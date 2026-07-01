Devrim Özkan Rol Arkadaşı Deniz Can Aktaş'la Çıkan Aşk İddiaları Hakkında İlk Kez Konuştu!

İkili, NOW TV'de yayınlanan Yeraltı dizisinde hayat verdikleri Halide Ceylan ve Haydar Ali karakterleriyle daha ilk bölümlerden itibaren izleyicinin beğenisini kazanırken, kamera önündeki uyumları kısa sürede magazin kulislerine de yansıdı. Sette birbirlerine oldukça yakın oldukları konuşulan ikili, aylar boyunca haklarında çıkan aşk iddiaları karşısında sessiz kalmayı tercih etti.

Dizinin sezon arasına girmesinin ardından birlikte Amerika'ya gitmeleri ise söylentileri iyice güçlendirdi. Önce Los Angeles'ta bir eğlence mekanında birlikte dans ederken görüntülenen çift, ardından New York'un Brooklyn semtinde objektiflere bu kez çok daha net şekilde yakalandı. Market çıkışında el ele yürüyen ikilinin oldukça rahat tavırları dikkat çekerken, Deniz Can Aktaş'ın elindeki çiçekler de sosyal medyada romantik bir detay olarak yorumlandı. Paylaşılan karelerin ardından uzun süredir konuşulan 'set aşkı' iddiaları adeta resmiyet kazanmış oldu.

Özellikle sosyal medyada hayranları, Yeraltı dizisindeki partnerliğin gerçek hayata taşınmasını büyük bir heyecanla karşıladı. Daha önce özel hayatlarını gözlerden uzak yaşamayı tercih eden iki oyuncu, bu görüntülerle birlikte magazin gündeminin en çok konuşulan çiftlerinden biri haline geldi.