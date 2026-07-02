Hadise ve Seda Bakan'ın Küslük Nedeni Belli Oldu! Dostluklarını Bitiren Krizin Perde Arkası Ortaya Çıktı

Birlikte katıldıkları davetler, sosyal medya paylaşımları ve birbirlerine yaptıkları övgü dolu yorumlarla magazin dünyasının en dikkat çeken arkadaşlıklarından birini kurdular.

Hadise'nin oyunculuk kariyerine adım atacağını açıklamasının ardından projede partner olarak Seda Bakan'ın yer alacağı duyurulunca ikili arasındaki samimiyet daha da görünür hale geldi. Çekimlerden sık sık eğlenceli kareler paylaşan ikili, röportajlarında da birbirlerinden övgüyle söz ediyor, sette çok iyi anlaştıklarını dile getiriyordu. Dizinin galasında aynı renk tonlarında kombinler tercih edip el ele poz vermeleri ise dikkat çekmişti.

İkilinin dostluğundaki kırılma noktası ise Esas Oğlan dizisinin yayınlanmasının ardından yaşandı.

Hadise'nin ilk oyunculuk deneyimi olan dizi sosyal medyada yoğun şekilde eleştirilirken özellikle oyunculuk performansı çok konuşuldu. Tam da bu dönemde Seda Bakan'ın, Hadise'nin oyunculuğunu eleştiren bir sosyal medya paylaşımını beğenmesi magazin gündemine bomba gibi düştü.

Her ne kadar bu beğeninin bilinçli mi yoksa yanlışlıkla mı yapıldığı netlik kazanmasa da, kulislere göre Hadise bu hareketi yakın arkadaşından gelen büyük bir hayal kırıklığı olarak değerlendirdi.

Ardından yaşanan gelişmeler de iddiaları güçlendirdi. Hadise'nin sosyal medya hesabındaki Seda Bakan'la olan fotoğraflarını kaldırması, ortak arkadaş gruplarından çıkması ve kardeşi Derya Açıkgöz'ün Seda Bakan'ı takipten çıkması 'küslük kesinleşti' yorumlarına neden oldu. Seda Bakan'ın aynı günlerde yaptığı Tolstoy paylaşımı ise magazin kulislerinde karşı tarafa gönderme olarak yorumlandı.