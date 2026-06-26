Bir Yaz Dizisi Daha Zirveye Yerleşti: 25 Haziran Perşembe Reyting Sonuçları Belli Oldu

Reklam verenlerin en çok önem verdiği ABC1 grubunda %18.38 share (izlenme payı) gibi oldukça güçlü bir oran yakalayan dizi, perşembe gecesinin en çok güvenilen ve izlenen prodüksiyonu olduğunu açıkça kanıtladı. Üstelik dizinin özet bölümü de her üç kategoride ilk 10'a (Total'de 8, AB'de 6, ABC1'de 8. sıra) girerek ana bölüme çok güçlü bir izleyici taşıdı. TRT 1 ekranlarında devam eden FIFA 2026 Dünya Kupası heyecanı, perşembe akşam kuşağında da dengeleri derinden sarstı. Gece oldukça geç bir saatte (22:50) başlamasına rağmen Ekvador - Almanya karşılaşması, spor izleyicisini ekrana kilitledi. Dev mücadele; AB grubunda 3.52 reyting ile doğrudan liderin ensesinde 2. sıraya yerleşirken, ABC1 grubunda da 3.18 reyting ile 3. sırayı kaptı. Geç saate ve turnuva dopingine rağmen zirvedeki yerini koruyabilen tek yapım ise yine Muhtemel Aşk oldu. Ekranın bir diğer çarpıcı gerçeği ise ATV'nin gündüz kuşağındaki sarsılmaz hakimiyeti oldu. Müge Anlı ile Tatlı Sert ve Esra Erol'da, prime-time (altın saatler) kuşağındaki dev bütçeli birçok yarışma, film ve ana haber programını geride bırakarak her üç kategoride de ilk 5'teki yerlerini sağlamlaştırdı. Özellikle Müge Anlı, ABC1 kategorisinde 3.27 reyting ve %28.77 gibi devasa bir izlenme payıyla günün en çok izlenen 2. programı oldu ve gündüz saatlerinde bile akşam kuşağıyla yarışabileceğini bir kez daha ispatladı.