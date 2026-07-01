Devrim Özkan Rol Arkadaşı Deniz Can Aktaş'la Çıkan Aşk İddiaları Hakkında İlk Kez Konuştu!
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Aylarca haklarında çıkan aşk iddialarıyla gündeme gelen Devrim Özkan ve Deniz Can Aktaş, Amerika tatilinde el ele görüntülenerek magazin dünyasının en çok konuşulan çiftlerinden biri oldu. Yeraltı dizisinin setinde başlayan yakınlıklarını gözlerden uzak yaşamayı tercih eden ikili, döndükleri tatilin ardından bu kez Devrim Özkan'ın yaptığı açıklamayla gündemde. Yeni filmi için kameraların karşısına geçen oyuncu, özel hayatına ilişkin sorular karşısında dikkat çeken ifadeler kullandı. İşte çok konuşulan aşkın perde arkası ve Devrim Özkan'ın ilk açıklaması...
Kaynak: Okan Mermer
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Deniz Can Aktaş ve Devrim Özkan, son dönemin en çok konuşulan ekran çiftlerinden biri haline geldi.
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Amerika tatilinin ardından Türkiye'ye dönen Devrim Özkan, vakit kaybetmeden yeni sinema filmi Aşk Tesadüfleri Sever'in hazırlıklarına başladı.
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İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. Üniversite hayatım boyunca hem öğretmenlik yaptım hem de çeşitli fuarlarda çevirmenlik deneyimi kazandım. 2023 senesinden beri Onedio'da magazin ve TV kategorisinde içerik üretiyorum ve burada gündemdeki önemli gelişmelerden eğlenceli olaylara kadar geniş bir yelpazede içerik oluşturuyorum.
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