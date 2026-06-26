9 Yıl Sonra Murat Yıldırım'la Aynı Projede Yer Alan Fahriye Evcen'in "Denize Doğru" Performansı Alkış Topladı

Ahmet Katıksız'ın yönetmen koltuğunda oturduğu romantik dram filminde ilk kez partner olan ikili, güçlü ekran uyumlarıyla izleyiciden tam not almıştı. Aradan geçen yıllarda farklı projelerde yer alsalar da hayranları bu ikiliyi yeniden aynı yapımda görmeyi uzun süre bekledi. Beklenen buluşma ise tam dokuz yıl sonra gerçekleşti. Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı'nın (TGA) dünya çapındaki Go Türkiye projesi için hazırlanan 'Turquoise Summer' adlı mini dizide yeniden kamera karşısına geçen Fahriye Evcen ve Murat Yıldırım, yıllara meydan okuyan uyumlarıyla sosyal medyanın en çok konuştuğu ikililerden biri haline geldi.

Go Türkiye'nin yeni mini dizisi 'Turquoise Summer', klasik bir tanıtım filmi yerine romantik hikayesiyle dikkat çeken sinematik bir yapım olarak hazırlandı. Yönetmenliğini Semih Bağcı'nın üstlendiği projede Bodrum'un turkuaz koyları, Göcek'in eşsiz doğası ve Ege'nin büyüleyici atmosferi hikayenin merkezine yerleştirildi. Fahriye Evcen ile Murat Yıldırım'ın yanı sıra Sedef Avcı, Aslıhan Karalar ve Yılmaz Bayraktar'ın da kadroda yer aldığı mini dizi, Türkiye'nin doğal güzelliklerini uluslararası izleyiciye hikaye odaklı bir anlatımla sunuyor.