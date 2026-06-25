Hülya Duyar Meryem Uzerli, Hande Erçel ve Demet Özdemir’i Nasıl Keşfettiğini Anlattı
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Star TV’de yayınlanan Doğanın Kanunu dizisinde rol alan Hülya Duyar, Armağan Çağlayan’ın YouTube programına konuk oldu. Oyunculuk kariyerinde yaşadığı deneyimleri paylaşan Duyar, yıllar önce yollarının kesiştiği isimlerden de söz etti. Sohbet sırasında Meryem Uzerli, Hande Erçel ve Demet Özdemir hakkında yaşadığı anıları anlattı. Ünlü oyuncuları keşif dönemlerinden bahsetti.
Kaynak: 196Sekiz
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Hülya Duyar’ın üç ünlü oyuncuyla yollarının nasıl keşistiğini anlattığı anlar sosyal medyada ilgi gören başlıklardan oldu.
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2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü’nden mezun oldum. İçerik üretmeye ve dijital yayıncılığa olan ilgimle medya sektöründeki yolculuğuma 2022 yılında Onedio’da başladım. Bu süreçte farklı kategorilerde içerikler hazırlayarak editoryal deneyimimi geliştirdim. Özellikle televizyon ve magazin dünyasını yakından takip ediyor; dizi, sinema ve TV sektöründeki gelişmeleri okuyucularla buluşturuyorum. Yeni projeler, oyuncu transferleri, setlerden gelen haberler, reyting sonuçları ve kulis bilgileri üzerine içerikler üretirken, magazin gündeminde öne çıkan açıklamaları, sosyal medyada konuşulan olayları ve ünlü isimlerle ilgili gelişmeleri de yakından takip ediyorum.
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