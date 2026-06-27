Annesi Onu Düşürmek İçin Her Yolu Denemiş! Yeşilçam'ın Usta İsmi Kadir İnanır'ın Film Gibi Hayat Hikayesi
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Türk sinemasının en unutulmaz yüzlerinden biri olan Kadir İnanır, yalnızca oynadığı karakterlerle değil, yaşamı boyunca verdiği mücadelelerle de hafızalara kazınan isimlerden biriydi. Kimi zaman 'Deli Kadir' olarak adaletin peşine düştü, kimi zaman 'İlyas' olup milyonları ağlattı, kimi zaman da sesi çıkmayan insanların sesi oldu. Perde önünde olduğu kadar gerçek hayatta da dimdik duran usta sanatçının yaşam öyküsü ise daha doğmadan başlayan zorlu bir mücadeleyle şekillendi. Gelin, ardında yüzlerce film ve milyonlarca anı bırakan Kadir İnanır'ın hayat hikayesine birlikte bakalım.
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15 Nisan 1949'da Ordu'nun Fatsa ilçesinde dünyaya gelen Kadir İnanır, aslen Trabzon Sürmeneli köklü bir ailenin çocuğuydu.
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Hayatının belki de en çarpıcı detayı ise yıllar sonra annesinden duyduğu o sözlerdi.
Çocuk yaşlardan itibaren tiyatro gösterilerinde sahneye çıkan Kadir İnanır'ın oyunculuk yeteneği çok erken fark edildi.
Kadir İnanır kısa süre içinde Yeşilçam'ın en güçlü erkek yıldızlarından biri haline geldi.
Kadir İnanır, kariyeri boyunca yalnızca oyunculuğuyla değil, düşüncelerini açıkça dile getirmesiyle de tanındı.
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Kadir İnanır'ın yaşamı yalnızca başarılarla değil, derin acılarla da örülüydü.
2026 yılının Haziran ayında Türk sinemasının "Deli Kadir"i, uzun süredir mücadele ettiği sağlık sorunlarına daha fazla direnemedi ve 77 yaşında hayatını kaybetti.
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İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. Üniversite hayatım boyunca hem öğretmenlik yaptım hem de çeşitli fuarlarda çevirmenlik deneyimi kazandım. 2023 senesinden beri Onedio'da magazin ve TV kategorisinde içerik üretiyorum ve burada gündemdeki önemli gelişmelerden eğlenceli olaylara kadar geniş bir yelpazede içerik oluşturuyorum.
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