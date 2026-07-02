Hadise ve Seda Bakan'ın Küslük Nedeni Belli Oldu! Dostluklarını Bitiren Krizin Perde Arkası Ortaya Çıktı
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Bir dönem dostluklarıyla magazin dünyasının en çok konuşulan isimleri arasında yer alan Hadise ve Seda Bakan'ın yollarını neden ayırdığı uzun süre merak konusu olmuştu. Birlikte rol aldıkları Esas Oğlan dizisinin ardından başlayan soğukluk, sosyal medyadaki hamlelerle iyice gün yüzüne çıkarken, iki isim de aylarca konuyla ilgili sessiz kalmayı tercih etti. Seda Bakan'ın ilk kez yaptığı açıklamanın ardından Bircan Bali'nin ortaya attığı dikkat çekici iddialar, küslüğün perde arkasını yeniden gündeme taşıdı.
Kaynak: Söylemezsem Olmaz
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Seda Bakan ile Hadise uzun yıllardır birbirini tanıyan iki isim olsa da dostlukları asıl son birkaç yılda göz önünde yaşanmaya başladı.
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Aylar süren sessizliğin ardından Seda Bakan, Fatih Altaylı'nın YouTube programında ilk kez konuya açıklık getirdi.
Tam Seda Bakan'ın açıklamaları gündemdeyken magazin yorumcusu Bircan Bali, Söylemezsem Olmaz'da çok daha farklı bir tablo çizdi.
Magazin yorumcusunun en dikkat çeken iddialarından biri ise kıskançlık üzerineydi.
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İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. Üniversite hayatım boyunca hem öğretmenlik yaptım hem de çeşitli fuarlarda çevirmenlik deneyimi kazandım. 2023 senesinden beri Onedio'da magazin ve TV kategorisinde içerik üretiyorum ve burada gündemdeki önemli gelişmelerden eğlenceli olaylara kadar geniş bir yelpazede içerik oluşturuyorum.
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