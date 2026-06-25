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Kısmetse Olur Adnan Kızıltaş, Yıllar Sonra Yeni İmajıyla Dikkat Çekti!

Kısmetse Olur Adnan Kızıltaş, Yıllar Sonra Yeni İmajıyla Dikkat Çekti!

Lila Ceylan
Lila Ceylan - Magazin Editörü
25.06.2026 - 14:07
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Kısmetse Olur'un en çok konuşulan yarışmacılarından Adnan Kızıltaş, yıllar sonra yeni imajıyla yeniden gündeme geldi. Ceyda ve Hazal'la yaşadığı olaylı ilişkilerle hafızalara kazınan Kızıltaş'ın son hali sosyal medyada gündem oldu. 

Buyurun, detayları beraber inceleyelim.

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Bir Döneme Damga Vuran Kısmetse Olur, Sadece Bir Evlilik Programı Değildi

Bir Döneme Damga Vuran Kısmetse Olur, Sadece Bir Evlilik Programı Değildi

Türk televizyon tarihine damga vuran yapımlardan söz edildiğinde akla gelen ilk programlardan biri hiç şüphesiz Kısmetse Olur oluyor. 2015 yılında Kanal D ekranlarında yayın hayatına başlayan program, ilk bakışta sıradan bir evlilik programı gibi görünse de çok kısa sürede bambaşka bir fenomene dönüştü. Gelin ve damat adaylarının aynı evde değil ama iki ayrı villada yaşadığı, her gün birbirlerini tanımaya çalıştıkları format; romantizmi, entrikayı, dostluğu ve büyük kavgaları aynı potada eritince milyonlar ekran başına kilitlendi.

Programın yayınlandığı dönem sosyal medyanın da yükselişe geçtiği yıllardı. Bu yüzden Kısmetse Olur sadece televizyon ekranlarında izlenen bir yarışma olmadı; her bölümü Twitter'da gündem oldu, unutulmayan replikleri yıllarca konuşuldu, yarışmacılar adına fan hesapları açıldı. Bir bölüm yayınlandıktan sonra saatlerce programın dedikodusu yapılır, yaşanan tartışmalar günlerce sosyal medyanın gündeminden düşmezdi. Hatta birçok izleyici için hafta sonlarının vazgeçilmez ritüellerinden biri haline gelmişti. Açıkçası hala devam eden Kısmetse Olur birçokları için aynı önemi korumaya devam ediyor. 

Program boyunca birbirinden unutulmaz karakterler ekranlara geldi. İlk sezonda Eser West ve Cansel Çördük'ün inişli çıkışlı aşkı, Ayça Beğen ile Emre Ubeyli arasındaki ilişki, Tankut Denker'in tavırları, Daniela Grajdeanu'nun çıkışları ve Melis Buse Betkayan'ın bitmek bilmeyen polemikleri dönemin en çok konuşulan başlıkları arasında yer aldı. Elbette bunların yanında Adnan Kızıltaş'ın yaşadığı ilişkiler de sezon boyunca en fazla takip edilen hikayelerden biri olmuştu.

Program yaklaşık iki yıl boyunca ekranlarda kaldı ve final yaptığında bile etkisi kolay kolay silinmedi. Yarışmacılar sosyal medyada fenomen olmaya devam etti, yıllar sonra bile eski bölümler milyonlarca kez izlenmeye devam etti. Bugün bile 'eski Kısmetse Olur' denildiğinde birçok kişinin yüzünde nostaljik bir gülümseme oluşmasının nedeni de tam olarak bu. Çünkü o dönem yaşananlar, televizyon tarihinin en unutulmaz reality şov anıları arasında yerini çoktan aldı.

Kısmetse Olur denildiğinde akla gelen ilk erkek yarışmacılardan biri hiç kuşkusuz Adnan Kızıltaş'tı.

Kısmetse Olur denildiğinde akla gelen ilk erkek yarışmacılardan biri hiç kuşkusuz Adnan Kızıltaş'tı.

Dobra tavırları, ani çıkışları, zaman zaman eleştirilen öfkeli halleri ama aynı zamanda duygusal yönüyle sezon boyunca adından en çok söz ettiren isimlerden biri olmayı başarmıştı. Programın ilk dönemlerinde Ceyda Kırıcı ile yaşadığı yakınlaşma izleyicilerin büyük ilgisini çekmişti. İkilinin arasındaki çekim uzun süre konuşulmuş, birçok kişi onların yarışma sonrasında da birlikte olacağını düşünmüştü. Ancak işler beklendiği gibi ilerlemedi ve yolları ayrıldı.

