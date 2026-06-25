Altı Üstü İstanbul YouTube İzlenmesiyle Yaz Sezonuna Damga Vurdu
Onedio’yu Google’da tercih edilen kaynak olarak ekleyin
ATV ekranlarında yayınlanan Altı Üstü İstanbul, yaz sezonuna güçlü bir başlangıç yaptı. İlk bölümüyle sezonun en yüksek reyting açılışlarından birine imza atan dizi, ikinci bölümüyle de dijital platformlarda izlenme rakamlarıyla öne çıktı. Yaz dizilerine duyulan özlemin ardından bu sezon ekrana gelen yapımlar izleyiciden karşılık bulmaya devam ediyor. Altı Üstü İstanbul da hem televizyon ekranında hem de YouTube’da ilgi gören diziler arasına girdi. İkinci bölümün izlenme sayısı kısa sürede milyonlara ulaştı. Bu tablo, yaz sezonundaki dizilere olan ilginin sürdüğünü bir kez daha gösterdi.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Uzun zaman sonra yaz sezonunda aynı anda birçok yeni dizinin başlaması televizyon izleyicisinde farklı bir hareketlilik oluşturdu.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Dizinin YouTube kanalında yayınlanan ikinci bölümü, yalnızca iki gün içinde 8 milyonun üzerinde izlenmeye ulaştı.
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü’nden mezun oldum. İçerik üretmeye ve dijital yayıncılığa olan ilgimle medya sektöründeki yolculuğuma 2022 yılında Onedio’da başladım. Bu süreçte farklı kategorilerde içerikler hazırlayarak editoryal deneyimimi geliştirdim. Özellikle televizyon ve magazin dünyasını yakından takip ediyor; dizi, sinema ve TV sektöründeki gelişmeleri okuyucularla buluşturuyorum. Yeni projeler, oyuncu transferleri, setlerden gelen haberler, reyting sonuçları ve kulis bilgileri üzerine içerikler üretirken, magazin gündeminde öne çıkan açıklamaları, sosyal medyada konuşulan olayları ve ünlü isimlerle ilgili gelişmeleri de yakından takip ediyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın