9 Yıl Sonra Murat Yıldırım'la Aynı Projede Yer Alan Fahriye Evcen'in "Denize Doğru" Performansı Alkış Topladı
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2017 yılında vizyona giren Sonsuz Aşk filmiyle ilk kez partner olan Fahriye Evcen ve Murat Yıldırım, yıllar sonra yeniden aynı projede buluştu. Go Türkiye'nin uluslararası mini dizisi Turquoise Summer için kamera karşısına geçen ikili, ekran uyumlarıyla bir kez daha büyük beğeni topladı. Ancak projenin en çok konuşulan detayı, Fahriye Evcen'in Mustafa Sandal'ın unutulmaz 'Denize Doğru' şarkısını seslendirdiği sahneler oldu. Kısa sürede sosyal medyada viral olan performans, izleyenlerden tam not aldı.
Kaynak: Birsen Altuntaş
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Türk televizyon ve sinemasının sevilen isimlerinden Fahriye Evcen ile Murat Yıldırım'ın yolları ilk kez 2017 yılında vizyona giren "Sonsuz Aşk" filmiyle kesişmişti.
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Birsen Altuntaş'ın paylaşımına göre, mini dizinin en çok konuşulan anlarından biri ise Fahriye Evcen'in sürprizi oldu.
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İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. Üniversite hayatım boyunca hem öğretmenlik yaptım hem de çeşitli fuarlarda çevirmenlik deneyimi kazandım. 2023 senesinden beri Onedio'da magazin ve TV kategorisinde içerik üretiyorum ve burada gündemdeki önemli gelişmelerden eğlenceli olaylara kadar geniş bir yelpazede içerik oluşturuyorum.
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