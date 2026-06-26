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Bir Yaz Dizisi Daha Zirveye Yerleşti: 25 Haziran Perşembe Reyting Sonuçları Belli Oldu

Bir Yaz Dizisi Daha Zirveye Yerleşti: 25 Haziran Perşembe Reyting Sonuçları Belli Oldu

Merve Ersoy
Merve Ersoy - TV Editörü
26.06.2026 - 15:19
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25 Haziran Perşembe reyting sonuçları belli oldu.

25 Haziran Perşembe günü televizyon ekranlarında tam anlamıyla bir 'Muhtemel Aşk' rüzgarı esti. Show TV'nin iddialı yapımı, farklı izleyici kitlelerini temsil eden üç ana kategoride de rakiplerine şans tanımayarak perşembe akşamının mutlak hakimi olduğunu ilan etti.

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Show TV ekranlarında izleyiciyle buluşan Muhtemel Aşk, perşembe günü yayınlanan bölümüyle Total (4.51), AB (4.01) ve ABC1 (4.92) kategorilerinin tamamında 1. sıraya yerleşerek muhteşem bir "3'te 3" başarısına imza attı.

Show TV ekranlarında izleyiciyle buluşan Muhtemel Aşk, perşembe günü yayınlanan bölümüyle Total (4.51), AB (4.01) ve ABC1 (4.92) kategorilerinin tamamında 1. sıraya yerleşerek muhteşem bir "3'te 3" başarısına imza attı.

Reklam verenlerin en çok önem verdiği ABC1 grubunda %18.38 share (izlenme payı) gibi oldukça güçlü bir oran yakalayan dizi, perşembe gecesinin en çok güvenilen ve izlenen prodüksiyonu olduğunu açıkça kanıtladı. Üstelik dizinin özet bölümü de her üç kategoride ilk 10'a (Total'de 8, AB'de 6, ABC1'de 8. sıra) girerek ana bölüme çok güçlü bir izleyici taşıdı. TRT 1 ekranlarında devam eden FIFA 2026 Dünya Kupası heyecanı, perşembe akşam kuşağında da dengeleri derinden sarstı. Gece oldukça geç bir saatte (22:50) başlamasına rağmen Ekvador - Almanya karşılaşması, spor izleyicisini ekrana kilitledi. Dev mücadele; AB grubunda 3.52 reyting ile doğrudan liderin ensesinde 2. sıraya yerleşirken, ABC1 grubunda da 3.18 reyting ile 3. sırayı kaptı. Geç saate ve turnuva dopingine rağmen zirvedeki yerini koruyabilen tek yapım ise yine Muhtemel Aşk oldu. Ekranın bir diğer çarpıcı gerçeği ise ATV'nin gündüz kuşağındaki sarsılmaz hakimiyeti oldu. Müge Anlı ile Tatlı Sert ve Esra Erol'da, prime-time (altın saatler) kuşağındaki dev bütçeli birçok yarışma, film ve ana haber programını geride bırakarak her üç kategoride de ilk 5'teki yerlerini sağlamlaştırdı. Özellikle Müge Anlı, ABC1 kategorisinde 3.27 reyting ve %28.77 gibi devasa bir izlenme payıyla günün en çok izlenen 2. programı oldu ve gündüz saatlerinde bile akşam kuşağıyla yarışabileceğini bir kez daha ispatladı.

25 Haziran Perşembe günü reyting sonuçlarına dair detaylar:

25 Haziran Perşembe günü reyting sonuçlarına dair detaylar:

25 Haziran Perşembe Total reyting sonuçları:

  • Muhtemel Aşk – 4.51

  • Var Mısın Yok Musun – 3.60

  • Müge Anlı ile Tatlı Sert – 3.47

  • Esra Erol'da – 3.22

  • Ekvador-Almanya Fifa 2026 Dünya Kupası Karşılaşması – 2.72

  • Masterchef Türkiye – 2.07

  • Atv Gün Ortası – 1.93

  • Muhtemel Aşk (Özet) – 1.92

  • Atv Ana Haber – 1.89

  • Var Mısın Yok Musun Özet – 1.86

  • ### 25 Haziran Perşembe AB reyting sonuçları:

  • Muhtemel Aşk – 4.01

  • Ekvador-Almanya Fifa 2026 Dünya Kupası Karşılaşması – 3.52

  • Müge Anlı ile Tatlı Sert – 2.64

  • Var Mısın Yok Musun – 2.40

  • Now Ana Haber – 1.96

  • Muhtemel Aşk (Özet) – 1.85

  • Masterchef Türkiye – 1.79

  • Show Ana Haber – 1.57

  • Esra Erol'da – 1.42

  • Olumlu Dünya 2 (T.S) – 1.39

  • ### 25 Haziran Perşembe ABC1 reyting sonuçları:

  • Muhtemel Aşk – 4.92

  • Müge Anlı ile Tatlı Sert – 3.27

  • Ekvador-Almanya Fifa 2026 Dünya Kupası Karşılaşması – 3.18

  • Var Mısın Yok Musun – 3.07

  • Esra Erol'da – 2.28

  • Now Ana Haber – 2.12

  • Masterchef Türkiye – 2.08

  • Muhtemel Aşk (Özet) – 2.07

  • Show Ana Haber – 1.62

  • Var Mısın Yok Musun Özet – 1.42

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Merve Ersoy
Merve Ersoy
TV Editörü
Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. Metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde TV-Dizi/Sinema editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde sizlerle en hızlı şekilde buluşturmayı amaçlıyorum.
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