Halka'nın Samara'sı Daveigh Chase'in Ölüm Nedeni Belli Oldu: Son Hali Görenleri Yıktı!
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Kaynak: https://www.bbc.com/news/articles/cx2...
2000'li yıllara damga vuran The Ring (Halka) filminde canlandırdığı Samara Morgan karakteriyle milyonlarca kişiyi korkutan Daveigh Chase'ten gelen acı haber sevenlerini yasa boğmuştu. Henüz 35 yaşında hayatını kaybeden eski çocuk yıldızın ölüm nedeni resmi raporla netlik kazanırken, ölümünden önce çekilen son görüntüleri de ortaya çıktı. Bir dönem Hollywood'un en parlak isimlerinden biri olan Chase'in yaşadığı dramatik değişim ve trajik sonu, sosyal medyada büyük yankı uyandırdı.
Kaynak: BBC
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2000'li yılların başına damga vuran korku filmleri denildiğinde akla gelen ilk yapımlardan biri hiç şüphesiz The Ring (Halka) oluyor.
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Çocuk yaşta yakaladığı büyük şöhret Daveigh Chase'e uzun vadeli bir mutluluk getirmedi.
Daveigh Chase'in hayatını kaybettiği haberi Haziran 2026'da sevenlerini yasa boğdu. Henüz 35 yaşındaki oyuncunun vefatı ilk açıklandığında ölüm nedeni net değildi.
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İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. Üniversite hayatım boyunca hem öğretmenlik yaptım hem de çeşitli fuarlarda çevirmenlik deneyimi kazandım. 2023 senesinden beri Onedio'da magazin ve TV kategorisinde içerik üretiyorum ve burada gündemdeki önemli gelişmelerden eğlenceli olaylara kadar geniş bir yelpazede içerik oluşturuyorum.
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