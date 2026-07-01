Deniz Baysal ve Barış Yurtçu Hakkındaki Boşanma İddialarının Ardından Gelen Paylaşım Kafa Karıştırdı!

İzmir'de dünyaya gelen oyuncu, oyunculuk eğitimini aldıktan sonra kısa sürede televizyon dünyasına adım attı. Kariyerinin ilk dönemlerinde çeşitli dizilerde rol alsa da geniş kitlelerin dikkatini Kaçak Gelinler dizisindeki Kainat karakteriyle çekti.

Asıl büyük çıkışını ise Fazilet Hanım ve Kızları dizisinde canlandırdığı Hazan Çamkıran karakteriyle yaptı. Güçlü oyunculuğuyla adından söz ettiren Baysal, ardından Söz dizisinde Savcı Derya Dumansız rolüyle aksiyon türündeki başarısını kanıtlarken, Teşkilat dizisindeki MİT ajanı Zehra Balaban karakteriyle kariyerinin en çok konuşulan performanslarından birine imza attı. Son olarak ise Taşacak Bu Deniz dizisinde Esme karakteriyle izleyici karşısına çıkmaya devam ediyor.

Başarılı oyuncunun özel hayatı da uzun yıllardır magazin gündeminin ilgi odağında. Deniz Baysal, 2019 yılında Kolpa grubunun solisti Barış Yurtçu ile dünyaevine girdi. Çiftin aşk hikayesi ise oldukça romantik bir tesadüfle başladı. Baysal'ın Kolpa'nın bir müzik klibinde rol almasıyla tanışan ikili, kısa sürede yakınlaşarak ilişkiye başladı. Yaklaşık iki yıl süren birlikteliklerini evlilikle taçlandıran çift, uzun yıllar magazin dünyasının örnek gösterilen evliliklerinden biri olarak anıldı.