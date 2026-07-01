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Devrim Özkan Rol Arkadaşı Deniz Can Aktaş'la Çıkan Aşk İddiaları Hakkında İlk Kez Konuştu!

Devrim Özkan Rol Arkadaşı Deniz Can Aktaş'la Çıkan Aşk İddiaları Hakkında İlk Kez Konuştu!

Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu - Magazin Editörü
01.07.2026 - 14:28
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Aylarca haklarında çıkan aşk iddialarıyla gündeme gelen Devrim Özkan ve Deniz Can Aktaş, Amerika tatilinde el ele görüntülenerek magazin dünyasının en çok konuşulan çiftlerinden biri oldu. Yeraltı dizisinin setinde başlayan yakınlıklarını gözlerden uzak yaşamayı tercih eden ikili, döndükleri tatilin ardından bu kez Devrim Özkan'ın yaptığı açıklamayla gündemde. Yeni filmi için kameraların karşısına geçen oyuncu, özel hayatına ilişkin sorular karşısında dikkat çeken ifadeler kullandı. İşte çok konuşulan aşkın perde arkası ve Devrim Özkan'ın ilk açıklaması...

Kaynak: Okan Mermer

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Deniz Can Aktaş ve Devrim Özkan, son dönemin en çok konuşulan ekran çiftlerinden biri haline geldi.

Deniz Can Aktaş ve Devrim Özkan, son dönemin en çok konuşulan ekran çiftlerinden biri haline geldi.

İkili, NOW TV'de yayınlanan Yeraltı dizisinde hayat verdikleri Halide Ceylan ve Haydar Ali karakterleriyle daha ilk bölümlerden itibaren izleyicinin beğenisini kazanırken, kamera önündeki uyumları kısa sürede magazin kulislerine de yansıdı. Sette birbirlerine oldukça yakın oldukları konuşulan ikili, aylar boyunca haklarında çıkan aşk iddiaları karşısında sessiz kalmayı tercih etti.

Dizinin sezon arasına girmesinin ardından birlikte Amerika'ya gitmeleri ise söylentileri iyice güçlendirdi. Önce Los Angeles'ta bir eğlence mekanında birlikte dans ederken görüntülenen çift, ardından New York'un Brooklyn semtinde objektiflere bu kez çok daha net şekilde yakalandı. Market çıkışında el ele yürüyen ikilinin oldukça rahat tavırları dikkat çekerken, Deniz Can Aktaş'ın elindeki çiçekler de sosyal medyada romantik bir detay olarak yorumlandı. Paylaşılan karelerin ardından uzun süredir konuşulan 'set aşkı' iddiaları adeta resmiyet kazanmış oldu.

Özellikle sosyal medyada hayranları, Yeraltı dizisindeki partnerliğin gerçek hayata taşınmasını büyük bir heyecanla karşıladı. Daha önce özel hayatlarını gözlerden uzak yaşamayı tercih eden iki oyuncu, bu görüntülerle birlikte magazin gündeminin en çok konuşulan çiftlerinden biri haline geldi.

Amerika tatilinin ardından Türkiye'ye dönen Devrim Özkan, vakit kaybetmeden yeni sinema filmi Aşk Tesadüfleri Sever'in hazırlıklarına başladı.

Oyuncu, filmin okuma provası öncesinde basın mensuplarının karşısına çıktı. Ancak gazetecilerin gündeminde yeni projesinden çok Deniz Can Aktaş'la yaşadığı ilişki vardı.

Muhabirlerin 'Deniz Can Aktaş'la ilişkiniz hayırlı olsun diyelim. Ne zaman başladı?' sorusu karşısında gülümseyen Devrim Özkan, aşk iddialarını ne doğruladı ne de yalanladı. Bunun yerine konuşmanın odağını yeni filmi üzerine çekmek istediğini belirtti.

Ünlü oyuncu, 'Film için buradayız. Şu an okuma provasına gireceğiz. Gerçekten film için buradayım.' sözleriyle basın mensuplarına teşekkür etti. Ardından yaşanan yoğun ilgiden dolayı zorlandığını ifade eden Özkan, 'Ama şu an çok ayıp oluyor. Masa falan da geliyor üzerime. Özür diliyorum.' diyerek röportajı nazikçe sonlandırdı.

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Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu
Magazin Editörü
İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. Üniversite hayatım boyunca hem öğretmenlik yaptım hem de çeşitli fuarlarda çevirmenlik deneyimi kazandım. 2023 senesinden beri Onedio'da magazin ve TV kategorisinde içerik üretiyorum ve burada gündemdeki önemli gelişmelerden eğlenceli olaylara kadar geniş bir yelpazede içerik oluşturuyorum.
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