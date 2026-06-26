Bir Yaz Dizisi Daha Zirveye Yerleşti: 25 Haziran Perşembe Reyting Sonuçları Belli Oldu
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25 Haziran Perşembe reyting sonuçları belli oldu.
25 Haziran Perşembe günü televizyon ekranlarında tam anlamıyla bir 'Muhtemel Aşk' rüzgarı esti. Show TV'nin iddialı yapımı, farklı izleyici kitlelerini temsil eden üç ana kategoride de rakiplerine şans tanımayarak perşembe akşamının mutlak hakimi olduğunu ilan etti.
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Show TV ekranlarında izleyiciyle buluşan Muhtemel Aşk, perşembe günü yayınlanan bölümüyle Total (4.51), AB (4.01) ve ABC1 (4.92) kategorilerinin tamamında 1. sıraya yerleşerek muhteşem bir "3'te 3" başarısına imza attı.
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25 Haziran Perşembe günü reyting sonuçlarına dair detaylar:
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Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. Metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde TV-Dizi/Sinema editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde sizlerle en hızlı şekilde buluşturmayı amaçlıyorum.
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