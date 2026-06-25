Altı Üstü İstanbul YouTube İzlenmesiyle Yaz Sezonuna Damga Vurdu

Geçtiğimiz yıl yaz dizilerinin ekrana gelmemesi nedeniyle oluşan özlem, bu sezon yayınlanan yapımlara da yansıdı. Kanal D’de Daha 17, Star TV’de Doğanın Kanunu, Show TV’de Muhtemel Aşk ve ATV’de Altı Üstü İstanbul yaz sezonunda ekrana gelen yapımlar arasında yer aldı. Reyting sonuçları kadar dijital platformlardaki izlenme rakamları da dikkatle takip edilmeye başlandı.

Bu yapımlar arasında yer alan Altı Üstü İstanbul, ilk bölümüyle sezonun en yüksek reyting açılışlarından birini gerçekleştirdi. Yayınlanan ilk bölümün ardından dizi televizyon izleyicisinden olumlu karşılık aldı. Aynı ilgi ikinci bölümde de devam etti.