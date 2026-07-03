Çiçek Taksi'nin Polis Nuray'ı Gül Gölge Son Haliyle Sosyal Medyada Gündem Oldu!

İstanbul'daki bir taksi durağında çalışan şoförlerin, mahalle esnafının ve birbirinden renkli karakterlerin sıcak hikayelerini anlatan dizi; mizahı, dramı ve samimi atmosferiyle milyonları ekran başına kilitlemişti.

Yıllar boyunca Erol Günaydın, Ümit Yesin, Peker Açıkalın, Bülent Kayabaş, Cengiz Küçükayvaz ve daha birçok usta ismi ağırlayan dizinin en dikkat çeken karakterlerinden biri de genç polis memuru Nuray'dı.

Dönemin en dikkat çeken ekran yüzlerinden biri olan Gül Gölge, Çiçek Taksi'de canlandırdığı Polis Nuray ile kısa sürede geniş bir hayran kitlesi kazanmıştı.

Mahalleye sık sık gelen olaylarda görev alan, sert mizacı kadar sıcak tavırlarıyla da sevilen Nuray; dizinin bilinen karakterlerinden biri haline geldi. Üniformasıyla ekrana çıkan genç oyuncu hem güzelliği hem de doğal oyunculuğuyla dikkat çekiyordu.

Çiçek Taksi'nin ardından oyunculuk kariyerini sürdüren Gül Gölge, televizyon dünyasında yalnızca dizilerle değil, sunduğu programlarla da adından söz ettirdi.

Son yıllarda televizyon ekranlarında çok sık görünmeyen Gül Gölge, daha sakin ve ailesine odaklanan bir yaşam tercih ediyor.

2007 yılında televizyon yöneticisi Murat Saygı ile evlenen Gölge'nin bu evlilikten Ali ve Emir adında iki oğlu dünyaya geldi. Çift 2018 yılında yollarını ayırsa da Gül Gölge, hayatının merkezine çocuklarını koydu.