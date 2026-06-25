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Hülya Duyar Meryem Uzerli, Hande Erçel ve Demet Özdemir’i Nasıl Keşfettiğini Anlattı

Hülya Duyar Meryem Uzerli, Hande Erçel ve Demet Özdemir’i Nasıl Keşfettiğini Anlattı

Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan - TV&Magazin Editörü
25.06.2026 - 17:40
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Star TV’de yayınlanan Doğanın Kanunu dizisinde rol alan Hülya Duyar, Armağan Çağlayan’ın YouTube programına konuk oldu. Oyunculuk kariyerinde yaşadığı deneyimleri paylaşan Duyar, yıllar önce yollarının kesiştiği isimlerden de söz etti. Sohbet sırasında Meryem Uzerli, Hande Erçel ve Demet Özdemir hakkında yaşadığı anıları anlattı. Ünlü oyuncuları keşif dönemlerinden bahsetti.

Kaynak: 196Sekiz

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Hülya Duyar’ın üç ünlü oyuncuyla yollarının nasıl keşistiğini anlattığı anlar sosyal medyada ilgi gören başlıklardan oldu.

Hülya Duyar’ın üç ünlü oyuncuyla yollarının nasıl keşistiğini anlattığı anlar sosyal medyada ilgi gören başlıklardan oldu.

Hülya Duyar, Muhteşem Yüzyıl dizisinde Hürrem Sultan karakteri için yapılan hazırlıkları anlatırken senarist Meral Okay’ın karaktere bakışını da paylaştı. “Meral Okay, Hürrem karakterinin hiçbir görsel tanıklığa sahip olmamasını istiyordu.” diyerek o dönemde izlenen yöntemi anlattı. Ardından Meryem Uzerli ile tanışma hikâyesine geçti. “Meryem’le tanıştığım zaman daha 17 yaşlarında, yönetmen arkadaşımın sevgilisiydi. Meryem’le tükenmişlik sendromu sonrası Berlin’de bir araya geldik, şimdi de ara sıra telefonlaşıyoruz.” sözleriyle yıllar öncesine uzanan dostluklarından bahsetti.

Programda Hande Erçel’in oyunculuk yolculuğuna da değinen Duyar, Erçel’in kendisine nasıl önerildiğini anlattı. “Recep Güneysu’yla konuşurken bir proje için yok mu senin çevrende güzel bir kız, sevgilin falan diye sordum o da akrabam var deyip Hande Erçel’i önerdi.” ifadelerini kullandı. Daha sonra Hande Erçel hakkında düşüncelerini paylaşan Duyar, “Bazen Hande Erçel’e tatlı tatlı haksızlıklar yapılıyor gibi geliyor bana. Ben onunla ilk tanıştığım zaman güzelliği başka; inanılmaz çalışkan, tutkulu, zeki oynamıştı ve yaşı küçüktü.” dedi.

Demet Özdemir hakkında da konuşan Hülya Duyar, oyuncuyu ilk kez başrol seçmelerine çağıran kişinin kendisi olduğunu söyledi. O projede yönetmenin başka bir isimle ilerlediğini belirten Duyar, buna rağmen Demet Özdemir’e daha ilk andan güvendiğini anlattı. “Demet Özdemir’i ilk defa ana casta çağırdım ama onu yapamadım çünkü yönetmen başka bir oyuncuya karar verdi. Ama tek bir fotoğrafa bakıp başrole çağırdığım isimdir Demet.” sözlerini kullandı.

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Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan
TV&Magazin Editörü
2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü’nden mezun oldum. İçerik üretmeye ve dijital yayıncılığa olan ilgimle medya sektöründeki yolculuğuma 2022 yılında Onedio’da başladım. Bu süreçte farklı kategorilerde içerikler hazırlayarak editoryal deneyimimi geliştirdim. Özellikle televizyon ve magazin dünyasını yakından takip ediyor; dizi, sinema ve TV sektöründeki gelişmeleri okuyucularla buluşturuyorum. Yeni projeler, oyuncu transferleri, setlerden gelen haberler, reyting sonuçları ve kulis bilgileri üzerine içerikler üretirken, magazin gündeminde öne çıkan açıklamaları, sosyal medyada konuşulan olayları ve ünlü isimlerle ilgili gelişmeleri de yakından takip ediyorum.
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