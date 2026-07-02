Adile Naşit'in Vefatından Bir Gün Önce Çekilen Karenin Yapay Zeka ile Düzenlenmesi Tartışma Yarattı!
Türk sinemasının üzerinden onlarca yıl geçse de hafızalardan silinmeyen isimlerin başında hiç şüphesiz Adile Naşit geliyor. Samimi kahkahası, içten oyunculuğu ve canlandırdığı anne figürleriyle milyonların gönlünde taht kuran usta sanatçı, yalnızca Yeşilçam'ın değil, Türkiye'nin ortak hafızasının da en önemli parçalarından biri olmayı sürdürüyor. Son günlerde ise Adile Naşit, bu kez sosyal medyada dolaşıma giren ve 'vefat etmeden bir gün önce çekildiği' öne sürülen hastane fotoğrafıyla gündemde. Kimileri bu karenin yapay zeka ile oluşturulduğunu iddia ederken, kimileri ise bunun yıllar önce çekilmiş gerçek bir fotoğrafın restore edilmiş versiyonu olduğunu savundu. Gelin detaylara birlikte bakalım...
Asıl adı Adela Özcan olan Adile Naşit, Türk tiyatrosu ve sinemasının en unutulmaz isimlerinden biri olarak kabul ediliyor.
Son günlerde sosyal medyada hızla yayılan bir kare yeniden gündeme taşındı.
O fotoğrafın orijinalini de şöyle bırakalım:
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