Kısmetse Olur Adnan Kızıltaş, Yıllar Sonra Yeni İmajıyla Dikkat Çekti!

Türk televizyon tarihine damga vuran yapımlardan söz edildiğinde akla gelen ilk programlardan biri hiç şüphesiz Kısmetse Olur oluyor. 2015 yılında Kanal D ekranlarında yayın hayatına başlayan program, ilk bakışta sıradan bir evlilik programı gibi görünse de çok kısa sürede bambaşka bir fenomene dönüştü. Gelin ve damat adaylarının aynı evde değil ama iki ayrı villada yaşadığı, her gün birbirlerini tanımaya çalıştıkları format; romantizmi, entrikayı, dostluğu ve büyük kavgaları aynı potada eritince milyonlar ekran başına kilitlendi.

Programın yayınlandığı dönem sosyal medyanın da yükselişe geçtiği yıllardı. Bu yüzden Kısmetse Olur sadece televizyon ekranlarında izlenen bir yarışma olmadı; her bölümü Twitter'da gündem oldu, unutulmayan replikleri yıllarca konuşuldu, yarışmacılar adına fan hesapları açıldı. Bir bölüm yayınlandıktan sonra saatlerce programın dedikodusu yapılır, yaşanan tartışmalar günlerce sosyal medyanın gündeminden düşmezdi. Hatta birçok izleyici için hafta sonlarının vazgeçilmez ritüellerinden biri haline gelmişti. Açıkçası hala devam eden Kısmetse Olur birçokları için aynı önemi korumaya devam ediyor.

Program boyunca birbirinden unutulmaz karakterler ekranlara geldi. İlk sezonda Eser West ve Cansel Çördük'ün inişli çıkışlı aşkı, Ayça Beğen ile Emre Ubeyli arasındaki ilişki, Tankut Denker'in tavırları, Daniela Grajdeanu'nun çıkışları ve Melis Buse Betkayan'ın bitmek bilmeyen polemikleri dönemin en çok konuşulan başlıkları arasında yer aldı. Elbette bunların yanında Adnan Kızıltaş'ın yaşadığı ilişkiler de sezon boyunca en fazla takip edilen hikayelerden biri olmuştu.

Program yaklaşık iki yıl boyunca ekranlarda kaldı ve final yaptığında bile etkisi kolay kolay silinmedi. Yarışmacılar sosyal medyada fenomen olmaya devam etti, yıllar sonra bile eski bölümler milyonlarca kez izlenmeye devam etti. Bugün bile 'eski Kısmetse Olur' denildiğinde birçok kişinin yüzünde nostaljik bir gülümseme oluşmasının nedeni de tam olarak bu. Çünkü o dönem yaşananlar, televizyon tarihinin en unutulmaz reality şov anıları arasında yerini çoktan aldı.