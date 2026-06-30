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Manifest Grubunun Üyesi Sueda Ulucalı ve Sevgilisi Berkcan Güven'den İlk Fotoğraf Geldi!

Manifest Grubunun Üyesi Sueda Ulucalı ve Sevgilisi Berkcan Güven'den İlk Fotoğraf Geldi!

Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu - Magazin Editörü
30.06.2026 - 11:04
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Manifest'in en dikkat çeken isimlerinden Sueda Uluca ile rapçi Berkcan Güven'in (BEGE) ilişkisi, son bir yıldır sosyal medya dedektiflerinin en yakından takip ettiği aşklardan biri oldu. Ayrılıkları da, barışmaları da, birbirlerine yaptıkları göndermeler de günlerce konuşuldu. Aynı mekandan paylaşılan hikayeler, konserlerde açılan pankartlar, Berkcan'ın evinden gelen kareler derken çift sonunda aşklarını gizlemeyi bıraktı. Son olarak ortaya çıkan ilk birlikte fotoğrafları ise 'Artık saklamıyorlar' yorumlarını beraberinde getirdi.

Kaynak: Gossippastanew

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Manifest grubuyla adını geniş kitlelere duyuran Sueda Uluca ile rapçi ve internet fenomeni Berkcan Güven'in yolları ilk kez 2025 yazında kesişti.

Manifest grubuyla adını geniş kitlelere duyuran Sueda Uluca ile rapçi ve internet fenomeni Berkcan Güven'in yolları ilk kez 2025 yazında kesişti.

Aynı arkadaş çevresinde vakit geçirmeye başlayan ikili, kısa süre sonra birlikte görüldüklerine dair iddialarla magazin gündemine taşındı. O dönem ilişkilerini doğrulamamayı tercih eden çiftin peşini ise sosyal medya kullanıcıları bırakmadı. Aynı mekanlardan yaptıkları paylaşımlar, verdikleri küçük ipuçları ve benzer zamanlarda yaptıkları paylaşımlar sayesinde aşk kısa sürede ortaya çıktı. Herhangi bir açıklama gelmese de ikili çok geçmeden magazin dünyasının yeni çifti ilan edildi.

Ancak ilişkileri uzun sürmedi. 2025'in son aylarına doğru Sueda ve Berkcan'ın yollarını ayırdığı konuşulmaya başladı. Ayrılık nedenine ilişkin resmi bir açıklama yapılmasa da iddialara göre iki tarafın da kariyerinde oldukça yoğun bir döneme girmesi ve birbirlerine yeterince vakit ayıramaması ilişkilerini yıprattı.

Ancak ayrılık sürecinin en çok konuşulan kısmı sosyal medyadaki 'mirket' göndermeleri oldu. Sueda Uluca'nın 'Eski sevgilim de buradaymış.' notuyla paylaştığı mirket fotoğrafı kısa sürede viral olurken, Berkcan Güven'in de aynı görseli 'Günaydın.' notuyla paylaşması ikilinin birbirine esprili şekilde gönderme yaptığı şeklinde yorumlandı. Hayranlar bu paylaşımları günlerce konuşurken, çiftin kavgalı değil yalnızca yollarını ayırmış olduğu fikri ağırlık kazandı.

Aylar süren sessizliğin ardından Mart 2026'da sosyal medya dedektifleri yeniden iş başındaydı. Sueda Uluca ve Berkcan Güven'in aynı gün, neredeyse aynı dakikalarda paylaştıkları Instagram hikayeleri dikkatli takipçilerin gözünden kaçmadı.

İki paylaşımın da aynı restoranda, aynı manzaraya karşı çekilmiş olması 'Barıştılar!' yorumlarını beraberinde getirdi. Kısa süre içinde sosyal medyada yayılan ekran görüntüleri sayesinde ikilinin ilişkilerine ikinci bir şans verdiği konuşulmaya başlandı. 

Barışma iddialarının ardından gelen ilk büyük sinyal Manifest konserinde ortaya çıktı. Berkcan Güven, Ülker Sports Arena'da düzenlenen konserde seyircilerin arasında sevgilisi Sueda Uluca'yı yalnız bırakmadı. Elinde taşıdığı 'GERÇEK DİVA SUEDA ULUCA' yazılı pankart ise gecenin en çok konuşulan anlarından biri oldu.

Konser sonrasında bu pankartı evinin baş köşesine asması da sosyal medyada uzun süre gündemden düşmedi.

İkilinin sosyal medya yorumlaşmaları da dikkat çekmeye devam etti. Berkcan'ın Sueda'nın paylaşımlarına yaptığı yorumlar, Sueda'nın 'Telefonum eski, emojiler görünmüyor.' diyerek verdiği eğlenceli cevap ve birbirlerine yaptıkları göndermeler dikkat çekti.

Aşkın iyice ciddileştiğini gösteren en önemli gelişmelerden biri ise Sueda Uluca'nın Berkcan Güven'in evinden yaptığı paylaşımlar oldu. Evin dekorasyonundan manzarasına kadar birçok detayın Berkcan'ın daha önce paylaştığı karelerle birebir örtüşmesi, çiftin birlikte vakit geçirdiğini net şekilde ortaya koydu.

Uzun süre ilişkilerini sosyal medya dedektiflerinin bulduğu ipuçları üzerinden takip ettiğimiz Sueda Uluca ve Berkcan Güven, bu kez ilk kez yan yana görüntülendi.

Uzun süre ilişkilerini sosyal medya dedektiflerinin bulduğu ipuçları üzerinden takip ettiğimiz Sueda Uluca ve Berkcan Güven, bu kez ilk kez yan yana görüntülendi.

Gossippastanew isimli hesabın paylaşımına göre, arkadaşlarının düğününe birlikte katıldığı ortaya çıkan ikisinin samimi şekilde çekilen fotoğrafı kısa sürede sosyal medyada yayılırken, Sueda Uluca ve Berkcan Güven aşkının ilk karesi de böylece gelmiş oldu!

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Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu
Magazin Editörü
İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. Üniversite hayatım boyunca hem öğretmenlik yaptım hem de çeşitli fuarlarda çevirmenlik deneyimi kazandım. 2023 senesinden beri Onedio'da magazin ve TV kategorisinde içerik üretiyorum ve burada gündemdeki önemli gelişmelerden eğlenceli olaylara kadar geniş bir yelpazede içerik oluşturuyorum.
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