Kısmetse Olur Adnan Kızıltaş, Yıllar Sonra Yeni İmajıyla Dikkat Çekti!
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Kısmetse Olur'un en çok konuşulan yarışmacılarından Adnan Kızıltaş, yıllar sonra yeni imajıyla yeniden gündeme geldi. Ceyda ve Hazal'la yaşadığı olaylı ilişkilerle hafızalara kazınan Kızıltaş'ın son hali sosyal medyada gündem oldu.
Buyurun, detayları beraber inceleyelim.
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Bir Döneme Damga Vuran Kısmetse Olur, Sadece Bir Evlilik Programı Değildi
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Kısmetse Olur denildiğinde akla gelen ilk erkek yarışmacılardan biri hiç kuşkusuz Adnan Kızıltaş'tı.
Kısmetse Olur'un unutulmaz isimlerinden biri olan Adnan Kızıltaş, uzun süredir eski yarışma günlerindeki kadar gündeme gelmiyordu.
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Çocukluğumdan bu yana kendimi en iyi yazarak ifade ettim. Okumaya, yazmaya ve duyguları düzgün ifade etmeye olan ilgim Karşılaştırmalı Edebiyat lisansı ve Kültürel İncelemeler yüksek lisansı okuma kararı almama vesile oldu. Birçok farklı ülkeye, kültüre ait eseri incelerken tüm bu ciddiyetin yanında, ünlüler dünyasına ve magazine duyduğum merak beni hep canlı tutan taraftı. Yaklaşık beş senedir magazin editörlüğü yapıyor, televizyon ve dizi sinema içerikleri yazıyorum. Onedio serüvenim devam ettiği sürece kadın kadına sohbet eder gibi, aklınıza gelebilecek tüm incik cincik detaylarla samimi, eğlenceli ve dikkat çekici içerikler üretmeyi umuyorum!
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