Tolga Akış, Ajda Pekkan'ın "Hileli"yi Dinlediğinde Verdiği Tepkiyi İlk Kez Anlattı!

Bir döneme damga vuran Hepsi'nin ardından birçok deneme yapıldı ama hiçbiri beklenen etkiyi yaratamadı. Ta ki Manifest sahneye çıkana kadar... Son bir yılda Türkiye'nin müzik gündemini adeta tek başına değiştiren grup, yalnızca çıkardığı şarkılarla değil; enerjisi, dansları, sahne performansları ve birbirleriyle olan uyumlarıyla da milyonları peşinden sürüklemeyi başardı. Big5 yarışmasından doğan bu proje, kısa sürede bir reality programının çok ötesine geçerek gerçek bir pop fenomenine dönüştü.

Manifest'i oluşturan altı isim; Sueda Uluca, Hilal Yelekçi, Lidya Pınar, Zeynep Sude Oktay, Mina Solak ve Esin Bahat daha ilk günden itibaren yalnızca grubun birer üyesi olarak değil, bireysel kimlikleriyle de büyük ilgi görmeye başladılar. Her biri sosyal medyada kendine sadık bir hayran kitlesi oluşturdu, tarzlarıyla konuşuldu, yaptıkları paylaşımlarla gündem oldu. Kısacası Manifest sadece altı genç kadından oluşan bir müzik grubu değil; yeni nesil pop kültürünün en güçlü temsilcilerinden biri haline geldi.

İşin en güzel tarafı ise hiçbir zaman durmamaları oldu. Bir şarkı yayınlandıktan sonra aylarca bekleyen gruplardan olmadılar. Peş peşe gelen single'lar, milyonlarca kez izlenen yüksek prodüksiyonlu klipler, arka arkaya verilen konserler ve bitmek bilmeyen tempo... Daha yolun çok başında olmalarına rağmen yıllardır bu işi yapan ekipler kadar profesyonel ilerleyen Manifest, 'Biz uzun yıllar buradayız.' mesajını çoktan vermiş durumda. Pop müziğin yeni neslini temsil eden kızlar, daha şimdiden kariyerlerinin yalnızca başlangıç sayfalarını yazıyor gibi görünüyor.