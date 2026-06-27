Kadir İnanır'ın Ölüm Nedeni Belli Oldu! Hastaneden İlk Açıklama Geldi

Açıklamaya göre Kadir İnanır, 13 Mayıs 2026 tarihinde ileri evre akciğer kanserine bağlı gelişen solunum sıkıntısı ve pnömoni (zatürre) nedeniyle hastaneye yatırıldı. Solunum yetmezliğinin giderek ağırlaşması üzerine 14 Mayıs'ta yoğun bakım ünitesine alındı ve burada ileri düzey tedavi uygulanmaya başlandı.

Tedavi sürecinde yalnızca akciğer kanseri değil, buna bağlı gelişen ciddi komplikasyonlarla da mücadele eden usta oyuncuda zamanla akut böbrek yetmezliği gelişti. İleri evre akciğer kanserine bağlı solunum yetmezliğinin derinleşmesiyle birlikte organ fonksiyonlarında geri dönüşü olmayan hasar oluştu.

Hastanenin açıklamasında, Kadir İnanır'ın 26 Haziran 2026 günü saat 18.05'te çoklu organ yetmezliği nedeniyle yaşamını yitirdiği belirtilirken şu ifadelere yer verildi:

'İleri evre akciğer kanseri ile mücadele eden Kadir İnanır, 13.05.2026 tarihinden itibaren kanser yarattığı solunum sıkıntısı ve pnömoni nedeniyle hastanemizde tedavi görüyordu. Solunum yetmezliğinin derinleşmesi üzerine 14.05.2026 tarihinde yoğun bakıma alındı. Akut böbrek yetmezliği ve ileri evre akciğer kanserine bağlı solunum yetmezliği nedeniyle durumu ağır seyreden Kadir İnanır, bugün (26.06.2026) çoklu organ yetmezliği nedeniyle saat 18.05'te hayatını kaybetmiştir. Kendisine Allah'tan rahmet, ailesine ve tüm sevenlerine sabırlar diliyoruz.'