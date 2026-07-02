Deniz Akkaya'ya Polis Müdahalesi! Hakkında Yakalama Kararı Verildi, Arkadaşının Villasından Zorla Çıkarıldı
Onedio’yu Google’da tercih edilen kaynak olarak ekleyin
Eski manken ve sunucu Deniz Akkaya, bu kez kariyeri ya da sosyal medya paylaşımlarıyla değil, yaşadığı sıra dışı olaylarla gündemde. Yaklaşık 30 yıllık yakın arkadaşının Kartepe'deki villasında misafir olarak kaldığı öne sürülen Akkaya hakkında, ev sahiplerini kendi evlerine almadığı iddiasıyla adli süreç başlatıldı. Karakol, adliye, karşılıklı suçlamalar ve savcılık talimatıyla gerçekleşen polis müdahalesi peş peşe yaşanırken, Deniz Akkaya'nın polis eşliğinde villadan çıkarılması magazin gündemine bomba gibi düştü.
Kaynak: Hakan Süer, Furkan Çalışkan
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Son dönemde özel hayatıyla sık sık gündeme gelen Deniz Akkaya, bu kez magazin dünyasını şaşkına çeviren bir olayla konuşuluyor.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
İddialara göre Akkaya'nın villaya yerleşmesinin ardından evde zaman zaman gerginlikler yaşandı.
Asıl kriz ise karakoldan çıktıktan sonra yaşandı. İddiaya göre Deniz Akkaya, adliyeden ev sahiplerinden önce ayrılarak yeniden Kartepe'deki villaya gitti ve kapıyı içeriden kilitledi.
Hakan Süer'in haberine göre, ev sahibinin Deniz Akkaya ile yaptığı konuşma kameralara böyle yansıdı.
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. Üniversite hayatım boyunca hem öğretmenlik yaptım hem de çeşitli fuarlarda çevirmenlik deneyimi kazandım. 2023 senesinden beri Onedio'da magazin ve TV kategorisinde içerik üretiyorum ve burada gündemdeki önemli gelişmelerden eğlenceli olaylara kadar geniş bir yelpazede içerik oluşturuyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın