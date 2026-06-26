article/comments
article/share
Haberler
TV
Maneviyata Yönelmiş! İzdivaç Programından Tanıdığımız Birkan Key'in Son Hali Şaşırttı

Maneviyata Yönelmiş! İzdivaç Programından Tanıdığımız Birkan Key'in Son Hali Şaşırttı

Esra Demirci
Esra Demirci - TV Editörü
26.06.2026 - 17:34
google-g-white cross-white onedio-o-white
Onedio’yu Google’da tercih edilen kaynak olarak ekleyin plus-blue

Zuhal Topal'ın sunduğu izdivaç programında tanıdığımız damat adayı Birkan Key yıllar sonra ortaya çıktı. İzdivaç programının popüler damat adayı Birkan Key maneviyata yönelmiş. Birkan Key'in Instagram paylaşımlarını görenler damat adayını tanıyamadı.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Zuhal Topal'ın sunduğu izdivaç programının dikkat çeken damat adaylarından Birkan Key, uzun süredir kameralardan uzak bir yaşam sürüyordu.

Zuhal Topal'ın sunduğu izdivaç programının dikkat çeken damat adaylarından Birkan Key, uzun süredir kameralardan uzak bir yaşam sürüyordu.

Geçtiğimiz dönemde Adana Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği ekiplerinin gerçekleştirdiği fuhuş operasyonu kapsamında gözaltına alınan Key, yapılan incelemelerde suçsuz olduğunun anlaşılması üzerine serbest bırakılmıştı. Yaşanan sürecin ardından gözlerden uzak kalmayı tercih eden Birkan Key, memleketi Adana'ya dönerek ticarete atıldı.

Birkan Key'in burada mangal kömürü üretimi yaptığı ve iş hayatına odaklandığı öğrenildi. Uzun süredir sessizliğini koruyan eski damat adayı, bu kez hem yeni yaşamı hem de son görüntüsüyle gündeme geldi.

Televizyon ekranlarından uzak bir hayat süren Birkan Key'in son dönemde maneviyata yöneldiği de dikkat çekti.

İşte Zuhal Topal'la İzdivaç'ın popüler damat adayı Birkan Key'in son hali:

İşte Zuhal Topal'la İzdivaç'ın popüler damat adayı Birkan Key'in son hali:

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

Bu içerikler de ilginizi çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Esra Demirci
Esra Demirci
TV Editörü
Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada TV ve Dizi/Sinema Editörü olarak dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
6
3
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın