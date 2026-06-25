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Tolga Akış, Ajda Pekkan'ın "Hileli"yi Dinlediğinde Verdiği Tepkiyi İlk Kez Anlattı!

Tolga Akış, Ajda Pekkan'ın "Hileli"yi Dinlediğinde Verdiği Tepkiyi İlk Kez Anlattı!

Lila Ceylan
Lila Ceylan - Magazin Editörü
25.06.2026 - 10:59
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Manifest'in kurucusu Tolga Akış, grubun Ajda Pekkan'la ses getiren 'Hileli' düetinin perde arkasını ilk kez anlattı. Meğer Süperstar, şarkıyı ilk dinlediği anda yerinde duramamış ve 'Bu şarkı inanılmaz, yapmak zorundayız!' diyerek projeye anında dahil olmuş.

Buyurun, detayları beraber inceleyelim.

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Türkiye'de yıllardır özlemi çekilen bir şey vardı: Gerçek anlamda bir kız grubu.

Türkiye'de yıllardır özlemi çekilen bir şey vardı: Gerçek anlamda bir kız grubu.

Bir döneme damga vuran Hepsi'nin ardından birçok deneme yapıldı ama hiçbiri beklenen etkiyi yaratamadı. Ta ki Manifest sahneye çıkana kadar... Son bir yılda Türkiye'nin müzik gündemini adeta tek başına değiştiren grup, yalnızca çıkardığı şarkılarla değil; enerjisi, dansları, sahne performansları ve birbirleriyle olan uyumlarıyla da milyonları peşinden sürüklemeyi başardı. Big5 yarışmasından doğan bu proje, kısa sürede bir reality programının çok ötesine geçerek gerçek bir pop fenomenine dönüştü.

Manifest'i oluşturan altı isim; Sueda Uluca, Hilal Yelekçi, Lidya Pınar, Zeynep Sude Oktay, Mina Solak ve Esin Bahat daha ilk günden itibaren yalnızca grubun birer üyesi olarak değil, bireysel kimlikleriyle de büyük ilgi görmeye başladılar. Her biri sosyal medyada kendine sadık bir hayran kitlesi oluşturdu, tarzlarıyla konuşuldu, yaptıkları paylaşımlarla gündem oldu. Kısacası Manifest sadece altı genç kadından oluşan bir müzik grubu değil; yeni nesil pop kültürünün en güçlü temsilcilerinden biri haline geldi.

İşin en güzel tarafı ise hiçbir zaman durmamaları oldu. Bir şarkı yayınlandıktan sonra aylarca bekleyen gruplardan olmadılar. Peş peşe gelen single'lar, milyonlarca kez izlenen yüksek prodüksiyonlu klipler, arka arkaya verilen konserler ve bitmek bilmeyen tempo... Daha yolun çok başında olmalarına rağmen yıllardır bu işi yapan ekipler kadar profesyonel ilerleyen Manifest, 'Biz uzun yıllar buradayız.' mesajını çoktan vermiş durumda. Pop müziğin yeni neslini temsil eden kızlar, daha şimdiden kariyerlerinin yalnızca başlangıç sayfalarını yazıyor gibi görünüyor.

Şimdilerde yeni şarkıları Toz Pembe için geri sayıma başlayan Manifest, geçtiğimiz ay dinleyen herkesin diline dolanan Hileli ile karşımıza çıkmıştı.

Şimdilerde yeni şarkıları Toz Pembe için geri sayıma başlayan Manifest, geçtiğimiz ay dinleyen herkesin diline dolanan Hileli ile karşımıza çıkmıştı.

Şarkı yayınlanır yayınlanmaz sosyal medyada paylaşılmaya, dans videolarına konu olmaya ve listeleri tırmanmaya başladı. Ancak Hileli'yi sıradan bir hit olmaktan çıkaran çok önemli bir detay vardı.

O da hiç şüphesiz Türkiye'nin Süperstar'ı Ajda Pekkan'dı.

Daha kariyerlerinin baharında olan altı genç müzisyenin, Türk pop müziğinin yaşayan efsanesiyle düet yapması ilk duyulduğu anda bile büyük şaşkınlık yaratmıştı. Çünkü böyle bir iş birliği her zaman görebildiğimiz türden değildi. Genellikle yıllarını sektöre vermiş isimlerle yapılan düetlerin aksine, Manifest daha yolun başındayken Ajda Pekkan gibi dev bir isimle aynı şarkıda buluşmayı başardı. Bu da hem müzik dünyasında hem de sosyal medyada günlerce konuşuldu.

