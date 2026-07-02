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Hadise ve Seda Bakan'ın Küslük Nedeni Belli Oldu! Dostluklarını Bitiren Krizin Perde Arkası Ortaya Çıktı

Hadise ve Seda Bakan'ın Küslük Nedeni Belli Oldu! Dostluklarını Bitiren Krizin Perde Arkası Ortaya Çıktı

Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu - Magazin Editörü
02.07.2026 - 11:02
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Bir dönem dostluklarıyla magazin dünyasının en çok konuşulan isimleri arasında yer alan Hadise ve Seda Bakan'ın yollarını neden ayırdığı uzun süre merak konusu olmuştu. Birlikte rol aldıkları Esas Oğlan dizisinin ardından başlayan soğukluk, sosyal medyadaki hamlelerle iyice gün yüzüne çıkarken, iki isim de aylarca konuyla ilgili sessiz kalmayı tercih etti. Seda Bakan'ın ilk kez yaptığı açıklamanın ardından Bircan Bali'nin ortaya attığı dikkat çekici iddialar, küslüğün perde arkasını yeniden gündeme taşıdı.

Kaynak: Söylemezsem Olmaz

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Seda Bakan ile Hadise uzun yıllardır birbirini tanıyan iki isim olsa da dostlukları asıl son birkaç yılda göz önünde yaşanmaya başladı.

Seda Bakan ile Hadise uzun yıllardır birbirini tanıyan iki isim olsa da dostlukları asıl son birkaç yılda göz önünde yaşanmaya başladı.

Birlikte katıldıkları davetler, sosyal medya paylaşımları ve birbirlerine yaptıkları övgü dolu yorumlarla magazin dünyasının en dikkat çeken arkadaşlıklarından birini kurdular.

Hadise'nin oyunculuk kariyerine adım atacağını açıklamasının ardından projede partner olarak Seda Bakan'ın yer alacağı duyurulunca ikili arasındaki samimiyet daha da görünür hale geldi. Çekimlerden sık sık eğlenceli kareler paylaşan ikili, röportajlarında da birbirlerinden övgüyle söz ediyor, sette çok iyi anlaştıklarını dile getiriyordu. Dizinin galasında aynı renk tonlarında kombinler tercih edip el ele poz vermeleri ise dikkat çekmişti.

İkilinin dostluğundaki kırılma noktası ise Esas Oğlan dizisinin yayınlanmasının ardından yaşandı.

Hadise'nin ilk oyunculuk deneyimi olan dizi sosyal medyada yoğun şekilde eleştirilirken özellikle oyunculuk performansı çok konuşuldu. Tam da bu dönemde Seda Bakan'ın, Hadise'nin oyunculuğunu eleştiren bir sosyal medya paylaşımını beğenmesi magazin gündemine bomba gibi düştü.

Her ne kadar bu beğeninin bilinçli mi yoksa yanlışlıkla mı yapıldığı netlik kazanmasa da, kulislere göre Hadise bu hareketi yakın arkadaşından gelen büyük bir hayal kırıklığı olarak değerlendirdi.

Ardından yaşanan gelişmeler de iddiaları güçlendirdi. Hadise'nin sosyal medya hesabındaki Seda Bakan'la olan fotoğraflarını kaldırması, ortak arkadaş gruplarından çıkması ve kardeşi Derya Açıkgöz'ün Seda Bakan'ı takipten çıkması 'küslük kesinleşti' yorumlarına neden oldu. Seda Bakan'ın aynı günlerde yaptığı Tolstoy paylaşımı ise magazin kulislerinde karşı tarafa gönderme olarak yorumlandı.

Aylar süren sessizliğin ardından Seda Bakan, Fatih Altaylı'nın YouTube programında ilk kez konuya açıklık getirdi.

Aylar süren sessizliğin ardından Seda Bakan, Fatih Altaylı'nın YouTube programında ilk kez konuya açıklık getirdi.

Programda kendisine yöneltilen 'O gün kavga edeceğinizi hissetmiştim.' sözleri üzerine konuşan oyuncu, sanılanın aksine büyük bir kavga yaşanmadığını söyledi.

Bakan, 'Kavga etmedik aslında. Bir şey de olmadı. Konuşmadan birbirimizden uzaklaştık. Bir karar almadık. Birbirimizi kırdığımıza da inanmıyorum.' diyerek ilişkinin doğal şekilde sona erdiğini anlattı.

Ancak açıklamalarının en dikkat çeken kısmı ise özeleştiri yaptığı bölüm oldu. Hadise'yi farkında olmadan kırmış olabileceğini söyleyen oyuncu, 'Belki fark etmeden onu kırmış olabilirim ama benim açımdan hiçbir problem yok.' ifadelerini kullandı.

Yaşananlardan sonra hayatını da sorguladığını belirten Seda Bakan, artık daha az insanla arkadaşlık kurmayı tercih ettiğini söyleyerek şu dikkat çeken değerlendirmeyi yaptı:

'Belki de çok fazla insanla arkadaşlık yapmamak gerekiyor. Biraz daha aileme ve kendi içime dönmem gerektiğini düşündüm.'

Tam Seda Bakan'ın açıklamaları gündemdeyken magazin yorumcusu Bircan Bali, Söylemezsem Olmaz'da çok daha farklı bir tablo çizdi.

Bali'ye göre ikili arasındaki ilk kriz aslında Esas Oğlan dizisinin tanıtım sürecinde başladı. İddiaya göre Seda Bakan, afişlerde kendi adının Hadise'den önce yazılması konusunda yapım şirketine baskı yaptı ve oyunculuk kariyerini gerekçe göstererek bu konuda ısrarcı oldu.

Bununla da sınırlı kalmayan Bali, Seda Bakan'ın Hadise'nin yüzüne farklı, arkasından farklı davrandığını öne sürdü. İddiasına göre oyuncu, özel mesajlar aracılığıyla Hadise'nin oyunculuğunu eleştiren konuşmalar yaptı ve bu sözler daha sonra Hadise'nin kulağına gitti. Bali, Hadise'nin arkadaşlığı asıl bu nedenle bitirdiğini savundu.

Magazin yorumcusunun en dikkat çeken iddialarından biri ise kıskançlık üzerineydi.

Bali, Seda Bakan'ın Hadise'nin taktığı bir kolyeyi birebir yaptırdığını, fiziksel olarak da onu kıskandığını ileri sürdü.

Öte yandan Bircan Bali'nin bu iddialarına ilişkin ne Seda Bakan ne de Hadise cephesinden herhangi bir doğrulama ya da yalanlama gelmiş değil.

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Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu
Magazin Editörü
İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. Üniversite hayatım boyunca hem öğretmenlik yaptım hem de çeşitli fuarlarda çevirmenlik deneyimi kazandım. 2023 senesinden beri Onedio'da magazin ve TV kategorisinde içerik üretiyorum ve burada gündemdeki önemli gelişmelerden eğlenceli olaylara kadar geniş bir yelpazede içerik oluşturuyorum.
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