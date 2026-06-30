Yarım Yüz Gerdirme Sonrası Bambaşka Biri Olan Ebru Gündeş'in Son Halini Görenler Tanımakta Zorlandı

Sanatçının yıllar içinde belirgin şekilde gençleşen görünümü uzun süre konuşulurken, iddialara son noktayı yine kendisi koydu. Bir konserinde hayranlarına dönerek, 'Yarım yüz gerdirme ameliyatı yaptırdım. Sizler için yaptırdım. Nasıl, 10 yaş gençleşmiş miyim?' sözleriyle estetik operasyon geçirdiğini açık açık anlattı.

Magazin kulislerinde konuşulan iddialara göre Gündeş'in tercih ettiği işlem, 'Mini Facelift' olarak da bilinen yarım yüz gerdirme operasyonuydu. İddiaya göre operasyon ultra lüks bir klinikte gerçekleştirildi ve maliyeti yaklaşık 200 bin dolar seviyesine ulaştı. Bu rakam doğrulanmasa da sanatçının değişimi uzun süre gündemden düşmedi.

Operasyonun ardından sosyal medya paylaşımları ve sahne görüntüleriyle yeniden gündeme gelen Ebru Gündeş'in yüz hatlarındaki değişim dikkatlerden kaçmadı. Daha belirgin bir çene hattı, keskinleşen elmacık kemikleri, gerginleşen yüzü ve neredeyse tamamen kaybolan mimik çizgileri en çok konuşulan detaylar arasında yer aldı. Yeni saç modeli ve daha ince kaş tasarımı da bu gençleşmiş görünümü destekleyen unsurlar olarak değerlendirildi.