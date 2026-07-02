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Adile Naşit'in Vefatından Bir Gün Önce Çekilen Karenin Yapay Zeka ile Düzenlenmesi Tartışma Yarattı!

Adile Naşit'in Vefatından Bir Gün Önce Çekilen Karenin Yapay Zeka ile Düzenlenmesi Tartışma Yarattı!

Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu - Magazin Editörü
02.07.2026 - 12:10
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Türk sinemasının üzerinden onlarca yıl geçse de hafızalardan silinmeyen isimlerin başında hiç şüphesiz Adile Naşit geliyor. Samimi kahkahası, içten oyunculuğu ve canlandırdığı anne figürleriyle milyonların gönlünde taht kuran usta sanatçı, yalnızca Yeşilçam'ın değil, Türkiye'nin ortak hafızasının da en önemli parçalarından biri olmayı sürdürüyor. Son günlerde ise Adile Naşit, bu kez sosyal medyada dolaşıma giren ve 'vefat etmeden bir gün önce çekildiği' öne sürülen hastane fotoğrafıyla gündemde. Kimileri bu karenin yapay zeka ile oluşturulduğunu iddia ederken, kimileri ise bunun yıllar önce çekilmiş gerçek bir fotoğrafın restore edilmiş versiyonu olduğunu savundu. Gelin detaylara birlikte bakalım...

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Asıl adı Adela Özcan olan Adile Naşit, Türk tiyatrosu ve sinemasının en unutulmaz isimlerinden biri olarak kabul ediliyor.

Asıl adı Adela Özcan olan Adile Naşit, Türk tiyatrosu ve sinemasının en unutulmaz isimlerinden biri olarak kabul ediliyor.

Sanatçı bir ailede dünyaya gelen Naşit, henüz çok küçük yaşlarda tiyatro sahnesiyle tanıştı. Kariyerine İstanbul Şehir Tiyatroları'nda başlayan usta oyuncu, yıllar içinde Muammer Karaca ve Gazanfer Özcan tiyatrolarında sahne aldıktan sonra sinemaya yöneldi.

Her ne kadar ilk sinema deneyimini 1947 yılında yaşasa da asıl büyük çıkışını 1970'li yıllarda Arzu Film ekolüyle yaptı. Özellikle Ertem Eğilmez'in yönettiği Neşeli Günler, Bizim Aile, Gülen Gözler, Aile Şerefi ve daha birçok kült yapımda canlandırdığı karakterlerle Türk sinemasının en sevilen yüzlerinden biri hâline geldi.

Adile Naşit denildiğinde ise akla ilk gelen karakter hiç kuşkusuz Hababam Sınıfı'nın Hafize Ana'sı oluyor. Elindeki ziliyle okul koridorlarında dolaştığı sahneler, Kemal Sunal, Münir Özkul ve Tarık Akan gibi dev isimlerle kurduğu sıcak ilişki bugün bile Yeşilçam'ın en unutulmaz anları arasında gösteriliyor.

Sadece sinemayla da sınırlı kalmadı. 1981 yılında TRT ekranlarında başlayan Uykudan Önce programında çocuklara anlattığı masallarla 'Masalcı Teyze' unvanını aldı. Her akşam 'Kuzucuklarım...' diye başlayan masallarıyla milyonlarca çocuğun çocukluğuna dokundu.

Adile Naşit'in hayatı yalnızca başarılarla değil, derin acılarla da şekillendi. İlk eşi Ziya Keskiner'den dünyaya gelen oğlu Ahmet, doğuştan kalp rahatsızlığıyla mücadele ediyordu. Henüz 15 yaşındayken geçirdiği ameliyat sırasında yaşamını yitiren Ahmet'in kaybı, usta sanatçının hayatındaki en büyük kırılma noktası oldu.

Yakın çevresinin anlattıklarına göre Adile Naşit, oğlunun vefatının ardından bir daha doğum gününü kutlamadı ve yaşadığı büyük acıyı işine, tiyatroya ve çocuklara duyduğu sevgiyle hafifletmeye çalıştı.

1986 yılında ise kendisine bağırsak (kolon) kanseri teşhisi konuldu. Yaklaşık bir buçuk yıl boyunca tedavi gören sanatçı, sağlık durumu el verdiği sürece çalışmalarını sürdürmeye çalışsa da hastalığın ilerlemesiyle son aylarını hastanede geçirmek zorunda kaldı.

Adile Naşit, 11 Aralık 1987 tarihinde İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi Hastanesi'nde 57 yaşındayken yaşamını yitirdi. Cenazesinde binlerce kişi onu son yolculuğuna uğurlarken, Türkiye sevdiği en büyük sanatçılarından birine veda etti.

Son günlerde sosyal medyada hızla yayılan bir kare yeniden gündeme taşındı.

Son günlerde sosyal medyada hızla yayılan bir kare yeniden gündeme taşındı.

'Duayen sanatçı Adile Naşit'in vefat etmeden bir gün önce çekilen fotoğrafı' ifadeleriyle paylaşılan hastane karesi, kısa sürede binlerce yorum aldı.

Tartışmaların odağında ise fotoğrafın gerçek olup olmadığı vardı.

Bazı sosyal medya kullanıcıları görüntünün yüz detaylarının fazla net görünmesi, renklerin günümüz fotoğraflarını andırması ve genel görüntü kalitesini gerekçe göstererek karenin tamamen yapay zeka ile üretildiğini öne sürdü. Özellikle son dönemde eski sanatçılara ait sahte görsellerin sıkça üretilmesi nedeniyle birçok kullanıcı bu kareye de şüpheyle yaklaştı.

Buna karşılık çok sayıda kullanıcı ise fotoğrafın yapay zeka tarafından sıfırdan oluşturulmadığını, yıllardır arşivlerde bulunan gerçek bir hastane fotoğrafının yalnızca günümüz teknolojileriyle restore edildiğini, netleştirildiğini, renklendirildiğini ve üzerinde oynamalar yapıldığını savundu.

Bugün kullanılan yapay zeka destekli restorasyon araçları eski ve düşük çözünürlüklü fotoğrafları daha net hale getirebiliyor, eksik ayrıntıları tamamlayabiliyor ve siyah-beyaz kareleri renklendirebiliyor. 

Fotoğrafın kendisine bakıldığında ise ışık yönü, vücut anatomisi, eller, kıyafet kırışıklıkları ve hastane ortamındaki detaylar gerçek bir çekimle uyumlu görünüyor. Karede, yapay zeka üretimlerinde sık rastlanan fazla parmak, anatomik bozukluk veya fiziksel tutarsızlıklar dikkat çekmiyor. Bu nedenle eldeki bulgular, görüntünün tamamen yapay zeka ile sıfırdan oluşturulduğunu göstermiyor.

O fotoğrafın orijinalini de şöyle bırakalım:

O fotoğrafın orijinalini de şöyle bırakalım:
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Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu
Magazin Editörü
İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. Üniversite hayatım boyunca hem öğretmenlik yaptım hem de çeşitli fuarlarda çevirmenlik deneyimi kazandım. 2023 senesinden beri Onedio'da magazin ve TV kategorisinde içerik üretiyorum ve burada gündemdeki önemli gelişmelerden eğlenceli olaylara kadar geniş bir yelpazede içerik oluşturuyorum.
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