Hülya Duyar Meryem Uzerli, Hande Erçel ve Demet Özdemir’i Nasıl Keşfettiğini Anlattı

Hülya Duyar, Muhteşem Yüzyıl dizisinde Hürrem Sultan karakteri için yapılan hazırlıkları anlatırken senarist Meral Okay’ın karaktere bakışını da paylaştı. “Meral Okay, Hürrem karakterinin hiçbir görsel tanıklığa sahip olmamasını istiyordu.” diyerek o dönemde izlenen yöntemi anlattı. Ardından Meryem Uzerli ile tanışma hikâyesine geçti. “Meryem’le tanıştığım zaman daha 17 yaşlarında, yönetmen arkadaşımın sevgilisiydi. Meryem’le tükenmişlik sendromu sonrası Berlin’de bir araya geldik, şimdi de ara sıra telefonlaşıyoruz.” sözleriyle yıllar öncesine uzanan dostluklarından bahsetti.

Programda Hande Erçel’in oyunculuk yolculuğuna da değinen Duyar, Erçel’in kendisine nasıl önerildiğini anlattı. “Recep Güneysu’yla konuşurken bir proje için yok mu senin çevrende güzel bir kız, sevgilin falan diye sordum o da akrabam var deyip Hande Erçel’i önerdi.” ifadelerini kullandı. Daha sonra Hande Erçel hakkında düşüncelerini paylaşan Duyar, “Bazen Hande Erçel’e tatlı tatlı haksızlıklar yapılıyor gibi geliyor bana. Ben onunla ilk tanıştığım zaman güzelliği başka; inanılmaz çalışkan, tutkulu, zeki oynamıştı ve yaşı küçüktü.” dedi.

Demet Özdemir hakkında da konuşan Hülya Duyar, oyuncuyu ilk kez başrol seçmelerine çağıran kişinin kendisi olduğunu söyledi. O projede yönetmenin başka bir isimle ilerlediğini belirten Duyar, buna rağmen Demet Özdemir’e daha ilk andan güvendiğini anlattı. “Demet Özdemir’i ilk defa ana casta çağırdım ama onu yapamadım çünkü yönetmen başka bir oyuncuya karar verdi. Ama tek bir fotoğrafa bakıp başrole çağırdığım isimdir Demet.” sözlerini kullandı.