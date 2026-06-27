Annesi Onu Düşürmek İçin Her Yolu Denemiş! Yeşilçam'ın Usta İsmi Kadir İnanır'ın Film Gibi Hayat Hikayesi

İstanbul'a geldikten sonra Haydarpaşa Lisesi'nde yatılı eğitim gördü. Eğitimini ise bugün Marmara Üniversitesi olarak bilinen İstanbul Gazetecilik Yüksekokulu Radyo-Televizyon Bölümü'nde tamamladı. O dönem Yeşilçam'da pek çok oyuncu alaylı yetişirken, Kadir İnanır'ın iletişim eğitimi almış 'mektepli' isimlerden biri olması da dikkat çekiyordu.

Şöhret yolculuğu ise kolay başlamadı. 1967 yılında Ses Dergisi'nin düzenlediği Sinema Artisti Yarışması'nda istediği başarıyı elde edemedi. Ancak pes etmedi. Bir yıl sonra Saklambaç Gazetesi'nin düzenlediği Fotoroman Artisti Yarışması'na katıldı ve birincilik elde etti. İşte o gün, Türk sinemasının kaderini değiştirecek yolculuk resmen başlamış oldu.