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9 Yıl Sonra Murat Yıldırım'la Aynı Projede Yer Alan Fahriye Evcen'in "Denize Doğru" Performansı Alkış Topladı

9 Yıl Sonra Murat Yıldırım'la Aynı Projede Yer Alan Fahriye Evcen'in "Denize Doğru" Performansı Alkış Topladı

Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu - Magazin Editörü
26.06.2026 - 17:52
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2017 yılında vizyona giren Sonsuz Aşk filmiyle ilk kez partner olan Fahriye Evcen ve Murat Yıldırım, yıllar sonra yeniden aynı projede buluştu. Go Türkiye'nin uluslararası mini dizisi Turquoise Summer için kamera karşısına geçen ikili, ekran uyumlarıyla bir kez daha büyük beğeni topladı. Ancak projenin en çok konuşulan detayı, Fahriye Evcen'in Mustafa Sandal'ın unutulmaz 'Denize Doğru' şarkısını seslendirdiği sahneler oldu. Kısa sürede sosyal medyada viral olan performans, izleyenlerden tam not aldı.

Kaynak: Birsen Altuntaş

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Türk televizyon ve sinemasının sevilen isimlerinden Fahriye Evcen ile Murat Yıldırım'ın yolları ilk kez 2017 yılında vizyona giren "Sonsuz Aşk" filmiyle kesişmişti.

Türk televizyon ve sinemasının sevilen isimlerinden Fahriye Evcen ile Murat Yıldırım'ın yolları ilk kez 2017 yılında vizyona giren "Sonsuz Aşk" filmiyle kesişmişti.

Ahmet Katıksız'ın yönetmen koltuğunda oturduğu romantik dram filminde ilk kez partner olan ikili, güçlü ekran uyumlarıyla izleyiciden tam not almıştı. Aradan geçen yıllarda farklı projelerde yer alsalar da hayranları bu ikiliyi yeniden aynı yapımda görmeyi uzun süre bekledi. Beklenen buluşma ise tam dokuz yıl sonra gerçekleşti. Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı'nın (TGA) dünya çapındaki Go Türkiye projesi için hazırlanan 'Turquoise Summer' adlı mini dizide yeniden kamera karşısına geçen Fahriye Evcen ve Murat Yıldırım, yıllara meydan okuyan uyumlarıyla sosyal medyanın en çok konuştuğu ikililerden biri haline geldi.

Go Türkiye'nin yeni mini dizisi 'Turquoise Summer', klasik bir tanıtım filmi yerine romantik hikayesiyle dikkat çeken sinematik bir yapım olarak hazırlandı. Yönetmenliğini Semih Bağcı'nın üstlendiği projede Bodrum'un turkuaz koyları, Göcek'in eşsiz doğası ve Ege'nin büyüleyici atmosferi hikayenin merkezine yerleştirildi. Fahriye Evcen ile Murat Yıldırım'ın yanı sıra Sedef Avcı, Aslıhan Karalar ve Yılmaz Bayraktar'ın da kadroda yer aldığı mini dizi, Türkiye'nin doğal güzelliklerini uluslararası izleyiciye hikaye odaklı bir anlatımla sunuyor.

Birsen Altuntaş'ın paylaşımına göre, mini dizinin en çok konuşulan anlarından biri ise Fahriye Evcen'in sürprizi oldu.

Oyuncu, projede Mustafa Sandal'ın hafızalara kazınan 'Denize Doğru' şarkısını seslendirdi. Bodrum'un masmavi koylarında geçen sahnelere eşlik eden performans, yayınlanmasının ardından kısa sürede sosyal medyada viral oldu. Özellikle Evcen'in sade ve doğal yorumunu beğenen kullanıcılar, oyuncunun ses tonuna övgüler yağdırırken, yıllar sonra yeniden kamera karşısına geçtiği Murat Yıldırım'la yakaladığı uyum da çok konuşuldu.

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Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu
Magazin Editörü
İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. Üniversite hayatım boyunca hem öğretmenlik yaptım hem de çeşitli fuarlarda çevirmenlik deneyimi kazandım. 2023 senesinden beri Onedio'da magazin ve TV kategorisinde içerik üretiyorum ve burada gündemdeki önemli gelişmelerden eğlenceli olaylara kadar geniş bir yelpazede içerik oluşturuyorum.
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