Halka'nın Samara'sı Daveigh Chase'in Ölüm Nedeni Belli Oldu: Son Hali Görenleri Yıktı!

Filmde televizyon ekranından sürünerek çıkan, uzun siyah saçlarıyla milyonlarca izleyicinin kabusu haline gelen Samara Morgan karakteri ise korku sinemasının en unutulmaz figürleri arasına adını yazdırdı. Bu ikonik karaktere hayat veren isim ise henüz çocuk yaşta olmasına rağmen oyunculuğuyla büyük ses getiren Daveigh Chase'ti.

24 Temmuz 1990 doğumlu Amerikalı oyuncu, kariyerine reklam filmleri ve seslendirme çalışmalarıyla başladı. Küçük yaşta keşfedilen Chase, kısa sürede Hollywood'un en dikkat çeken çocuk oyuncularından biri haline geldi. Oyunculuğunun yanı sıra güçlü sesi sayesinde birçok animasyon projesinde de yer aldı.

Daveigh Chase'in kariyerindeki en büyük çıkış noktası ise 2002 yılı oldu. Aynı yıl hem korku tarihine geçen The Ring filminde Samara Morgan karakterini canlandırdı hem de Disney'in kült animasyonu Lilo & Stitch'te Lilo Pelekai'yi seslendirdi. Bir tarafta milyonlarca kişiyi korkutan bir hayalet, diğer tarafta Disney'in en sevilen küçük kahramanlarından biri... Aynı yıl içinde birbirinden tamamen farklı iki karaktere hayat vermesi Hollywood'da büyük takdir topladı.

Başarılı oyuncu daha sonra Donnie Darko, S. Darko, Big Love, CSI, Charmed ve Without a Trace gibi yapımlarda da rol aldı. Özellikle HBO dizisi Big Love'daki Rhonda Volmer performansı kariyerinin önemli işlerinden biri olarak gösterildi. Ancak tüm bu başarılarına rağmen Daveigh Chase'in yıldızı beklenmedik şekilde sönmeye başladı.