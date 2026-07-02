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Deniz Akkaya'ya Polis Müdahalesi! Hakkında Yakalama Kararı Verildi, Arkadaşının Villasından Zorla Çıkarıldı

Deniz Akkaya'ya Polis Müdahalesi! Hakkında Yakalama Kararı Verildi, Arkadaşının Villasından Zorla Çıkarıldı

Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu - Magazin Editörü
02.07.2026 - 09:30
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Eski manken ve sunucu Deniz Akkaya, bu kez kariyeri ya da sosyal medya paylaşımlarıyla değil, yaşadığı sıra dışı olaylarla gündemde. Yaklaşık 30 yıllık yakın arkadaşının Kartepe'deki villasında misafir olarak kaldığı öne sürülen Akkaya hakkında, ev sahiplerini kendi evlerine almadığı iddiasıyla adli süreç başlatıldı. Karakol, adliye, karşılıklı suçlamalar ve savcılık talimatıyla gerçekleşen polis müdahalesi peş peşe yaşanırken, Deniz Akkaya'nın polis eşliğinde villadan çıkarılması magazin gündemine bomba gibi düştü.

Kaynak: Hakan Süer, Furkan Çalışkan

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Son dönemde özel hayatıyla sık sık gündeme gelen Deniz Akkaya, bu kez magazin dünyasını şaşkına çeviren bir olayla konuşuluyor.

Son dönemde özel hayatıyla sık sık gündeme gelen Deniz Akkaya, bu kez magazin dünyasını şaşkına çeviren bir olayla konuşuluyor.

İddiaya göre İstanbul'daki evinden ayrılan Akkaya, yaklaşık 20 gün önce zor bir süreçten geçtiğini belirterek 30 yıllık yakın arkadaşı Mustafa Kürşat Akcebe'den yardım istedi. Bunun üzerine Akcebe, Kocaeli'nin Kartepe ilçesi Maşukiye Mahallesi'ndeki villasının kapılarını arkadaşına açtı ve Deniz Akkaya bir süre burada misafir olarak kalmaya başladı. Ancak ilk başta yalnızca geçici bir konaklama olarak görülen bu süreç, kısa süre içinde tarafları mahkemelik edecek büyük bir krize dönüştü.

İddialara göre Akkaya'nın villaya yerleşmesinin ardından evde zaman zaman gerginlikler yaşandı.

İddialara göre Akkaya'nın villaya yerleşmesinin ardından evde zaman zaman gerginlikler yaşandı.

Olayların fitili ise 30 Haziran akşamı ateşlendi. Henüz nedeni açıklanmayan tartışmanın büyümesiyle Deniz Akkaya'nın ev sahibi Mustafa Kürşat Akcebe'ye fiziksel müdahalede bulunduğu ve evde taşkınlık çıkardığı öne sürüldü. İhbar üzerine adrese polis ekipleri gelirken Akkaya ifade vermek üzere karakola götürüldü. İşlemlerinin ardından serbest bırakılan ünlü isim, bu kez adliyeye giderek farklı bir iddiada bulundu. Akkaya, villayı kiraladığını öne sürerken ev sahibinin yasaklı madde kullandığını ve taşkınlık çıkardığını iddia ederek hakkında uzaklaştırma kararı aldırdı. Buna karşılık Akcebe ise tüm suçlamaları reddetti; herhangi bir kira sözleşmesi bulunmadığını, Deniz Akkaya'nın yalnızca misafir olduğunu ve kendisini kendi evine sokmadığını savundu.

Asıl kriz ise karakoldan çıktıktan sonra yaşandı. İddiaya göre Deniz Akkaya, adliyeden ev sahiplerinden önce ayrılarak yeniden Kartepe'deki villaya gitti ve kapıyı içeriden kilitledi.

Furkan Çalışkan'ın haberine göre, eve gelen mülk sahipleri ise kendi evlerine giremediklerini belirterek yeniden polis çağırdı. Bunun üzerine Cumhuriyet Başsavcılığı devreye girerek olayla ilgili 'konut dokunulmazlığının ihlali' suçundan yakalama ve tahliye talimatı verdi. Savcılık kararının ardından polis ekipleri villaya girerek Deniz Akkaya'yı polis nezaretinde evden çıkardı ve yeniden karakola götürdü. Böylece gün içinde ikinci kez polisle karşı karşıya kalan Akkaya hakkında adli süreç de resmen başlamış oldu.

Tahliye işleminin ardından evine yeniden giren Mustafa Kürşat Akcebe, yaşananların kendisini derinden üzdüğünü söyledi. Yaklaşık 30 yıllık arkadaşına yalnızca zor durumda olduğu için kapısını açtığını belirten Akcebe, yaşananların bu noktaya gelmesini istemediğini ifade etti. 'Birazdan evime, çocuklarıma kavuşacağım. Bunu söylerken bile çok üzülüyorum.' diyen Akcebe, Deniz Akkaya'nın adliyeden önce çıkarak eve yeniden girdiğini ve kendilerini içeri almadığını öne sürdü. Deniz Akkaya cephesinden ise olayla ilgili hukuki sürecin devam ettiği belirtilirken, soruşturmanın nasıl sonuçlanacağı merak konusu olmaya devam ediyor.

Hakan Süer'in haberine göre, ev sahibinin Deniz Akkaya ile yaptığı konuşma kameralara böyle yansıdı.

'Tehditlerinden dolayı evime giremiyorum' şeklinde konuşan ev sahibi, Deniz Akkaya'nın evinden bir an önce çıkmasını istedi. Kameralara konuşan ev sahibi 'Benim sokaktan bulduğum dört ayaklı çocuklarımı öldürmekle tehdit etti. Heryere zehir atabilir, her şeyi bekleyebilirler bu insandan.' ifadelerini kullandı.

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Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu
Magazin Editörü
İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. Üniversite hayatım boyunca hem öğretmenlik yaptım hem de çeşitli fuarlarda çevirmenlik deneyimi kazandım. 2023 senesinden beri Onedio'da magazin ve TV kategorisinde içerik üretiyorum ve burada gündemdeki önemli gelişmelerden eğlenceli olaylara kadar geniş bir yelpazede içerik oluşturuyorum.
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