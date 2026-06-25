TRT Dizisinden Ayrılan Ünlü Oyuncu Bu Kez Yeraltı Dizisiyle Gündemde
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NOW ekranlarında yayınlanan Yeraltı, ilk sezonuyla en çok konuşulan yapımlardan biri olmuştu. Yeni sezon öncesinde diziyle ilgili kulis haberleri gelmeye devam ediyor. Bu kez gündeme gelen iddia ise oyuncu kadrosuyla ilgili oldu. Dizinin yeni sezonunda önemli bir ismin ekibe katılabileceği konuşuluyor. Henüz resmi bir açıklama yapılmasa da kulislerde dolaşan bilgi kısa sürede dikkat çekti. Yeni sezon hazırlıkları başlamadan ortaya çıkan bu iddia dizinin takipçileri arasında merak uyandırdı. Gözler şimdi yapımdan gelecek resmi açıklamalara çevrildi.
Kaynak: Birsen Altuntaş
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2026 sezonunun en çok konuşulan yapımlarından biri olan Yeraltı, yeni sezon hazırlıklarını sürdürüyor.
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Son günlerde konuşulan bilgilere göre başarılı oyuncu İsmail Hacıoğlu’nun Yeraltı dizisinin yeni sezon kadrosuna katılabileceği öne sürülüyor.
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2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü’nden mezun oldum. İçerik üretmeye ve dijital yayıncılığa olan ilgimle medya sektöründeki yolculuğuma 2022 yılında Onedio’da başladım. Bu süreçte farklı kategorilerde içerikler hazırlayarak editoryal deneyimimi geliştirdim. Özellikle televizyon ve magazin dünyasını yakından takip ediyor; dizi, sinema ve TV sektöründeki gelişmeleri okuyucularla buluşturuyorum. Yeni projeler, oyuncu transferleri, setlerden gelen haberler, reyting sonuçları ve kulis bilgileri üzerine içerikler üretirken, magazin gündeminde öne çıkan açıklamaları, sosyal medyada konuşulan olayları ve ünlü isimlerle ilgili gelişmeleri de yakından takip ediyorum.
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