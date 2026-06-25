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TRT Dizisinden Ayrılan Ünlü Oyuncu Bu Kez Yeraltı Dizisiyle Gündemde

TRT Dizisinden Ayrılan Ünlü Oyuncu Bu Kez Yeraltı Dizisiyle Gündemde

Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan - TV&Magazin Editörü
25.06.2026 - 23:59
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NOW ekranlarında yayınlanan Yeraltı, ilk sezonuyla en çok konuşulan yapımlardan biri olmuştu. Yeni sezon öncesinde diziyle ilgili kulis haberleri gelmeye devam ediyor. Bu kez gündeme gelen iddia ise oyuncu kadrosuyla ilgili oldu. Dizinin yeni sezonunda önemli bir ismin ekibe katılabileceği konuşuluyor. Henüz resmi bir açıklama yapılmasa da kulislerde dolaşan bilgi kısa sürede dikkat çekti. Yeni sezon hazırlıkları başlamadan ortaya çıkan bu iddia dizinin takipçileri arasında merak uyandırdı. Gözler şimdi yapımdan gelecek resmi açıklamalara çevrildi.

Kaynak: Birsen Altuntaş

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2026 sezonunun en çok konuşulan yapımlarından biri olan Yeraltı, yeni sezon hazırlıklarını sürdürüyor.

2026 sezonunun en çok konuşulan yapımlarından biri olan Yeraltı, yeni sezon hazırlıklarını sürdürüyor.

NOW ekranlarında yayınlanan ve Medyapım imzası taşıyan dizi, ilk sezon boyunca hem hikâyesi hem de oyuncu kadrosuyla adından söz ettirdi. Fatih Aksoy’un patronu olduğu Medyapım tarafından hazırlanan yapımın ikinci sezonu için bekleyiş devam ederken kulislere yeni bir iddia yansıdı.

Son günlerde konuşulan bilgilere göre başarılı oyuncu İsmail Hacıoğlu’nun Yeraltı dizisinin yeni sezon kadrosuna katılabileceği öne sürülüyor.

Son günlerde konuşulan bilgilere göre başarılı oyuncu İsmail Hacıoğlu’nun Yeraltı dizisinin yeni sezon kadrosuna katılabileceği öne sürülüyor.

Yapımdan ya da oyuncudan konuyla ilgili herhangi bir açıklama yapılmış değil. Bu nedenle söz konusu gelişme şimdilik kulis bilgisi olarak değerlendiriliyor. İsmail Hacıoğlu en son TRT 1’de yayınlanan Cennetin Çocukları’nda rol almıştı ancak kadrodan çıkarılmıştı. 

Yeraltı’nın başrollerinde Denizcan Aktaş, Devrim Özkan ve Uraz Kaygılaroğlu yer alıyor. Yeni sezonda hikâyenin nasıl ilerleyeceği kadar kadroya yeni isimlerin eklenip eklenmeyeceği de merak edilen başlıklardan biri haline geldi.

Edinilen bilgilere göre Yeraltı’nın yeni sezon görüşmeleri henüz başlamadı. Oyuncu kadrosu ve yeni sezon planlamasına ilişkin çalışmaların önümüzdeki dönemde hız kazanması bekleniyor.

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Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan
TV&Magazin Editörü
2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü’nden mezun oldum. İçerik üretmeye ve dijital yayıncılığa olan ilgimle medya sektöründeki yolculuğuma 2022 yılında Onedio’da başladım. Bu süreçte farklı kategorilerde içerikler hazırlayarak editoryal deneyimimi geliştirdim. Özellikle televizyon ve magazin dünyasını yakından takip ediyor; dizi, sinema ve TV sektöründeki gelişmeleri okuyucularla buluşturuyorum. Yeni projeler, oyuncu transferleri, setlerden gelen haberler, reyting sonuçları ve kulis bilgileri üzerine içerikler üretirken, magazin gündeminde öne çıkan açıklamaları, sosyal medyada konuşulan olayları ve ünlü isimlerle ilgili gelişmeleri de yakından takip ediyorum.
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