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Annesi Onu Düşürmek İçin Her Yolu Denemiş! Yeşilçam'ın Usta İsmi Kadir İnanır'ın Film Gibi Hayat Hikayesi

Annesi Onu Düşürmek İçin Her Yolu Denemiş! Yeşilçam'ın Usta İsmi Kadir İnanır'ın Film Gibi Hayat Hikayesi

Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu - Magazin Editörü
27.06.2026 - 12:52
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Türk sinemasının en unutulmaz yüzlerinden biri olan Kadir İnanır, yalnızca oynadığı karakterlerle değil, yaşamı boyunca verdiği mücadelelerle de hafızalara kazınan isimlerden biriydi. Kimi zaman 'Deli Kadir' olarak adaletin peşine düştü, kimi zaman 'İlyas' olup milyonları ağlattı, kimi zaman da sesi çıkmayan insanların sesi oldu. Perde önünde olduğu kadar gerçek hayatta da dimdik duran usta sanatçının yaşam öyküsü ise daha doğmadan başlayan zorlu bir mücadeleyle şekillendi. Gelin, ardında yüzlerce film ve milyonlarca anı bırakan Kadir İnanır'ın hayat hikayesine birlikte bakalım.

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15 Nisan 1949'da Ordu'nun Fatsa ilçesinde dünyaya gelen Kadir İnanır, aslen Trabzon Sürmeneli köklü bir ailenin çocuğuydu.

15 Nisan 1949'da Ordu'nun Fatsa ilçesinde dünyaya gelen Kadir İnanır, aslen Trabzon Sürmeneli köklü bir ailenin çocuğuydu.

Babası Mehmet İnanır, İsmailoğulları ailesine mensup bir ağa oğluydu. Tam 14 kardeşin en küçüğü olarak dünyaya gelen Kadir İnanır'ın çocukluğu, Karadeniz'in zor şartlarında, kalabalık ama birbirine sıkı sıkıya bağlı bir aile ortamında geçti.

Hayatının belki de en çarpıcı detayı ise yıllar sonra annesinden duyduğu o sözlerdi.

Hayatının belki de en çarpıcı detayı ise yıllar sonra annesinden duyduğu o sözlerdi.

Şöhrete ulaşıp annesine hediyeler götürdüğü bir gün annesi Rukiye Hanım ona hiç unutamayacağı şu cümleyi kurdu:

'Seni düşürmek için bildiğim bütün yöntemleri denedim oğlum, ölmedin... Meğer sen Kadir İnanır olacakmışsın.'

Maddi imkansızlıklar nedeniyle dünyaya gelmesini istemeyen annesinin yıllar sonra yaptığı bu itiraf, Kadir İnanır'ın hayatının en sarsıcı anılarından biri olarak hafızalara kazındı. Daha doğmadan verdiği yaşam mücadelesi, belki de ilerleyen yıllarda onu milyonların 'Deli Kadir'i yapacak karakterin ilk işaretiydi.

Çocuk yaşlardan itibaren tiyatro gösterilerinde sahneye çıkan Kadir İnanır'ın oyunculuk yeteneği çok erken fark edildi.

Çocuk yaşlardan itibaren tiyatro gösterilerinde sahneye çıkan Kadir İnanır'ın oyunculuk yeteneği çok erken fark edildi.

İstanbul'a geldikten sonra Haydarpaşa Lisesi'nde yatılı eğitim gördü. Eğitimini ise bugün Marmara Üniversitesi olarak bilinen İstanbul Gazetecilik Yüksekokulu Radyo-Televizyon Bölümü'nde tamamladı. O dönem Yeşilçam'da pek çok oyuncu alaylı yetişirken, Kadir İnanır'ın iletişim eğitimi almış 'mektepli' isimlerden biri olması da dikkat çekiyordu.

Şöhret yolculuğu ise kolay başlamadı. 1967 yılında Ses Dergisi'nin düzenlediği Sinema Artisti Yarışması'nda istediği başarıyı elde edemedi. Ancak pes etmedi. Bir yıl sonra Saklambaç Gazetesi'nin düzenlediği Fotoroman Artisti Yarışması'na katıldı ve birincilik elde etti. İşte o gün, Türk sinemasının kaderini değiştirecek yolculuk resmen başlamış oldu.

Kadir İnanır kısa süre içinde Yeşilçam'ın en güçlü erkek yıldızlarından biri haline geldi.

Kadir İnanır kısa süre içinde Yeşilçam'ın en güçlü erkek yıldızlarından biri haline geldi.

Yaklaşık 200 filmde rol aldı; sert bakışları, tok sesi ve karizmatik duruşuyla bir dönemin simgesi oldu.

