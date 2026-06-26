Star TV'nin Yeni Sezondaki İddialı Uyarlama Dizisine Kırgın Çiçekler Dizisinden Bir Oyuncu Dahil Oldu

Dizide maddi zorluklar içinde büyüyen ancak gözü yükseklerde olan hırslı bir genç kadın olan Hülya'nın hikayesi anlatılıyor. Üniversiteye başladığı ilk gün son derece varlıklı bir aileden gelen Neslihan ile tanışan Hülya, kendisini bambaşka biri gibi tanıtarak onunla dostluk kurar. Zenginliğe ulaşmak için güzelliğini ve zekasını bir silah gibi kullanan, yalanlar ve entrikalarla dolu bir yaşam kurmaya çalışan Hülya'nın bu ihtirası, hem kendisinin hem de etrafındakilerin hayatını altüst edecek çarpıcı olaylara gebe olacak. Ekranlarda büyük bir sınıf atlama mücadelesi ve aşk çatışması izleyiciyi bekliyor.