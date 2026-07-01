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Deniz Baysal ve Barış Yurtçu Hakkındaki Boşanma İddialarının Ardından Gelen Paylaşım Kafa Karıştırdı!

Deniz Baysal ve Barış Yurtçu Hakkındaki Boşanma İddialarının Ardından Gelen Paylaşım Kafa Karıştırdı!

Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu - Magazin Editörü
01.07.2026 - 16:31
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Magazin dünyasının örnek gösterilen çiftlerinden Deniz Baysal ve Barış Yurtçu, son günlerde haklarında çıkan ayrılık iddialarıyla gündemden düşmüyor. Yoğun iş temposu nedeniyle evliliklerinde kriz yaşadıkları öne sürülen çift, henüz iddialara ilişkin bir açıklama yapmazken, Kolpa'nın solisti Barış Yurtçu'nun sosyal medya hesabından yaptığı dikkat çeken paylaşım söylentileri yeniden alevlendirdi. 'Benim sevilmemekle ilgili bir derdim yok... Sevildiğini sanmak o fena işte!' sözleri kısa sürede gündem olurken, paylaşımın Deniz Baysal'a gönderme olup olmadığı merak konusu oldu. Peki çift gerçekten ayrılıyor mu? Gelin, hem Deniz Baysal'ın kariyerine ve evliliğine hem de gündem yaratan paylaşımın perde arkasına birlikte bakalım.

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Deniz Baysal, son yılların en başarılı kadın oyuncuları arasında gösterilen isimlerden biri.

Deniz Baysal, son yılların en başarılı kadın oyuncuları arasında gösterilen isimlerden biri.

İzmir'de dünyaya gelen oyuncu, oyunculuk eğitimini aldıktan sonra kısa sürede televizyon dünyasına adım attı. Kariyerinin ilk dönemlerinde çeşitli dizilerde rol alsa da geniş kitlelerin dikkatini Kaçak Gelinler dizisindeki Kainat karakteriyle çekti.

Asıl büyük çıkışını ise Fazilet Hanım ve Kızları dizisinde canlandırdığı Hazan Çamkıran karakteriyle yaptı. Güçlü oyunculuğuyla adından söz ettiren Baysal, ardından Söz dizisinde Savcı Derya Dumansız rolüyle aksiyon türündeki başarısını kanıtlarken, Teşkilat dizisindeki MİT ajanı Zehra Balaban karakteriyle kariyerinin en çok konuşulan performanslarından birine imza attı. Son olarak ise Taşacak Bu Deniz dizisinde Esme karakteriyle izleyici karşısına çıkmaya devam ediyor.

Başarılı oyuncunun özel hayatı da uzun yıllardır magazin gündeminin ilgi odağında. Deniz Baysal, 2019 yılında Kolpa grubunun solisti Barış Yurtçu ile dünyaevine girdi. Çiftin aşk hikayesi ise oldukça romantik bir tesadüfle başladı. Baysal'ın Kolpa'nın bir müzik klibinde rol almasıyla tanışan ikili, kısa sürede yakınlaşarak ilişkiye başladı. Yaklaşık iki yıl süren birlikteliklerini evlilikle taçlandıran çift, uzun yıllar magazin dünyasının örnek gösterilen evliliklerinden biri olarak anıldı.

Son haftalarda Deniz Baysal ve Barış Yurtçu cephesinde ayrılık iddiaları gündemden düşmüyor.

Magazin kulislerinde konuşulan iddialara göre çiftin yoğun iş temposu nedeniyle bir süredir birlikte yeterince vakit geçiremediği öne sürülüyor. Özellikle Deniz Baysal'ın devam eden dizi çekimleri nedeniyle oldukça yoğun bir çalışma temposunda olması, evliliklerinde kriz yaşandığı yönündeki söylentileri beraberinde getirdi.

İddiaları güçlendiren gelişmelerden biri de bayram döneminde yaşandı. Deniz Baysal'ın ailesiyle yaptığı bayram paylaşımında eşi Barış Yurtçu'nun yer almaması ve oyuncunun bayram kahvaltısına tek başına katılması sosyal medyada 'ayrılık' yorumlarının artmasına neden oldu.

Tam da bu söylentilerin konuşulduğu günlerde Barış Yurtçu'nun sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım ise magazin gündemine damga vurdu. Ünlü müzisyen,

'Benim sevilmemekle ilgili bir derdim yok... Sevildiğini sanmak o fena işte.'

ifadelerini paylaşınca takipçileri bu sözleri doğrudan Deniz Baysal'a gönderme olarak yorumladı.

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Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu
Magazin Editörü
İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. Üniversite hayatım boyunca hem öğretmenlik yaptım hem de çeşitli fuarlarda çevirmenlik deneyimi kazandım. 2023 senesinden beri Onedio'da magazin ve TV kategorisinde içerik üretiyorum ve burada gündemdeki önemli gelişmelerden eğlenceli olaylara kadar geniş bir yelpazede içerik oluşturuyorum.
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