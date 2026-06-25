TRT Dizisinden Ayrılan Ünlü Oyuncu Bu Kez Yeraltı Dizisiyle Gündemde

Yapımdan ya da oyuncudan konuyla ilgili herhangi bir açıklama yapılmış değil. Bu nedenle söz konusu gelişme şimdilik kulis bilgisi olarak değerlendiriliyor. İsmail Hacıoğlu en son TRT 1’de yayınlanan Cennetin Çocukları’nda rol almıştı ancak kadrodan çıkarılmıştı.

Yeraltı’nın başrollerinde Denizcan Aktaş, Devrim Özkan ve Uraz Kaygılaroğlu yer alıyor. Yeni sezonda hikâyenin nasıl ilerleyeceği kadar kadroya yeni isimlerin eklenip eklenmeyeceği de merak edilen başlıklardan biri haline geldi.

Edinilen bilgilere göre Yeraltı’nın yeni sezon görüşmeleri henüz başlamadı. Oyuncu kadrosu ve yeni sezon planlamasına ilişkin çalışmaların önümüzdeki dönemde hız kazanması bekleniyor.