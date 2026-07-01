Deniz Baysal ve Barış Yurtçu Hakkındaki Boşanma İddialarının Ardından Gelen Paylaşım Kafa Karıştırdı!
Magazin dünyasının örnek gösterilen çiftlerinden Deniz Baysal ve Barış Yurtçu, son günlerde haklarında çıkan ayrılık iddialarıyla gündemden düşmüyor. Yoğun iş temposu nedeniyle evliliklerinde kriz yaşadıkları öne sürülen çift, henüz iddialara ilişkin bir açıklama yapmazken, Kolpa'nın solisti Barış Yurtçu'nun sosyal medya hesabından yaptığı dikkat çeken paylaşım söylentileri yeniden alevlendirdi. 'Benim sevilmemekle ilgili bir derdim yok... Sevildiğini sanmak o fena işte!' sözleri kısa sürede gündem olurken, paylaşımın Deniz Baysal'a gönderme olup olmadığı merak konusu oldu. Peki çift gerçekten ayrılıyor mu? Gelin, hem Deniz Baysal'ın kariyerine ve evliliğine hem de gündem yaratan paylaşımın perde arkasına birlikte bakalım.
Deniz Baysal, son yılların en başarılı kadın oyuncuları arasında gösterilen isimlerden biri.
Son haftalarda Deniz Baysal ve Barış Yurtçu cephesinde ayrılık iddiaları gündemden düşmüyor.
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