Ancak onu diğer jönlerden ayıran en önemli özellik, canlandırdığı karakterlerin yalnızca romantik değil aynı zamanda toplumsal bir duruşa sahip olmasıydı. Haksızlığa karşı duran, ezilenlerin yanında saf tutan, adalet için mücadele eden karakterleriyle halkın gönlünde bambaşka bir yer edindi.

Özellikle Türkan Şoray ile başrolünü paylaştığı Selvi Boylum Al Yazmalım filmindeki İlyas karakteri, Türk sinema tarihinin unutulmaz performansları arasına girdi. Ardından Tatar Ramazan, Derman, Yılanların Öcü, Köprü, Kırık Bir Aşk Hikayesi ve daha onlarca yapımda canlandırdığı karakterlerle yalnızca bir sinema yıldızı değil, toplumsal vicdanın temsilcilerinden biri oldu.

'Ben Kadir... Deli Kadir!' sözü ise yıllar içinde onunla özdeşleşerek Türk sinemasının en unutulmaz repliklerinden biri haline geldi.

Kadir İnanır, kariyeri boyunca yalnızca oyunculuğuyla değil, düşüncelerini açıkça dile getirmesiyle de tanındı.

Kadir İnanır, kariyeri boyunca yalnızca oyunculuğuyla değil, düşüncelerini açıkça dile getirmesiyle de tanındı.

Haksızlık gördüğü konularda sessiz kalmayan, toplumsal meselelerde tavrını net biçimde ortaya koyan isimlerden biri oldu.

Resmî olarak hiç evlenmedi, çocuk sahibi olmadı. Uzun yıllar oyuncu Jülide Kural ile mutlu bir birliktelik yaşadı. Çocuk sahibi olmamasının nedenini ise yıllar önce oldukça duygusal sözlerle anlatmıştı.

'Babamın 14 çocuğu vardı, benim de olsun isterdim. Ama zamanında olmadı. Bu yaştan sonra dünyaya gelecek bir çocuğun bensiz kalmasını istemem.'

Yeğenlerini kendi evladı gibi gördüğünü söyleyen usta sanatçı, ailesine olan bağlılığını hayatı boyunca her fırsatta dile getirdi.

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Kadir İnanır'ın yaşamı yalnızca başarılarla değil, derin acılarla da örülüydü.

Kadir İnanır'ın yaşamı yalnızca başarılarla değil, derin acılarla da örülüydü.

Son yıllarında ise sağlık sorunlarıyla mücadele etti. 2012 yılında akciğer ameliyatı geçirdi. Ardından yaşadığı sağlık problemlerini büyük ölçüde atlattı. 2021 yılında felç riskiyle karşı karşıya kaldı ancak tedavi sürecini başarıyla geride bıraktı. Son yıllarda zaman zaman hastaneye kaldırılan usta sanatçı, sevenlerinden gelen destek mesajlarıyla moral buldu.

2026 yılının Haziran ayında Türk sinemasının "Deli Kadir"i, uzun süredir mücadele ettiği sağlık sorunlarına daha fazla direnemedi ve 77 yaşında hayatını kaybetti.

2026 yılının Haziran ayında Türk sinemasının "Deli Kadir"i, uzun süredir mücadele ettiği sağlık sorunlarına daha fazla direnemedi ve 77 yaşında hayatını kaybetti.

Ardında yalnızca yüzlerce film bırakmadı. Adaletin, vicdanın, emeğin ve onurlu duruşun sembolü hâline gelen unutulmaz karakterler bıraktı. Onun canlandırdığı insanlar yalnızca birer film kahramanı değil; Türkiye'nin farklı dönemlerine tanıklık eden, milyonların kendinden bir parça bulduğu karakterlerdi.

Bugün Kadir İnanır denildiğinde akıllara sadece Yeşilçam'ın karizmatik jönü gelmiyor. Daha doğmadan hayata tutunan, ömrü boyunca inandığı değerlerden vazgeçmeyen ve milyonların hafızasında silinmeyecek izler bırakan gerçek bir sinema efsanesi geliyor.

Ve biliyoruz ki perde kapanmış olsa da, 'Ben Kadir... Deli Kadir!' diyen o tok ses, Türk sinemasının tarihinde sonsuza dek yankılanmaya devam edecek.

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Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu
Magazin Editörü
İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. Üniversite hayatım boyunca hem öğretmenlik yaptım hem de çeşitli fuarlarda çevirmenlik deneyimi kazandım. 2023 senesinden beri Onedio'da magazin ve TV kategorisinde içerik üretiyorum ve burada gündemdeki önemli gelişmelerden eğlenceli olaylara kadar geniş bir yelpazede içerik oluşturuyorum.
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