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Hande Erçel'in Kendi Elleriyle Hazırladığı Aşure Sosyal Medyada Gündem Oldu

Hande Erçel'in Kendi Elleriyle Hazırladığı Aşure Sosyal Medyada Gündem Oldu

Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu - Magazin Editörü
27.06.2026 - 15:06
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Hande Erçel, son yıllarda yalnızca rol aldığı projelerle değil, günlük hayatından yaptığı samimi paylaşımlarla da milyonlarca kişinin yakın takibinde. Uluslararası başarıları, dünya markalarıyla yaptığı iş birlikleri ve geniş hayran kitlesiyle sık sık gündem olan ünlü oyuncu, bu kez setten ya da kırmızı halıdan değil mutfağından seslendi. Aşureyi kendi elleriyle hazırlayan Erçel, 'Bereketiyle ✨' notuyla yaptığı paylaşımıyla kısa sürede sosyal medyanın gündemine oturdu.

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Hande Erçel, son yıllarda yalnızca Türkiye'nin değil, dünyanın da yakından takip ettiği oyuncular arasında yer alıyor.

Hande Erçel, son yıllarda yalnızca Türkiye'nin değil, dünyanın da yakından takip ettiği oyuncular arasında yer alıyor.

Güneşin Kızları, Aşk Laftan Anlamaz ve özellikle Sen Çal Kapımı ile uluslararası bir hayran kitlesine ulaşan başarılı oyuncu; dijital platform projeleri, dünya devleriyle yaptığı marka iş birlikleri ve sosyal medya paylaşımlarıyla sık sık gündem oluyor. 

Hande Erçel, Aşk Laftan Anlamaz dizisiyle kariyerinde önemli bir sıçrama yaşadı. Burak Deniz ile yakaladığı uyum büyük ilgi görürken, dizi yalnızca Türkiye'de değil; Orta Doğu, Balkanlar ve Güney Asya'da da milyonlarca izleyiciye ulaştı. Böylece Erçel'in uluslararası hayran kitlesi hızla büyümeye başladı.

Ancak kariyerindeki asıl dönüm noktası 2020 yılında Kerem Bürsin ile başrolünü paylaştığı Sen Çal Kapımı oldu. 80'den fazla ülkede yayınlanan romantik komedi dizisi, dünya genelinde büyük bir fenomene dönüştü. Sosyal medyada kırdığı etkileşim rekorları sayesinde Hande Erçel, uluslararası basının da yakından takip ettiği isimlerden biri hâline geldi.

Televizyondaki başarısını dijital dünyaya da taşıyan Hande Erçel, bugün milyonlarca takipçiye ulaşan Instagram hesabıyla Türkiye'nin en etkili isimleri arasında gösteriliyor. Günlük hayatından kesitler, moda çekimleri, seyahatleri ve projelerine dair paylaşımları dakikalar içinde milyonlarca kişiye ulaşıyor.

Hem oyunculuğuyla hem de sosyal medya paylaşımlarıyla gündemden düşmeyen Hande Erçel, bu kez Muharrem ayının simgesi olan aşure geleneğini yaşatarak takipçilerinin karşısına çıktı.

Hem oyunculuğuyla hem de sosyal medya paylaşımlarıyla gündemden düşmeyen Hande Erçel, bu kez Muharrem ayının simgesi olan aşure geleneğini yaşatarak takipçilerinin karşısına çıktı.

Son yıllarda rol aldığı projeler, dünya çapındaki moda iş birlikleri ve özel hayatıyla adından sıkça söz ettiren güzel oyuncu, yoğun temposuna kısa bir mola verip mutfağa girdi.

Kendi elleriyle hazırladığı aşureleri kaselere paylaştıran Erçel, o anları Instagram hesabından 'Bereketiyle ✨' notuyla paylaştı. Kısa sürede binlerce beğeni ve yorum alan paylaşım, sosyal medyada günün en çok konuşulan içeriklerinden biri oldu.

Hande Erçel'in paylaşımında en çok konuşulan detay ise aşurenin üzerindeki bol malzemeler oldu. Nar taneleri, ceviz, fındık, fıstık ve kuru meyvelerle süslenen aşure kaseleri, birçok kullanıcının dikkatini çekti.

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Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu
Magazin Editörü
İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. Üniversite hayatım boyunca hem öğretmenlik yaptım hem de çeşitli fuarlarda çevirmenlik deneyimi kazandım. 2023 senesinden beri Onedio'da magazin ve TV kategorisinde içerik üretiyorum ve burada gündemdeki önemli gelişmelerden eğlenceli olaylara kadar geniş bir yelpazede içerik oluşturuyorum.
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