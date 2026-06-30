Yarım Yüz Gerdirme Sonrası Bambaşka Biri Olan Ebru Gündeş'in Son Halini Görenler Tanımakta Zorlandı
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Türk müziğinin en güçlü kadın seslerinden biri olarak gösterilen Ebru Gündeş, yıllardır hem sesi hem de sahne performansıyla adından söz ettirmeyi başarıyor. Çıkardığı hit şarkılar, milyonları ekran başına kilitleyen televizyon projeleri ve özel hayatıyla sık sık magazin gündemine gelen ünlü sanatçı, bu kez bambaşka bir konuyla konuşuluyor. Geçirdiği estetik operasyonun ardından adeta bambaşka bir görünüme kavuşan Gündeş'in son hali sosyal medyada gündem olurken, övgü dolu yorumlar peş peşe geldi.
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Konfeksiyonda çalıştığı yıllarda keşfedilen Ebru Gündeş, kısa sürede sahip olduğu güçlü sesiyle müzik dünyasının dikkatini çekti.
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Ebru Gündeş geçtiğimiz dönemde yalnızca konserleriyle değil, yüzündeki dikkat çekici değişimle de gündemin merkezine oturdu.
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İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. Üniversite hayatım boyunca hem öğretmenlik yaptım hem de çeşitli fuarlarda çevirmenlik deneyimi kazandım. 2023 senesinden beri Onedio'da magazin ve TV kategorisinde içerik üretiyorum ve burada gündemdeki önemli gelişmelerden eğlenceli olaylara kadar geniş bir yelpazede içerik oluşturuyorum.
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