Üstelik işin güzel tarafı şuydu; Hileli aslında tek başına da alıp yürüyecek kadar güçlü bir pop şarkısıydı. Akılda kalan melodisi, dans ettiren ritmi ve Manifest'in enerjisi zaten şarkıyı hit yapmaya fazlasıyla yetiyordu. Fakat Ajda Pekkan'ın sürpriz şekilde parçaya dahil olması, Hileli'yi sıradan bir yaz şarkısından çıkarıp hafızalara kazınacak bir projeye dönüştürdü. Süperstar'ın yılların deneyimiyle kattığı yorum, genç grubun dinamizmiyle birleşince ortaya gerçekten nesilleri buluşturan özel bir iş çıktı.

Nitekim rakamlar da bunu fazlasıyla kanıtladı. Hileli kısa süre içerisinde milyonlarca dinlenmeye ulaştı, dijital platformlarda üst sıralara yerleşti ve Manifest'in bugüne kadarki en çok sevilen şarkılarından biri olarak kayıtlara geçti. Hatta birçok hayran için grubun kariyerindeki en önemli dönüm noktalarından biri olmayı da başardı.

Bugüne kadar hepimizin merak ettiği bir konu vardı. Ajda Pekkan'a Hileli ilk götürüldüğünde neler yaşanmıştı?

Süperstar bu projeye nasıl 'evet' demişti? Açıkçası bu iş birliğinin nasıl gerçekleştiğini ilk duyduğumuz anda anlamakta hepimiz biraz zorlanmıştık. Çünkü ortada gerçekten alışılmışın dışında bir tablo vardı.

Bildiğimiz tek detay ise kızların yayınladığı vlog sayesinde olmuştu. O görüntülerde Ajda Pekkan'ın stüdyoya Manifest üyelerinden ayrı girdiğini, kendi vokallerini tek başına kaydedip ekibe teslim ettiğini görmüştük. Ancak şarkıyı ilk dinlediğinde neler hissettiğini ya da bu projeye nasıl ikna olduğunu bugüne kadar hiç bilmiyorduk.

İşte o soru sonunda yanıt buldu.

Geçtiğimiz saatlerde bir programa konuk olan Manifest'in kurucusu Tolga Akış, Hileli'nin perde arkasını ilk kez anlattı ve Ajda Pekkan'ın şarkıyı ilk dinlediği anda verdiği tepkiyi paylaştı.

Akış'ın anlattıklarına göre o an oldukça unutulmazmış.

'Ajda Hanım'a dinletme şansımız oldu. Dinlediği andan itibaren dans etmeye başladı. Gerçekten hiperaktifmiş. 'Bu şarkı inanılmaz, yapmak zorundayız.' dedi.'

Biz zaten Hileli'yi ilk dinlediğimiz anda şarkıya kapılmıştık ama görünen o ki aynı hissi ilk yaşayanlardan biri de Ajda Pekkan olmuş. Daha ilk notalarda dans etmeye başlaması ve hiç düşünmeden projeye dahil olmak istemesi, aslında şarkının neden bu kadar büyük bir başarı yakaladığını da çok güzel açıklıyor. Bazen bazı şarkılar ilk saniyesinde insanı yakalar ya... Belli ki Hileli de tam olarak öyle bir iş olmuş. Ajda Pekkan için de, bizim için de!

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Lila Ceylan
Lila Ceylan
Magazin Editörü
Çocukluğumdan bu yana kendimi en iyi yazarak ifade ettim. Okumaya, yazmaya ve duyguları düzgün ifade etmeye olan ilgim Karşılaştırmalı Edebiyat lisansı ve Kültürel İncelemeler yüksek lisansı okuma kararı almama vesile oldu. Birçok farklı ülkeye, kültüre ait eseri incelerken tüm bu ciddiyetin yanında, ünlüler dünyasına ve magazine duyduğum merak beni hep canlı tutan taraftı. Yaklaşık beş senedir magazin editörlüğü yapıyor, televizyon ve dizi sinema içerikleri yazıyorum. Onedio serüvenim devam ettiği sürece kadın kadına sohbet eder gibi, aklınıza gelebilecek tüm incik cincik detaylarla samimi, eğlenceli ve dikkat çekici içerikler üretmeyi umuyorum!
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