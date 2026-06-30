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Halka'nın Samara'sı Daveigh Chase'in Ölüm Nedeni Belli Oldu: Son Hali Görenleri Yıktı!

Halka'nın Samara'sı Daveigh Chase'in Ölüm Nedeni Belli Oldu: Son Hali Görenleri Yıktı!

Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu - Magazin Editörü
30.06.2026 - 14:16
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2000'li yıllara damga vuran The Ring (Halka) filminde canlandırdığı Samara Morgan karakteriyle milyonlarca kişiyi korkutan Daveigh Chase'ten gelen acı haber sevenlerini yasa boğmuştu. Henüz 35 yaşında hayatını kaybeden eski çocuk yıldızın ölüm nedeni resmi raporla netlik kazanırken, ölümünden önce çekilen son görüntüleri de ortaya çıktı. Bir dönem Hollywood'un en parlak isimlerinden biri olan Chase'in yaşadığı dramatik değişim ve trajik sonu, sosyal medyada büyük yankı uyandırdı.

Kaynak: BBC

Kaynak: https://www.bbc.com/news/articles/cx2...

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Film

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2000'li yılların başına damga vuran korku filmleri denildiğinde akla gelen ilk yapımlardan biri hiç şüphesiz The Ring (Halka) oluyor.

2000'li yılların başına damga vuran korku filmleri denildiğinde akla gelen ilk yapımlardan biri hiç şüphesiz The Ring (Halka) oluyor.

Filmde televizyon ekranından sürünerek çıkan, uzun siyah saçlarıyla milyonlarca izleyicinin kabusu haline gelen Samara Morgan karakteri ise korku sinemasının en unutulmaz figürleri arasına adını yazdırdı. Bu ikonik karaktere hayat veren isim ise henüz çocuk yaşta olmasına rağmen oyunculuğuyla büyük ses getiren Daveigh Chase'ti.

24 Temmuz 1990 doğumlu Amerikalı oyuncu, kariyerine reklam filmleri ve seslendirme çalışmalarıyla başladı. Küçük yaşta keşfedilen Chase, kısa sürede Hollywood'un en dikkat çeken çocuk oyuncularından biri haline geldi. Oyunculuğunun yanı sıra güçlü sesi sayesinde birçok animasyon projesinde de yer aldı.

Daveigh Chase'in kariyerindeki en büyük çıkış noktası ise 2002 yılı oldu. Aynı yıl hem korku tarihine geçen The Ring filminde Samara Morgan karakterini canlandırdı hem de Disney'in kült animasyonu Lilo & Stitch'te Lilo Pelekai'yi seslendirdi. Bir tarafta milyonlarca kişiyi korkutan bir hayalet, diğer tarafta Disney'in en sevilen küçük kahramanlarından biri... Aynı yıl içinde birbirinden tamamen farklı iki karaktere hayat vermesi Hollywood'da büyük takdir topladı.

Başarılı oyuncu daha sonra Donnie Darko, S. Darko, Big Love, CSI, Charmed ve Without a Trace gibi yapımlarda da rol aldı. Özellikle HBO dizisi Big Love'daki Rhonda Volmer performansı kariyerinin önemli işlerinden biri olarak gösterildi. Ancak tüm bu başarılarına rağmen Daveigh Chase'in yıldızı beklenmedik şekilde sönmeye başladı.

Çocuk yaşta yakaladığı büyük şöhret Daveigh Chase'e uzun vadeli bir mutluluk getirmedi.

Çocuk yaşta yakaladığı büyük şöhret Daveigh Chase'e uzun vadeli bir mutluluk getirmedi.

Oyuncunun ilerleyen yıllarda ailesiyle bağlarının koptuğu, psikolojik sorunlar yaşamaya başladığı ve bağımlılıkla mücadele ettiği öne sürüldü.

2010'lu yılların ikinci yarısından itibaren oyunculuk kariyerinden tamamen uzaklaşan Chase, kamuoyunun gözünden kayboldu. Bir dönem milyonlar kazandığı projelerde yer alan oyuncunun maddi ve manevi anlamda büyük sıkıntılar yaşadığı iddia edildi.

Hollywood kulislerinde uzun süre konuşulan iddialara göre Daveigh Chase, yasaklı madde bağımlılığı nedeniyle hem kariyerini hem de çevresini kaybetti. Yakın dostlarıyla ilişkileri koptu, ailesinden uzaklaştı ve Los Angeles sokaklarında evsiz olarak yaşamaya başladı.

En dikkat çeken iddialardan biri ise geçmişte rol aldığı projelerden doğan telif gelirlerine ulaşamadığı yönündeydi. Sağlık sorunları ve yaşam koşulları nedeniyle milyonlarca dolarlık haklarını dahi takip edemediği öne sürüldü.

Bir zamanlar kırmızı halılarda boy gösteren çocuk yıldızın yıllar içinde tamamen gözlerden kaybolması Hollywood'un en trajik hikayelerinden biri olarak gösterildi.

Daveigh Chase'in hayatını kaybettiği haberi Haziran 2026'da sevenlerini yasa boğdu. Henüz 35 yaşındaki oyuncunun vefatı ilk açıklandığında ölüm nedeni net değildi.

Daveigh Chase'in hayatını kaybettiği haberi Haziran 2026'da sevenlerini yasa boğdu. Henüz 35 yaşındaki oyuncunun vefatı ilk açıklandığında ölüm nedeni net değildi.

İlk açıklamalarda oyuncunun menenjit, kan enfeksiyonu (sepsis) ve buna bağlı gelişen organ yetmezliği nedeniyle yaşamını yitirdiği öne sürüldü. Ancak ilerleyen günlerde Los Angeles Adli Tıp Kurumu'nun hazırladığı resmi rapor çok daha farklı bir tablo ortaya koydu.

Rapora göre Daveigh Chase'in resmi ölüm nedeni AIDS olarak kayıtlara geçti. Raporda ayrıca uzun süredir devam eden kronik çoklu madde kullanımının da sağlık durumunu ağırlaştıran önemli etkenlerden biri olduğu belirtildi.

Ölümünden kısa süre önce yetersiz beslenme nedeniyle hastaneye kaldırıldığı öğrenildi. Yıllar boyunca yaşadığı bağımlılık, evsizlik ve sağlık sorunlarının birleşmesi, oyuncunun hayatını trajik bir şekilde sonlandırdı.

Daveigh Chase'in ölümünün ardından ortaya çıkan son görüntüleri, onu çocuk yaşta The Ring filmindeki Samara rolüyle tanıyan hayranlarını derinden sarstı. Bir dönemin başarılı çocuk yıldızı olan oyuncunun, yıllar içinde yaşadığı bağımlılık, evsizlik ve sağlık sorunlarının etkisiyle fiziksel olarak tamamen değiştiği görüldü. Yakın çevresi, Chase'in son yıllarında aşırı kilo kaybettiğini, yetersiz beslenme nedeniyle ciddi bir çöküş yaşadığını ve sokakta karşılaşılsa tanınmasının neredeyse imkansız hale geldiğini anlattı.

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Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu
Magazin Editörü
İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. Üniversite hayatım boyunca hem öğretmenlik yaptım hem de çeşitli fuarlarda çevirmenlik deneyimi kazandım. 2023 senesinden beri Onedio'da magazin ve TV kategorisinde içerik üretiyorum ve burada gündemdeki önemli gelişmelerden eğlenceli olaylara kadar geniş bir yelpazede içerik oluşturuyorum.
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