Hande Erçel'in Kendi Elleriyle Hazırladığı Aşure Sosyal Medyada Gündem Oldu

Güneşin Kızları, Aşk Laftan Anlamaz ve özellikle Sen Çal Kapımı ile uluslararası bir hayran kitlesine ulaşan başarılı oyuncu; dijital platform projeleri, dünya devleriyle yaptığı marka iş birlikleri ve sosyal medya paylaşımlarıyla sık sık gündem oluyor.

Hande Erçel, Aşk Laftan Anlamaz dizisiyle kariyerinde önemli bir sıçrama yaşadı. Burak Deniz ile yakaladığı uyum büyük ilgi görürken, dizi yalnızca Türkiye'de değil; Orta Doğu, Balkanlar ve Güney Asya'da da milyonlarca izleyiciye ulaştı. Böylece Erçel'in uluslararası hayran kitlesi hızla büyümeye başladı.

Ancak kariyerindeki asıl dönüm noktası 2020 yılında Kerem Bürsin ile başrolünü paylaştığı Sen Çal Kapımı oldu. 80'den fazla ülkede yayınlanan romantik komedi dizisi, dünya genelinde büyük bir fenomene dönüştü. Sosyal medyada kırdığı etkileşim rekorları sayesinde Hande Erçel, uluslararası basının da yakından takip ettiği isimlerden biri hâline geldi.

Televizyondaki başarısını dijital dünyaya da taşıyan Hande Erçel, bugün milyonlarca takipçiye ulaşan Instagram hesabıyla Türkiye'nin en etkili isimleri arasında gösteriliyor. Günlük hayatından kesitler, moda çekimleri, seyahatleri ve projelerine dair paylaşımları dakikalar içinde milyonlarca kişiye ulaşıyor.