Adnan'ın asıl çok konuşulan ilişkisi ise Hazal Atabek ile oldu. İkilinin ilişkisi kısa sürede programın merkezine yerleşirken, zaman zaman yaşanan kıskançlık krizleri, tartışmalar ve barışmalar ekran başındaki izleyiciyi adeta ekranlara kilitledi. Bir dönem birçok kişi bu ilişkinin evlilikle sonuçlanacağını düşünüyordu. Ancak yaşanan büyük krizler ve peş peşe gelen tartışmalar, ikilinin yollarını tamamen ayırmasına neden oldu. Özellikle finale doğru yaşanan gerilimler, sezonun en çok konuşulan olayları arasında gösterilmişti.

Adnan'ın programdaki en dikkat çeken dostluğu ise tartışmasız Melis Buse Betkayan ileydi. Melis'in sivri dili, dobra tavırları ve neredeyse her bölümde yaşadığı polemikler izleyiciyi ikiye bölerken, Adnan onun en yakın destekçilerinden biri olmuştu. Zaman zaman birlikte eleştiri oklarının hedefi olsalar da arkadaşlıklarını uzun süre korumayı başardılar. İkilinin kurduğu samimi bağ, yarışmanın en çok konuşulan dostluklarından biri olarak hafızalara kazındı.

Program sona erdikten sonra ise Adnan Kızıltaş uzun süre gözlerden uzak kalmayı tercih etti. Birçok yarışmacının aksine magazin gündeminde sık sık yer almak yerine daha sakin bir hayat yaşamayı seçti. Daha sonra sosyal medya içerikleriyle yeniden görünmeye başlayan Kızıltaş, dijital platformlarda da kendisine ciddi bir takipçi kitlesi oluşturdu.

Hayatındaki en büyük değişim ise 2022 yılında yaşandı. Adnan Kızıltaş, Hacer Göktaş ile dünyaevine girerek bambaşka bir sayfa açtı. Çiftin evlilikleri kısa sürede sosyal medyada ilgi görürken, daha sonra dünyaya gelen oğulları Miran ile mutlulukları taçlandı. Özellikle Kısmetse Olur döneminde onu yakından takip eden hayranları, yıllar sonra Adnan'ın kurduğu huzurlu aile hayatını görmekten büyük mutluluk duydu.

Kısmetse Olur'un unutulmaz isimlerinden biri olan Adnan Kızıltaş, uzun süredir eski yarışma günlerindeki kadar gündeme gelmiyordu.

Kısmetse Olur'un unutulmaz isimlerinden biri olan Adnan Kızıltaş, uzun süredir eski yarışma günlerindeki kadar gündeme gelmiyordu.

Her ne kadar sosyal medya paylaşımlarına devam etse de, programın sıkı takipçileri için Adnan artık daha çok ailesiyle sakin bir yaşam süren eski bir yarışmacı haline gelmişti.

Ancak geçtiğimiz saatlerde yaptığı paylaşım, yıllar sonra yeniden dikkatleri üzerine çekmeyi başardı.

Yeni görüntüsüyle takipçilerinin karşısına çıkan Adnan Kızıltaş'ın özellikle saçlarındaki büyük değişim gözlerden kaçmadı. Bir dönem gür saçlarıyla tanınan eski yarışmacının saçlarını oldukça kısa kestirdiği görüldü. Bazı sosyal medya kullanıcıları bunun tamamen tarz değişikliği olduğunu düşünürken, bazıları ise saç ekimi süreci için böyle bir tercih yapmış olabileceğini öne sürdü. Elbette Kızıltaş cephesinden bu konuda herhangi bir açıklama gelmedi.

Fakat yorumlar bununla da sınırlı kalmadı. Eski görüntüleriyle yeni halini yan yana koyan birçok kullanıcı, 'Yıllar gerçekten çok hızlı geçmiş', 'Adnan'ı ilk başta tanıyamadım', 'Kısmetse Olur'daki halinden eser kalmamış' ve 'Yıllar ona yaramamış.' gibi yorumlar yaptı. Bazıları ise aksine daha olgun ve karizmatik göründüğünü savunarak yeni imajını beğendiğini dile getirdi.

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Lila Ceylan
Lila Ceylan
Magazin Editörü
Çocukluğumdan bu yana kendimi en iyi yazarak ifade ettim. Okumaya, yazmaya ve duyguları düzgün ifade etmeye olan ilgim Karşılaştırmalı Edebiyat lisansı ve Kültürel İncelemeler yüksek lisansı okuma kararı almama vesile oldu. Birçok farklı ülkeye, kültüre ait eseri incelerken tüm bu ciddiyetin yanında, ünlüler dünyasına ve magazine duyduğum merak beni hep canlı tutan taraftı. Yaklaşık beş senedir magazin editörlüğü yapıyor, televizyon ve dizi sinema içerikleri yazıyorum. Onedio serüvenim devam ettiği sürece kadın kadına sohbet eder gibi, aklınıza gelebilecek tüm incik cincik detaylarla samimi, eğlenceli ve dikkat çekici içerikler üretmeyi umuyorum!
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