Star TV'nin Yeni Sezondaki İddialı Uyarlama Dizisine Kırgın Çiçekler Dizisinden Bir Oyuncu Dahil Oldu
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Televizyon dünyasında yeni sezon hareketliliği şimdiden başladı! Bir dönemin efsane yapımı, dünyaca ünlü Meksika pembe dizisi Rubi’den Türkiye’ye uyarlanan 'Başkalarının Hayatı', güçlü oyuncu kadrosu ve çarpıcı hikayesiyle şimdiden yılın en çok konuşulan projelerinden biri olmaya aday. Ay Yapım imzalı diziden gelen son transfer haberi ise izleyicideki heyecanı ikiye katladı. Unutulmaz dizi Kırgın Çiçekler’de canlandırdığı Cemre karakteriyle kalpleri fetheden başarılı oyuncu Hazar Motan, uzun bir aranın ardından bu iddialı projeyle ekranlara geri dönüyor.
Kaynak: Birsen Altuntaş
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Eylül Lize Kandemir (Hülya) ve Burak Berkay Akgül'ün (Doktor Sarp) başrollerini paylaşacağı Başkalarının Hayatı dizisinin kadrosu netleşiyor.
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Temmuz ayının ortalarında sete çıkması beklenen Başkalarının Hayatı dizisinin kadrosuna Hazar Motan dahil oldu.
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Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. Metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde TV-Dizi/Sinema editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde sizlerle en hızlı şekilde buluşturmayı amaçlıyorum.
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