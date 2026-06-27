Hande Erçel'in Kendi Elleriyle Hazırladığı Aşure Sosyal Medyada Gündem Oldu
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Hande Erçel, son yıllarda yalnızca rol aldığı projelerle değil, günlük hayatından yaptığı samimi paylaşımlarla da milyonlarca kişinin yakın takibinde. Uluslararası başarıları, dünya markalarıyla yaptığı iş birlikleri ve geniş hayran kitlesiyle sık sık gündem olan ünlü oyuncu, bu kez setten ya da kırmızı halıdan değil mutfağından seslendi. Aşureyi kendi elleriyle hazırlayan Erçel, 'Bereketiyle ✨' notuyla yaptığı paylaşımıyla kısa sürede sosyal medyanın gündemine oturdu.
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Hande Erçel, son yıllarda yalnızca Türkiye'nin değil, dünyanın da yakından takip ettiği oyuncular arasında yer alıyor.
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Hem oyunculuğuyla hem de sosyal medya paylaşımlarıyla gündemden düşmeyen Hande Erçel, bu kez Muharrem ayının simgesi olan aşure geleneğini yaşatarak takipçilerinin karşısına çıktı.
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İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. Üniversite hayatım boyunca hem öğretmenlik yaptım hem de çeşitli fuarlarda çevirmenlik deneyimi kazandım. 2023 senesinden beri Onedio'da magazin ve TV kategorisinde içerik üretiyorum ve burada gündemdeki önemli gelişmelerden eğlenceli olaylara kadar geniş bir yelpazede içerik oluşturuyorum.
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