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Yarım Yüz Gerdirme Sonrası Bambaşka Biri Olan Ebru Gündeş'in Son Halini Görenler Tanımakta Zorlandı

Yarım Yüz Gerdirme Sonrası Bambaşka Biri Olan Ebru Gündeş'in Son Halini Görenler Tanımakta Zorlandı

Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu - Magazin Editörü
30.06.2026 - 09:30
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Türk müziğinin en güçlü kadın seslerinden biri olarak gösterilen Ebru Gündeş, yıllardır hem sesi hem de sahne performansıyla adından söz ettirmeyi başarıyor. Çıkardığı hit şarkılar, milyonları ekran başına kilitleyen televizyon projeleri ve özel hayatıyla sık sık magazin gündemine gelen ünlü sanatçı, bu kez bambaşka bir konuyla konuşuluyor. Geçirdiği estetik operasyonun ardından adeta bambaşka bir görünüme kavuşan Gündeş'in son hali sosyal medyada gündem olurken, övgü dolu yorumlar peş peşe geldi.

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Konfeksiyonda çalıştığı yıllarda keşfedilen Ebru Gündeş, kısa sürede sahip olduğu güçlü sesiyle müzik dünyasının dikkatini çekti.

Konfeksiyonda çalıştığı yıllarda keşfedilen Ebru Gündeş, kısa sürede sahip olduğu güçlü sesiyle müzik dünyasının dikkatini çekti.

Profesyonel müzik kariyerine Emel Sayın'a vokalistlik yaparak başlayan sanatçı, 1993 yılında yayımladığı Tanrı Misafiri albümüyle adını geniş kitlelere duyurdu. 'Fırtınalar', 'Sen Allah'ın Bir Lütfusun', 'Çingenem', 'Dön Ne Olur', 'Söyleyin', 'Ahdım Olsun', 'Kaçak', 'Evetsiz' ve daha birçok hit parçaya imza atan Gündeş, yıllar içinde Türk müziğinin en çok dinlenen kadın sanatçılarından biri haline geldi.

Kariyeri boyunca sayısız ödül kazanan sanatçı, yalnızca müzik dünyasında değil televizyon ekranlarında da önemli başarılara imza attı. Başrolünde yer aldığı diziler ve uzun yıllar jüri koltuğunda oturduğu O Ses Türkiye gibi projeler sayesinde ekranların vazgeçilmez isimlerinden biri oldu. Geçirdiği ağır sağlık sorunlarına rağmen kariyerinden vazgeçmeyen Gündeş, bugün hala konserleri kapalı gişe geçen sanatçılar arasında yer alıyor.

Ebru Gündeş geçtiğimiz dönemde yalnızca konserleriyle değil, yüzündeki dikkat çekici değişimle de gündemin merkezine oturdu.

Ebru Gündeş geçtiğimiz dönemde yalnızca konserleriyle değil, yüzündeki dikkat çekici değişimle de gündemin merkezine oturdu.

Sanatçının yıllar içinde belirgin şekilde gençleşen görünümü uzun süre konuşulurken, iddialara son noktayı yine kendisi koydu. Bir konserinde hayranlarına dönerek, 'Yarım yüz gerdirme ameliyatı yaptırdım. Sizler için yaptırdım. Nasıl, 10 yaş gençleşmiş miyim?' sözleriyle estetik operasyon geçirdiğini açık açık anlattı.

Magazin kulislerinde konuşulan iddialara göre Gündeş'in tercih ettiği işlem, 'Mini Facelift' olarak da bilinen yarım yüz gerdirme operasyonuydu. İddiaya göre operasyon ultra lüks bir klinikte gerçekleştirildi ve maliyeti yaklaşık 200 bin dolar seviyesine ulaştı. Bu rakam doğrulanmasa da sanatçının değişimi uzun süre gündemden düşmedi.

Operasyonun ardından sosyal medya paylaşımları ve sahne görüntüleriyle yeniden gündeme gelen Ebru Gündeş'in yüz hatlarındaki değişim dikkatlerden kaçmadı. Daha belirgin bir çene hattı, keskinleşen elmacık kemikleri, gerginleşen yüzü ve neredeyse tamamen kaybolan mimik çizgileri en çok konuşulan detaylar arasında yer aldı. Yeni saç modeli ve daha ince kaş tasarımı da bu gençleşmiş görünümü destekleyen unsurlar olarak değerlendirildi.

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Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu
Magazin Editörü
İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. Üniversite hayatım boyunca hem öğretmenlik yaptım hem de çeşitli fuarlarda çevirmenlik deneyimi kazandım. 2023 senesinden beri Onedio'da magazin ve TV kategorisinde içerik üretiyorum ve burada gündemdeki önemli gelişmelerden eğlenceli olaylara kadar geniş bir yelpazede içerik oluşturuyorum.
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