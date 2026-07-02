Adile Naşit'in Vefatından Bir Gün Önce Çekilen Karenin Yapay Zeka ile Düzenlenmesi Tartışma Yarattı!

Sanatçı bir ailede dünyaya gelen Naşit, henüz çok küçük yaşlarda tiyatro sahnesiyle tanıştı. Kariyerine İstanbul Şehir Tiyatroları'nda başlayan usta oyuncu, yıllar içinde Muammer Karaca ve Gazanfer Özcan tiyatrolarında sahne aldıktan sonra sinemaya yöneldi.

Her ne kadar ilk sinema deneyimini 1947 yılında yaşasa da asıl büyük çıkışını 1970'li yıllarda Arzu Film ekolüyle yaptı. Özellikle Ertem Eğilmez'in yönettiği Neşeli Günler, Bizim Aile, Gülen Gözler, Aile Şerefi ve daha birçok kült yapımda canlandırdığı karakterlerle Türk sinemasının en sevilen yüzlerinden biri hâline geldi.

Adile Naşit denildiğinde ise akla ilk gelen karakter hiç kuşkusuz Hababam Sınıfı'nın Hafize Ana'sı oluyor. Elindeki ziliyle okul koridorlarında dolaştığı sahneler, Kemal Sunal, Münir Özkul ve Tarık Akan gibi dev isimlerle kurduğu sıcak ilişki bugün bile Yeşilçam'ın en unutulmaz anları arasında gösteriliyor.

Sadece sinemayla da sınırlı kalmadı. 1981 yılında TRT ekranlarında başlayan Uykudan Önce programında çocuklara anlattığı masallarla 'Masalcı Teyze' unvanını aldı. Her akşam 'Kuzucuklarım...' diye başlayan masallarıyla milyonlarca çocuğun çocukluğuna dokundu.

Adile Naşit'in hayatı yalnızca başarılarla değil, derin acılarla da şekillendi. İlk eşi Ziya Keskiner'den dünyaya gelen oğlu Ahmet, doğuştan kalp rahatsızlığıyla mücadele ediyordu. Henüz 15 yaşındayken geçirdiği ameliyat sırasında yaşamını yitiren Ahmet'in kaybı, usta sanatçının hayatındaki en büyük kırılma noktası oldu.

Yakın çevresinin anlattıklarına göre Adile Naşit, oğlunun vefatının ardından bir daha doğum gününü kutlamadı ve yaşadığı büyük acıyı işine, tiyatroya ve çocuklara duyduğu sevgiyle hafifletmeye çalıştı.

1986 yılında ise kendisine bağırsak (kolon) kanseri teşhisi konuldu. Yaklaşık bir buçuk yıl boyunca tedavi gören sanatçı, sağlık durumu el verdiği sürece çalışmalarını sürdürmeye çalışsa da hastalığın ilerlemesiyle son aylarını hastanede geçirmek zorunda kaldı.

Adile Naşit, 11 Aralık 1987 tarihinde İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi Hastanesi'nde 57 yaşındayken yaşamını yitirdi. Cenazesinde binlerce kişi onu son yolculuğuna uğurlarken, Türkiye sevdiği en büyük sanatçılarından birine veda etti.