Elliot Page'in Son Hali Gündem Oldu! Cinsiyet Geçişi Sonrası Kaslı Fiziği Dikkat Çekti
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Bir dönemin en başarılı genç oyuncuları arasında gösterilen Elliot Page, kariyerindeki unutulmaz rolleri kadar özel hayatıyla da dünya gündemine damga vurdu. Juno, Inception, X-Men ve The Umbrella Academy gibi yapımlarla milyonların tanıdığı oyuncu, 2020 yılında cinsiyet geçiş sürecini kamuoyuyla paylaşarak yeni bir sayfa açmıştı. Son olarak boksa başladığını duyuran ve kaslı yeni fiziğiyle dikkat çeken Elliot Page'in son hali sosyal medyada büyük ilgi gördü.
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Henüz çocuk yaşlarda oyunculuğa adım atan Elliot Page, kısa sürede Hollywood'un en dikkat çeken yeteneklerinden biri olmayı başardı.
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Cinsiyet geçiş sürecinin ardından sağlıklı yaşam ve spor rutinini hayatının merkezine koyan Elliot Page, son dönemde boks tutkusuyla gündemde.
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İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. Üniversite hayatım boyunca hem öğretmenlik yaptım hem de çeşitli fuarlarda çevirmenlik deneyimi kazandım. 2023 senesinden beri Onedio'da magazin ve TV kategorisinde içerik üretiyorum ve burada gündemdeki önemli gelişmelerden eğlenceli olaylara kadar geniş bir yelpazede içerik oluşturuyorum.
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