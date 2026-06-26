Maneviyata Yönelmiş! İzdivaç Programından Tanıdığımız Birkan Key'in Son Hali Şaşırttı
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Zuhal Topal'ın sunduğu izdivaç programında tanıdığımız damat adayı Birkan Key yıllar sonra ortaya çıktı. İzdivaç programının popüler damat adayı Birkan Key maneviyata yönelmiş. Birkan Key'in Instagram paylaşımlarını görenler damat adayını tanıyamadı.
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Zuhal Topal'ın sunduğu izdivaç programının dikkat çeken damat adaylarından Birkan Key, uzun süredir kameralardan uzak bir yaşam sürüyordu.
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İşte Zuhal Topal'la İzdivaç'ın popüler damat adayı Birkan Key'in son hali:
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Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada TV ve Dizi/Sinema Editörü olarak dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
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