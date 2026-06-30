Manifest Grubunun Üyesi Sueda Ulucalı ve Sevgilisi Berkcan Güven'den İlk Fotoğraf Geldi!
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Manifest'in en dikkat çeken isimlerinden Sueda Uluca ile rapçi Berkcan Güven'in (BEGE) ilişkisi, son bir yıldır sosyal medya dedektiflerinin en yakından takip ettiği aşklardan biri oldu. Ayrılıkları da, barışmaları da, birbirlerine yaptıkları göndermeler de günlerce konuşuldu. Aynı mekandan paylaşılan hikayeler, konserlerde açılan pankartlar, Berkcan'ın evinden gelen kareler derken çift sonunda aşklarını gizlemeyi bıraktı. Son olarak ortaya çıkan ilk birlikte fotoğrafları ise 'Artık saklamıyorlar' yorumlarını beraberinde getirdi.
Kaynak: Gossippastanew
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Manifest grubuyla adını geniş kitlelere duyuran Sueda Uluca ile rapçi ve internet fenomeni Berkcan Güven'in yolları ilk kez 2025 yazında kesişti.
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Uzun süre ilişkilerini sosyal medya dedektiflerinin bulduğu ipuçları üzerinden takip ettiğimiz Sueda Uluca ve Berkcan Güven, bu kez ilk kez yan yana görüntülendi.
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İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. Üniversite hayatım boyunca hem öğretmenlik yaptım hem de çeşitli fuarlarda çevirmenlik deneyimi kazandım. 2023 senesinden beri Onedio'da magazin ve TV kategorisinde içerik üretiyorum ve burada gündemdeki önemli gelişmelerden eğlenceli olaylara kadar geniş bir yelpazede içerik oluşturuyorum.
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