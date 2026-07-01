Elliot Page'in Son Hali Gündem Oldu! Cinsiyet Geçişi Sonrası Kaslı Fiziği Dikkat Çekti

Kariyerindeki asıl çıkışı 2005 yapımı Hard Candy filmiyle yakalayan oyuncu, sergilediği performansla eleştirmenlerden tam not aldı. Asıl dünya çapındaki şöhret ise 2007 yılında vizyona giren Juno filmiyle geldi. Plansız hamile kalan asi genç Juno MacGuff karakterine hayat veren Page, henüz 20 yaşındayken Oscar, BAFTA, Altın Küre ve Screen Actors Guild (SAG) ödüllerine aday gösterildi.

Başarısını bununla da sınırlamayan oyuncu, Christopher Nolan'ın kült bilimkurgu filmi Inception'da Leonardo DiCaprio'yla kamera karşısına geçerek Ariadne karakterini canlandırdı. Ardından X-Men serisinde Kitty Pryde rolüyle milyonlarca süper kahraman hayranının karşısına çıktı. Son yıllarda ise Netflix'in fenomen dizisi The Umbrella Academy'de başrollerden biri olarak geniş bir hayran kitlesi edindi. Yıllar içinde bağımsız sinemanın en güçlü isimlerinden biri haline gelen Elliot Page, yalnızca oyunculuğuyla değil, duruşuyla da Hollywood'un en çok konuşulan isimlerinden biri oldu.

Geçirdiği göğüs aldırma (mastektomi) operasyonunu 'hayat kurtaran bir deneyim' olarak tanımlayan Page, bu ameliyat sayesinde ilk kez kendi bedeninde gerçekten huzurlu hissettiğini anlattı.

2021 yılında Time dergisinin kapağına çıkan ilk açık kimlikli trans erkek olarak tarihe geçen Elliot Page, geçiş sürecini yıllar sonra yayımladığı otobiyografik kitabı Pageboy'da da tüm açıklığıyla anlattı. Kitapta çocukluk yıllarından Hollywood'da yaşadığı baskılara, kimlik arayışından özel hayatına kadar pek çok bilinmeyen detaya yer verdi.

Geçiş süreci oyuncunun kariyerine de yansıdı. Başrolünde yer aldığı The Umbrella Academy dizisinin yapımcıları, gerçek hayattaki değişime destek vererek dizideki Vanya Hargreeves karakterini üçüncü sezonda Viktor Hargreeves olarak yeniden yazdı. Böylece Elliot Page'in gerçek yaşamındaki dönüşüm, dizinin hikayesine de doğal bir şekilde dahil edildi.