Tolga Akış, Ajda Pekkan'ın "Hileli"yi Dinlediğinde Verdiği Tepkiyi İlk Kez Anlattı!
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Manifest'in kurucusu Tolga Akış, grubun Ajda Pekkan'la ses getiren 'Hileli' düetinin perde arkasını ilk kez anlattı. Meğer Süperstar, şarkıyı ilk dinlediği anda yerinde duramamış ve 'Bu şarkı inanılmaz, yapmak zorundayız!' diyerek projeye anında dahil olmuş.
Buyurun, detayları beraber inceleyelim.
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Türkiye'de yıllardır özlemi çekilen bir şey vardı: Gerçek anlamda bir kız grubu.
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Şimdilerde yeni şarkıları Toz Pembe için geri sayıma başlayan Manifest, geçtiğimiz ay dinleyen herkesin diline dolanan Hileli ile karşımıza çıkmıştı.
Bugüne kadar hepimizin merak ettiği bir konu vardı. Ajda Pekkan'a Hileli ilk götürüldüğünde neler yaşanmıştı?
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Çocukluğumdan bu yana kendimi en iyi yazarak ifade ettim. Okumaya, yazmaya ve duyguları düzgün ifade etmeye olan ilgim Karşılaştırmalı Edebiyat lisansı ve Kültürel İncelemeler yüksek lisansı okuma kararı almama vesile oldu. Birçok farklı ülkeye, kültüre ait eseri incelerken tüm bu ciddiyetin yanında, ünlüler dünyasına ve magazine duyduğum merak beni hep canlı tutan taraftı. Yaklaşık beş senedir magazin editörlüğü yapıyor, televizyon ve dizi sinema içerikleri yazıyorum. Onedio serüvenim devam ettiği sürece kadın kadına sohbet eder gibi, aklınıza gelebilecek tüm incik cincik detaylarla samimi, eğlenceli ve dikkat çekici içerikler üretmeyi umuyorum!
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