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Elliot Page'in Son Hali Gündem Oldu! Cinsiyet Geçişi Sonrası Kaslı Fiziği Dikkat Çekti

Elliot Page'in Son Hali Gündem Oldu! Cinsiyet Geçişi Sonrası Kaslı Fiziği Dikkat Çekti

Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu - Magazin Editörü
01.07.2026 - 13:57
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Bir dönemin en başarılı genç oyuncuları arasında gösterilen Elliot Page, kariyerindeki unutulmaz rolleri kadar özel hayatıyla da dünya gündemine damga vurdu. Juno, Inception, X-Men ve The Umbrella Academy gibi yapımlarla milyonların tanıdığı oyuncu, 2020 yılında cinsiyet geçiş sürecini kamuoyuyla paylaşarak yeni bir sayfa açmıştı. Son olarak boksa başladığını duyuran ve kaslı yeni fiziğiyle dikkat çeken Elliot Page'in son hali sosyal medyada büyük ilgi gördü.

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Henüz çocuk yaşlarda oyunculuğa adım atan Elliot Page, kısa sürede Hollywood'un en dikkat çeken yeteneklerinden biri olmayı başardı.

Henüz çocuk yaşlarda oyunculuğa adım atan Elliot Page, kısa sürede Hollywood'un en dikkat çeken yeteneklerinden biri olmayı başardı.

Kariyerindeki asıl çıkışı 2005 yapımı Hard Candy filmiyle yakalayan oyuncu, sergilediği performansla eleştirmenlerden tam not aldı. Asıl dünya çapındaki şöhret ise 2007 yılında vizyona giren Juno filmiyle geldi. Plansız hamile kalan asi genç Juno MacGuff karakterine hayat veren Page, henüz 20 yaşındayken Oscar, BAFTA, Altın Küre ve Screen Actors Guild (SAG) ödüllerine aday gösterildi.

Başarısını bununla da sınırlamayan oyuncu, Christopher Nolan'ın kült bilimkurgu filmi Inception'da Leonardo DiCaprio'yla kamera karşısına geçerek Ariadne karakterini canlandırdı. Ardından X-Men serisinde Kitty Pryde rolüyle milyonlarca süper kahraman hayranının karşısına çıktı. Son yıllarda ise Netflix'in fenomen dizisi The Umbrella Academy'de başrollerden biri olarak geniş bir hayran kitlesi edindi. Yıllar içinde bağımsız sinemanın en güçlü isimlerinden biri haline gelen Elliot Page, yalnızca oyunculuğuyla değil, duruşuyla da Hollywood'un en çok konuşulan isimlerinden biri oldu.

Geçirdiği göğüs aldırma (mastektomi) operasyonunu 'hayat kurtaran bir deneyim' olarak tanımlayan Page, bu ameliyat sayesinde ilk kez kendi bedeninde gerçekten huzurlu hissettiğini anlattı.

2021 yılında Time dergisinin kapağına çıkan ilk açık kimlikli trans erkek olarak tarihe geçen Elliot Page, geçiş sürecini yıllar sonra yayımladığı otobiyografik kitabı Pageboy'da da tüm açıklığıyla anlattı. Kitapta çocukluk yıllarından Hollywood'da yaşadığı baskılara, kimlik arayışından özel hayatına kadar pek çok bilinmeyen detaya yer verdi.

Geçiş süreci oyuncunun kariyerine de yansıdı. Başrolünde yer aldığı The Umbrella Academy dizisinin yapımcıları, gerçek hayattaki değişime destek vererek dizideki Vanya Hargreeves karakterini üçüncü sezonda Viktor Hargreeves olarak yeniden yazdı. Böylece Elliot Page'in gerçek yaşamındaki dönüşüm, dizinin hikayesine de doğal bir şekilde dahil edildi.

Cinsiyet geçiş sürecinin ardından sağlıklı yaşam ve spor rutinini hayatının merkezine koyan Elliot Page, son dönemde boks tutkusuyla gündemde.

Cinsiyet geçiş sürecinin ardından sağlıklı yaşam ve spor rutinini hayatının merkezine koyan Elliot Page, son dönemde boks tutkusuyla gündemde.

New York'ta boks antrenörü Nolan Hanson eşliğinde yoğun şekilde çalışan oyuncu, sosyal medya hesabından ringde çekilen antrenman görüntülerini ve yeni fiziğini paylaştı.

39 yaşındaki oyuncunun belirgin karın kasları, omuz yapısı ve atletik görünümü kısa sürede sosyal medyada büyük ilgi gördü. Hayranları, yıllar içindeki fiziksel değişimini 'inanılmaz bir dönüşüm' olarak yorumlarken, Page de boksun kendisi için yalnızca bir spor olmadığını söyledi.

Oyuncu yaptığı açıklamada, boksun stresini atmasına yardımcı olduğunu, zihinsel olarak güçlenmesini sağladığını ve artık günlük yaşamının vazgeçilmez bir parçası haline geldiğini ifade etti. Düzenli ağırlık çalışmaları ve boks antrenmanlarıyla geçirdiği fiziksel dönüşüm ise takipçilerinden binlerce beğeni ve destek mesajı aldı.

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Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu
Magazin Editörü
İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. Üniversite hayatım boyunca hem öğretmenlik yaptım hem de çeşitli fuarlarda çevirmenlik deneyimi kazandım. 2023 senesinden beri Onedio'da magazin ve TV kategorisinde içerik üretiyorum ve burada gündemdeki önemli gelişmelerden eğlenceli olaylara kadar geniş bir yelpazede içerik oluşturuyorum.
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