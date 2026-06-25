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Altı Üstü İstanbul YouTube İzlenmesiyle Yaz Sezonuna Damga Vurdu

Altı Üstü İstanbul YouTube İzlenmesiyle Yaz Sezonuna Damga Vurdu

Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan - TV&Magazin Editörü
25.06.2026 - 22:21
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ATV ekranlarında yayınlanan Altı Üstü İstanbul, yaz sezonuna güçlü bir başlangıç yaptı. İlk bölümüyle sezonun en yüksek reyting açılışlarından birine imza atan dizi, ikinci bölümüyle de dijital platformlarda izlenme rakamlarıyla öne çıktı. Yaz dizilerine duyulan özlemin ardından bu sezon ekrana gelen yapımlar izleyiciden karşılık bulmaya devam ediyor. Altı Üstü İstanbul da hem televizyon ekranında hem de YouTube’da ilgi gören diziler arasına girdi. İkinci bölümün izlenme sayısı kısa sürede milyonlara ulaştı. Bu tablo, yaz sezonundaki dizilere olan ilginin sürdüğünü bir kez daha gösterdi.

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Uzun zaman sonra yaz sezonunda aynı anda birçok yeni dizinin başlaması televizyon izleyicisinde farklı bir hareketlilik oluşturdu.

Uzun zaman sonra yaz sezonunda aynı anda birçok yeni dizinin başlaması televizyon izleyicisinde farklı bir hareketlilik oluşturdu.

Geçtiğimiz yıl yaz dizilerinin ekrana gelmemesi nedeniyle oluşan özlem, bu sezon yayınlanan yapımlara da yansıdı. Kanal D’de Daha 17, Star TV’de Doğanın Kanunu, Show TV’de Muhtemel Aşk ve ATV’de Altı Üstü İstanbul yaz sezonunda ekrana gelen yapımlar arasında yer aldı. Reyting sonuçları kadar dijital platformlardaki izlenme rakamları da dikkatle takip edilmeye başlandı.

Bu yapımlar arasında yer alan Altı Üstü İstanbul, ilk bölümüyle sezonun en yüksek reyting açılışlarından birini gerçekleştirdi. Yayınlanan ilk bölümün ardından dizi televizyon izleyicisinden olumlu karşılık aldı. Aynı ilgi ikinci bölümde de devam etti.

Dizinin YouTube kanalında yayınlanan ikinci bölümü, yalnızca iki gün içinde 8 milyonun üzerinde izlenmeye ulaştı.

Dizinin YouTube kanalında yayınlanan ikinci bölümü, yalnızca iki gün içinde 8 milyonun üzerinde izlenmeye ulaştı.

Diziyi televizyonda kaçıran izleyiciler bölümleri dijital platform üzerinden takip etmeyi sürdürdü. Böylece televizyon ekranındaki ilgi, YouTube izlenmelerine de yansıdı. Bu rakam, yaz sezonu için dikkat çeken dijital izlenme performanslarından biri olarak değerlendiriliyor.

Altı Üstü İstanbul’da başlıca rolleri Feyyaz Duman, Nehir Erdoğan, İlker Aksum, Rahimcan Kapkap, Sena Mia Kalıp, Elçin Zehra İrem, Kaan Çakır, Yüsra Geyik, Öykü Gürman, Berk Ali Çatal, Cem Söküt ve Sacide Taşaner paylaşıyor.

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Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan
TV&Magazin Editörü
2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü’nden mezun oldum. İçerik üretmeye ve dijital yayıncılığa olan ilgimle medya sektöründeki yolculuğuma 2022 yılında Onedio’da başladım. Bu süreçte farklı kategorilerde içerikler hazırlayarak editoryal deneyimimi geliştirdim. Özellikle televizyon ve magazin dünyasını yakından takip ediyor; dizi, sinema ve TV sektöründeki gelişmeleri okuyucularla buluşturuyorum. Yeni projeler, oyuncu transferleri, setlerden gelen haberler, reyting sonuçları ve kulis bilgileri üzerine içerikler üretirken, magazin gündeminde öne çıkan açıklamaları, sosyal medyada konuşulan olayları ve ünlü isimlerle ilgili gelişmeleri de yakından takip ediyorum.
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