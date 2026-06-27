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Kadir İnanır'ın Ölüm Nedeni Belli Oldu! Hastaneden İlk Açıklama Geldi

Kadir İnanır'ın Ölüm Nedeni Belli Oldu! Hastaneden İlk Açıklama Geldi

Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu - Magazin Editörü
27.06.2026 - 08:40
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Türk sinemasının yaşayan efsanelerinden Kadir İnanır'dan gelen acı haber, sanat dünyasını ve milyonlarca hayranını yasa boğdu. Uzun süredir sağlık sorunlarıyla mücadele eden usta oyuncu, 26 Haziran 2026 akşamı tedavi gördüğü hastanede 77 yaşında yaşamını yitirdi. Vefat haberinin ardından hastane yönetimi tarafından yapılan resmi açıklamada, ölüm nedeni ve son haftalarda yaşadığı sağlık sürecine ilişkin tüm detaylar paylaşıldı. İşte Kadir İnanır'ın hayatını kaybetmesine ilişkin açıklamanın ayrıntıları...

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Yeşilçam'ın en önemli isimlerinden biri olarak kabul edilen Kadir İnanır, onlarca yıl boyunca canlandırdığı unutulmaz karakterlerle Türk sinemasına damga vurdu.

Yeşilçam'ın en önemli isimlerinden biri olarak kabul edilen Kadir İnanır, onlarca yıl boyunca canlandırdığı unutulmaz karakterlerle Türk sinemasına damga vurdu.

Karizmatik duruşu, kendine has oyunculuk tarzı ve hafızalara kazınan filmleriyle milyonların sevgisini kazanan usta sanatçı, son dönemde yaşadığı sağlık sorunları nedeniyle gözlerden uzak bir yaşam sürüyordu.

Bir süredir ileri evre akciğer kanseri nedeniyle tedavi gören İnanır'ın sağlık durumu geçtiğimiz haftalarda ağırlaşmıştı. Acı haber ise 26 Haziran akşamı geldi. Hastaneden yapılan resmi açıklamada, usta oyuncunun saat 18.05'te hayatını kaybettiği duyuruldu. Vefat haberi kısa sürede tüm Türkiye'de büyük üzüntü yaratırken, sanat camiasından da peş peşe taziye mesajları gelmeye başladı.

Kadir İnanır'ın tedavi gördüğü hastane tarafından yapılan açıklamada, sanatçının son haftalarda verdiği yaşam mücadelesi ayrıntılarıyla paylaşıldı.

Kadir İnanır'ın tedavi gördüğü hastane tarafından yapılan açıklamada, sanatçının son haftalarda verdiği yaşam mücadelesi ayrıntılarıyla paylaşıldı.

Açıklamaya göre Kadir İnanır, 13 Mayıs 2026 tarihinde ileri evre akciğer kanserine bağlı gelişen solunum sıkıntısı ve pnömoni (zatürre) nedeniyle hastaneye yatırıldı. Solunum yetmezliğinin giderek ağırlaşması üzerine 14 Mayıs'ta yoğun bakım ünitesine alındı ve burada ileri düzey tedavi uygulanmaya başlandı.

Tedavi sürecinde yalnızca akciğer kanseri değil, buna bağlı gelişen ciddi komplikasyonlarla da mücadele eden usta oyuncuda zamanla akut böbrek yetmezliği gelişti. İleri evre akciğer kanserine bağlı solunum yetmezliğinin derinleşmesiyle birlikte organ fonksiyonlarında geri dönüşü olmayan hasar oluştu.

Hastanenin açıklamasında, Kadir İnanır'ın 26 Haziran 2026 günü saat 18.05'te çoklu organ yetmezliği nedeniyle yaşamını yitirdiği belirtilirken şu ifadelere yer verildi:

'İleri evre akciğer kanseri ile mücadele eden Kadir İnanır, 13.05.2026 tarihinden itibaren kanser yarattığı solunum sıkıntısı ve pnömoni nedeniyle hastanemizde tedavi görüyordu. Solunum yetmezliğinin derinleşmesi üzerine 14.05.2026 tarihinde yoğun bakıma alındı. Akut böbrek yetmezliği ve ileri evre akciğer kanserine bağlı solunum yetmezliği nedeniyle durumu ağır seyreden Kadir İnanır, bugün (26.06.2026) çoklu organ yetmezliği nedeniyle saat 18.05'te hayatını kaybetmiştir. Kendisine Allah'tan rahmet, ailesine ve tüm sevenlerine sabırlar diliyoruz.'

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Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu
Magazin Editörü
İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. Üniversite hayatım boyunca hem öğretmenlik yaptım hem de çeşitli fuarlarda çevirmenlik deneyimi kazandım. 2023 senesinden beri Onedio'da magazin ve TV kategorisinde içerik üretiyorum ve burada gündemdeki önemli gelişmelerden eğlenceli olaylara kadar geniş bir yelpazede içerik oluşturuyorum.
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