir ekranlardan uzak bir hayat sürüyor. Fit görünümüyle yıllara meydan okuyan ünlü isim bugünlerde çocukları, yazdığı roman ve yeni projeleriyle bambaşka bir hayat sürüyor. Oyuncunun son hali ise sosyal medyanın gündeminde!
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1995 yılında yayın hayatına başlayan ve tam 8 yıl boyunca ekranlarda kalan Çiçek Taksi, yalnızca bir mahalle dizisi değil; Türk televizyon tarihinin en sevilen yapımlarından biri olmayı başarmıştı.
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44 yaşındaki Gül Gölge'nin sosyal medya paylaşımları ise en az kariyeri kadar konuşuluyor.
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İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. 2023 senesinden beri Onedio'da magazin ve TV kategorisinde içerik üretiyorum.
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