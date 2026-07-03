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Çiçek Taksi'nin Polis Nuray'ı Gül Gölge Son Haliyle Sosyal Medyada Gündem Oldu!

Çiçek Taksi'nin Polis Nuray'ı Gül Gölge Son Haliyle Sosyal Medyada Gündem Oldu!

Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu - Magazin Editörü
03.07.2026 - 10:44
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90'lı yılların unutulmaz dizisi Çiçek Taksi'nde canlandırdığı Polis Nuray karakteriyle hafızalara kazınan Gül Gölge, uzun süredir ekranlardan uzak bir hayat sürüyor. Fit görünümüyle yıllara meydan okuyan ünlü isim bugünlerde çocukları, yazdığı roman ve yeni projeleriyle bambaşka bir hayat sürüyor. Oyuncunun son hali ise sosyal medyanın gündeminde!

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1995 yılında yayın hayatına başlayan ve tam 8 yıl boyunca ekranlarda kalan Çiçek Taksi, yalnızca bir mahalle dizisi değil; Türk televizyon tarihinin en sevilen yapımlarından biri olmayı başarmıştı.

1995 yılında yayın hayatına başlayan ve tam 8 yıl boyunca ekranlarda kalan Çiçek Taksi, yalnızca bir mahalle dizisi değil; Türk televizyon tarihinin en sevilen yapımlarından biri olmayı başarmıştı.

İstanbul'daki bir taksi durağında çalışan şoförlerin, mahalle esnafının ve birbirinden renkli karakterlerin sıcak hikayelerini anlatan dizi; mizahı, dramı ve samimi atmosferiyle milyonları ekran başına kilitlemişti.

Yıllar boyunca Erol Günaydın, Ümit Yesin, Peker Açıkalın, Bülent Kayabaş, Cengiz Küçükayvaz ve daha birçok usta ismi ağırlayan dizinin en dikkat çeken karakterlerinden biri de genç polis memuru Nuray'dı.

Dönemin en dikkat çeken ekran yüzlerinden biri olan Gül Gölge, Çiçek Taksi'de canlandırdığı Polis Nuray ile kısa sürede geniş bir hayran kitlesi kazanmıştı.

Mahalleye sık sık gelen olaylarda görev alan, sert mizacı kadar sıcak tavırlarıyla da sevilen Nuray; dizinin bilinen karakterlerinden biri haline geldi. Üniformasıyla ekrana çıkan genç oyuncu hem güzelliği hem de doğal oyunculuğuyla dikkat çekiyordu.

Çiçek Taksi'nin ardından oyunculuk kariyerini sürdüren Gül Gölge, televizyon dünyasında yalnızca dizilerle değil, sunduğu programlarla da adından söz ettirdi.

Son yıllarda televizyon ekranlarında çok sık görünmeyen Gül Gölge, daha sakin ve ailesine odaklanan bir yaşam tercih ediyor.

2007 yılında televizyon yöneticisi Murat Saygı ile evlenen Gölge'nin bu evlilikten Ali ve Emir adında iki oğlu dünyaya geldi. Çift 2018 yılında yollarını ayırsa da Gül Gölge, hayatının merkezine çocuklarını koydu.

44 yaşındaki Gül Gölge'nin sosyal medya paylaşımları ise en az kariyeri kadar konuşuluyor.

44 yaşındaki Gül Gölge'nin sosyal medya paylaşımları ise en az kariyeri kadar konuşuluyor.

Fit fiziğini koruyan ve doğal görünümüyle dikkat çeken oyuncu, estetik operasyonlardan çok düzenli bakım, spor ve yüz yogasını tercih ettiğini söylüyor. Paylaşımlarının altına ise sık sık 'Hiç değişmemiş', 'Yıllar ona işlememiş' yorumları yapılıyor.

Aktif olarak sosyal medya hesabını kullanan Gölge; seyahatlerinden, günlük yaşamından ve çocuklarıyla geçirdiği keyifli anlardan kesitler paylaşmaya devam ediyor.

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Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu
Magazin Editörü
İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. 2023 senesinden beri Onedio'da magazin ve TV kategorisinde içerik üretiyorum.
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