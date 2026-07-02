Deniz Akkaya'ya Polis Müdahalesi! Hakkında Yakalama Kararı Verildi, Arkadaşının Villasından Zorla Çıkarıldı

Furkan Çalışkan'ın haberine göre, eve gelen mülk sahipleri ise kendi evlerine giremediklerini belirterek yeniden polis çağırdı. Bunun üzerine Cumhuriyet Başsavcılığı devreye girerek olayla ilgili 'konut dokunulmazlığının ihlali' suçundan yakalama ve tahliye talimatı verdi. Savcılık kararının ardından polis ekipleri villaya girerek Deniz Akkaya'yı polis nezaretinde evden çıkardı ve yeniden karakola götürdü. Böylece gün içinde ikinci kez polisle karşı karşıya kalan Akkaya hakkında adli süreç de resmen başlamış oldu.

Tahliye işleminin ardından evine yeniden giren Mustafa Kürşat Akcebe, yaşananların kendisini derinden üzdüğünü söyledi. Yaklaşık 30 yıllık arkadaşına yalnızca zor durumda olduğu için kapısını açtığını belirten Akcebe, yaşananların bu noktaya gelmesini istemediğini ifade etti. 'Birazdan evime, çocuklarıma kavuşacağım. Bunu söylerken bile çok üzülüyorum.' diyen Akcebe, Deniz Akkaya'nın adliyeden önce çıkarak eve yeniden girdiğini ve kendilerini içeri almadığını öne sürdü. Deniz Akkaya cephesinden ise olayla ilgili hukuki sürecin devam ettiği belirtilirken, soruşturmanın nasıl sonuçlanacağı merak konusu olmaya devam ediyor.